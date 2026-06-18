BNB 570 dolar çevresinde tutundu! Sıradaki yön için hangi seviyeler izleniyor?

BNB, son günlerde 556 ila 570 dolar aralığındaki kritik destek bölgesinde dalgalanırken piyasada karışık sinyaller öne çıktı. Bazı analistler satış baskısının zayıfladığına ve çift dip ihtimalinin güç kazandığına dikkat çekerken, bazıları da fiyatın hala önemli teknik eşiklerin altında kaldığını ve genel görünümün baskı altında olduğunu belirtti.

Kritik destek bölgesi öne çıkıyor

Bu yılın başındaki sert düzeltmenin ardından BNB yaklaşık 119 gün boyunca geniş bir yatay bant içinde işlem gördü. Bu süreçte varlık, destek ve direnç seviyelerini birkaç kez test etti ancak net bir yön oluşturamadı.

Piyasa gözlemcilerine göre 5 Şubat’ta yaklaşık 570 dolara gerileyen BNB, 5 Haziran’da bu kez 556 dolar civarına indi. Ancak ikinci düşüş sırasında işlem hacminin ilk satış dalgasına kıyasla daha düşük kalması dikkat çekti.

İkinci dipte görülen daha zayıf hacim, satış ivmesinin güç kaybettiğine işaret edebilir. Bu nedenle bazı analistler, daha düşük fiyata rağmen düşüş baskısının zayıflamış olabileceğini değerlendiriyor.

Teknik analizde bu tür ayrışmalar zaman zaman çift dip formasyonuyla ilişkilendiriliyor. Haziran ayındaki dipten sonra BNB’nin hızlı biçimde dengelenmesi ve kısa süreli de olsa 600 doların üzerine çıkması, 570 dolar çevresinde alıcı ilgisinin sürdüğüne işaret eden unsurlar arasında gösterildi.

680 dolar üstü denemesi kalıcı olmadı

Öte yandan BNB, kısa süre önce 680 doların üzerindeki kırılmayı koruyamadı. Direncin aşılması ilk aşamada alımları hızlandırsa da satıcılar kısa sürede yeniden ağırlık kazandı ve fiyatı dört aylık işlem bandının altına itti.

Bu geri dönüş, yukarı yönlü kırılma denemesinin başarısız kaldığı yönündeki görüşleri güçlendirdi. Teknik açıdan eski işlem bandı artık önemli bir direnç alanı olarak izleniyor. Analistler, bu bölge geri alınmadan kalıcı bir toparlanmaya ilişkin güvenin sınırlı kalabileceğini düşünüyor.

Göstergeler tek yönlü bir tablo vermiyor

TradingView verilerine göre genel teknik görünüm temkinli kalmayı sürdürüyor. Toplam teknik değerlendirme “güçlü sat” seviyesinde bulunurken, haftalık ve aylık özetler de düşüş eğilimini destekliyor.

Buna karşın momentum göstergeleri tamamen aynı yöne işaret etmiyor. RSI 37,33 seviyesinde yer alırken aşırı satım bölgesine henüz girilmiş değil. Stokastik %K 44,76, CCI ise eksi 73,42 seviyesinde. ADX’in 15,73 düzeyinde olması da trend gücünün zayıf seyrettiğini ve sert yönlü hareket yerine sıkışmanın sürebileceğini düşündürüyor.

Direnç ve destek seviyeleri yakından izleniyor

BNB haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 575,35 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 5,02 geriledi. Buna karşılık 10 günlük EMA 602,71 dolar, 20 günlük EMA 612,95 dolar ve 50 günlük EMA 627,32 dolar seviyesinde bulunuyor. Daha uzun vadeli ortalamalar da yukarıda yer alıyor; 100 günlük EMA 647,40 dolar, 200 günlük EMA ise 694,55 dolar düzeyinde hesaplanıyor.

Analistler 598 ile 620 dolar aralığını ilk önemli toparlanma bölgesi olarak değerlendiriyor. Daha yukarıda ise 634 ile 651 dolar bandı yeni bir direnç kümesi olarak öne çıkıyor. Aşağıda 558 dolar civarı ana destek alanı olarak izlenirken, bu bölgenin altına inilmesi halinde düzeltmenin derinleşebileceği belirtiliyor.