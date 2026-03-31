CZ: Kuantum konusunda paniğe gerek yok; sadece kuantum dirençli algoritmalara geçilmesi gerekiyor

  • Kuantum bilgisayarların kriptoya etkisi tartışılırken panik yapılmaması gerektiği vurgulandı.
  • Protokol güncellemeleri ve algoritma seçimi süreçte önemli teknik zorluklar doğurabilir.
  • Bitcoin sahiplerinin yeni cüzdanlara geçmesi gerekebilir ve süreç dikkatle izlenecek.
COINTURK
COINTURK

Binance kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, kripto para topluluğunda son dönemde artan kuantum bilgisayarların etkisine yönelik endişelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CZ olarak bilinen Zhao, bu teknolojinin kripto varlıklar için ciddi bir tehdit oluşturduğu yönündeki görüşlerin abartılı olabileceğini ifade etti. Genel çerçevede bakıldığında, kripto sistemlerinin kuantuma dayanıklı algoritmalara geçiş yapmasının yeterli olacağını dile getirdi.

1 Protokol güncellemeleri ve teknik zorluklar öne çıkıyor
2 Bitcoin sahipleri için yeni riskler gündemde

Protokol güncellemeleri ve teknik zorluklar öne çıkıyor

Changpeng Zhao, kripto ekosisteminin merkeziyetsiz yapısı nedeniyle gerekli güncellemelerin kolay ilerlemeyeceğini vurguladı. Hangi algoritmanın tercih edileceği konusunda yaşanabilecek görüş ayrılıklarının ağ bölünmelerine yol açabileceğini belirtti. Bu durumun özellikle geniş kullanıcı tabanına sahip projelerde daha belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.

Geliştirme faaliyetlerini durdurmuş projelerin ise bu dönüşüme ayak uyduramayabileceği ifade edildi. Bu tür projelerin sistemden elenmesinin uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor. Öte yandan yeni yazılım güncellemelerinin kısa vadede güvenlik açıkları oluşturma ihtimali de göz ardı edilmiyor.

1977 doğumlu Changpeng Zhao, Binance borsasını kurarak kripto sektöründe küresel ölçekte etkili isimlerden biri haline geldi. Uzun süre şirketin CEO görevini yürüttü ve sektörün gelişimine yön veren açıklamalarıyla tanınıyor. Kripto altyapısına ilişkin teknik değerlendirmeleri piyasada yakından takip ediliyor.

Bitcoin sahipleri için yeni riskler gündemde

Zhao, kendi saklama yöntemini kullanan Bitcoin sahiplerinin kuantuma dayanıklı cüzdanlara geçiş yapması gerekebileceğini ifade etti. Bu süreçte özellikle Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen Bitcoin’ler dikkat çekiyor. Bu varlıkların hareket ettirilmesi durumunda, Satoshi’nin hayatta olduğuna dair yeni tartışmaların başlayabileceği belirtiliyor.

Söz konusu adreslerin uzun süre hareketsiz kalması halinde, güvenlik amacıyla bu varlıkların erişilemez hale getirilmesinin değerlendirilebileceği de ifade edildi. Ancak Satoshi’ye ait adreslerin kesin olarak tespit edilmesinin oldukça zor olduğu, bu adreslerin eski yatırımcılarla karıştırılabileceği vurgulandı.

Zhao’nun değerlendirmelerinde, şifreleme teknolojisinin her zaman çözümleme yöntemlerinin önünde olacağı görüşü öne çıktı. Artan işlem gücünün sistemleri daha güvenli hale getirebileceğini belirten Zhao, kriptografik altyapının kuantum sonrası dönemde de varlığını sürdüreceğini dile getirdi.

Kuantum bilgisayarların gelişimiyle birlikte kripto para sektöründe teknik tartışmaların artması bekleniyor. Ancak mevcut değerlendirmeler, bu sürecin yönetilebilir olduğu ve sistemlerin uyum sağlayabileceği yönünde şekilleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
