Büyük Bitcoin madencileri milyar dolarlık anlaşmalarla yapay zekaya hızla yöneliyor

Son dönemde açıklanan mali raporlar, halka açık büyük kripto para madencilerinin operasyonlarını finanse etmek için Bitcoin satışı yaptığını ve bunun yanında donanım tarafında ASIC cihazlarından GPU’ya geçiş sürecini hızlandırdığını ortaya koyuyor. Aynı zamanda şirketler, milyar doları aşan sözleşmelerle yapay zeka bulut hizmetleri için altyapı inşa etmeye gün geçtikçe daha fazla kaynak ayırıyor. Özellikle Bitcoin madenciliğinden elde edilen gelirlerin düşmesiyle sektörün yapay zeka alanına olan ilgisinin hızlandığı gözlemlendi.

MARA’dan dev enerji tesisi adımı

30 Nisan’da, ABD’nin önde gelen Bitcoin madencilerinden MARA Holdings, Long Ridge Energy & Power’ı FTAI Infrastructure’dan toplam 1,5 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Bu anlaşma ile Ohio eyaletinde bulunan 505 megavat gücünde bir doğal gaz santrali ve endüstriyel izinli 1.600 dönüm arazi MARA’nın kontrolüne geçti. Şirket, burada büyük bir veri merkezi kampüsü kurmayı planlıyor. MARA CEO’su Fred Thiel, tesiste veri merkezi altyapısına yoğun ilgi olduğunu aktarırken, yeni sözleşmenin tamamlanmasıyla birlikte alanı kiralayacak önemli müşterilerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Anlaşmanın ardından MARA, Long Ridge’in 600 milyon dolarlık kıdemli tahvilleriyle ilgili mevcut borç koşullarını değiştirebilmek için bir oylama süreci de başlattı. Şirketin bilançosunda 38.689 Bitcoin bulunuyor; bu miktar halka açık madenciler arasında en yüksek seviye olarak kayda geçti.

IREN ve devasa AI yatırımı

IREN Limited, mali yılın üçüncü çeyreğinde 144,8 milyon dolar gelir elde etti; bu, önceki döneme oranla yüzde 22’lik bir düşüş anlamına geliyor. Şirketin yıl sonu için hedeflediği yıllık tekrarlayan gelir 3,7 milyar dolar olarak açıklandı. Öte yandan IREN, yapay zeka uzmanı NVIDIA ile 5 yıllık, toplamda 3,4 milyar dolar değerinde bir bulut kontratı imzaladı. Söz konusu anlaşma kapsamında IREN’in Texas Childress’teki veri merkezinde 60 megavat kapasiteli yeni nesil Blackwell GPU’lar konuşlandırılacak. Ayrıca iki şirket, dünya genelinde 5 GW gücünde veri merkezi altyapısı için iş birliğine gitti.

IREN’in kurucularından ve CEO’larından Daniel Roberts, hesaplama kapasitelerinde küresel bir açık olduğunu ve veri merkezleriyle GPU kapasitesinin arzda sıkışık kaldığını vurguladı.

Küçük madenciler ve yeni iş modelleri

Daha küçük ölçekli madencilik şirketleri de varlıklarını elden çıkarıp AI tarafına yöneliyor. Kanada merkezli DMG Blockchain Solutions, nisan ayında 21 BTC üretti; mart ayındaki 23 BTC’ye göre hafif bir düşüş yaşandı. DMG ayrıca, mevcut veri merkezini yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama işlemleri için hazırlamak amacıyla DMG Infrastructure adlı yeni bir yan kuruluş kurdu. Firmanın CEO’su Sheldon Bennett, toptan elektrik tedarik fiyatlarının düşük seviyede kalmasının özellikle Bitcoin fiyat düşüşlerinde kendilerine avantaj sağladığını ifade etti.

Bitdeer ise müşterilerin mevduatlarından bağımsız olarak elinde tuttuğu Bitcoin adedinin sıfırlandığını; son dönemde ürettikleri 193,8 BTC’yi tamamen sattıklarını açıkladı. Cango Inc. de 1.026 BTC’lik varlığını satarak borçlarını ödemiş, bilanço düzenlemesinin ardından nisan ayında EcoHash adlı yeni AI iştirakiyle piyasaya dönmüş durumda.

Veriler madencilikten yapay zekaya geçişi teyit ediyor

Genel tabloya bakıldığında, Bitcoin madenciliği faaliyetlerinden elde edilen kâr marjları giderek daralıyor. Buna karşın, yapay zeka tabanlı altyapı hizmetleri milyar dolarlık yeni gelir olanakları sunuyor ve büyük teknoloji firmalarının yoğun ilgisini çekiyor.

IREN’in 2027’ye kadar toplamda 1.210 megavat kapasiteye, MARA’nın ise 505 megavatlık yeni bir doğal gaz santraline sahip olacağı hesaplanıyor. DMG, mevcut tesisini tamamen dönüştürüyor. Bu kapsamda oluşturulan yeni altyapı kapasitesi, bu şirketlerin bugüne dek Bitcoin madenciliği için kurduğu tüm sistemlerin çok üzerinde. Sektör temsilcileri, yeni beyanlarla birlikte bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da büyümesini bekliyor.