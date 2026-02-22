Bitdeer, Tüm Bitcoin Rezervini Sıfırlayarak Yapay Zekâ ve HPC’ye Yöneldi

Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren Bitdeer Technologies Group, son açıklamasında şirketin elindeki tüm Bitcoin rezervlerini tamamen elden çıkardığını duyurdu. Hong Kong merkezli Bitdeer, kripto varlık yönetimi ve yüksek kapasiteli madencilik operasyonlarıyla sektörün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

Şirket Rezervlerindeki Bitcoin Kalmadı

Şirketin 21 Şubat 2026’da yayımlanan haftalık raporuna göre hem mevcut rezervlerdeki 943,1 adet Bitcoin satıldı hem de bu süreçte üretilen 189,8 adet Bitcoin anında elden çıkarıldı. Bu işlemlerin sonucunda, müşteri varlıkları hariç olmak üzere Bitdeer’in bilançosunda artık şirket adına tutulan hiç Bitcoin bulunmuyor.

Rezervlerin Kademeli Olarak Azaltılması

Şubat ayı boyunca üç farklı raporlama döneminde şirket rezervlerinde gözle görülür bir azalma gerçekleşti. Ay başında 1.000’in üzerinde Bitcoin’e sahip olan Bitdeer, 20 Şubat itibarıyla tüm rezervini bitirmiş oldu. Yaygın uygulamada, işlem hacmi büyük olan madencilik şirketlerinin çoğu, yükselen fiyatlardan faydalanmak amacıyla rezervlerinde Bitcoin bulundurmayı tercih ediyor. Bitdeer’in tüm rezervini satması bu açıdan sıra dışı bir hamle olarak öne çıktı.

Yapay Zekâ ve HPC’ye Odaklanma

Bitdeer, rezervlerini tasfiye ederek ağırlığını şirketin ana faaliyet kalemlerinden yüksek performanslı bilişim (HPC) altyapısı ve yapay zekâ uygulama alanlarına kaydırdı. Şirket 20 Şubat’ta, bu iki alandaki büyümesini desteklemek için 325 milyon dolarlık borçlanma ihracını hayata geçirdiğini duyurdu.

Aynı dönemde, Bitdeer’in bünyesinde geliştirdiği SEALMINER adlı madencilik makinelerinin üretim kapasitesinde ciddi bir artış gözlemlendi. Ocak ayında bu cihazlardan elde edilen toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 430 büyüme kaydetti. Şirket, eski ve verimliliği düşük ekipmanlarını ise aşamalı olarak kullanımdan kaldırmaya başladı.

Bu stratejik değişimle birlikte Bitdeer, bilançoda doğrudan fiyat dalgalanmalarına maruz kalan bir Bitcoin madencisi yerine, teknoloji altyapısı sağlayan çoklu yeni nesil bir şirket kimliğine geçiş sürecine hız verdi.

Piyasadaki Yansımalar ve Yatırımcı Tepkisi

Şirketin bu yeni politikası, borsadaki hisselerinde de belirgin etki gösterdi. 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracının açıklanmasından sonra Bitdeer’in hisseleri yüzde 17 değer kaybederek son on ayın en düşük seviyesine indi.

Bu düşüş, yatırımcıların olası seyreltme, artan borçlanma ve şirketin geleneksel hazine modelinden hızla uzaklaşmasına yönelik endişelerini yansıtıyor. Şirket, Bitcoin tutmayarak bilançosunu fiyat oynaklığından korumayı hedeflese de, aynı zamanda olası değer artışlarından faydalanma şansını da ortadan kaldırmış oldu.

Bitdeer’in aldığı bu kararın, sektörde benzer adımların önünü açıp açmayacağı ise önümüzdeki dönemlerde netleşecek.