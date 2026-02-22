Kriptoda Haftanın Önemli Gelişmeleri 23 Şubat – 1 Mart

Bitcoin yeni haftaya 67 bin doların üzerinde girmeye hazırlanıyor ve altcoinlerde zayıf da olsa toparlanma var. Geçtiğimiz hafta 2026 yılı için son derece önemliydi ve Pazartesi günü borsa açılışıyla volatilite artışı bekleniyor. Trump’ın gümrük tarifeleri için alternatif yolunun ne sonuçlar doğuracağını zaman gösterecek.
Haftanın Önemli Gelişmeleri
Gümrük tarifelerinin iptali ve PCE verisinin bir miktar yüksek gelmesi kripto paralar için iyi olmadı. Yüksek Mahkeme cephesinde belirsizliğin sona ermesi kısa vadede olumsuz olsa da orta ve uzun vadede kripto için iyi. Ancak İran gerilimi devam ediyor. Hamaney kendi ve diğer üst düzey isimlerin yerine geçecek sırasıyla 4’er kişiyi belirledi. Bazı kaynaklar Salı günü sınırlı saldırı ihtimalinden bahsediyor. Trump ise 1 Mart tarihine kadar süre verdi. Askeri yığınak son derece güçlü ve hatta Irak’ın işgalinden bugüne en yoğun seviyesinde.
Peki önümüzdeki günlerde kripto paraları neler bekliyor?
23 Şubat Pazartesi
- 16:00 Fed’den Waller Konuşacak
- 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Beklenti: %1 Önceki: %2,7)
- Alchemy Chain Testnet (Stablecoin ödeme ağı)
- Uniswap Protokol Ücreti Genişletilmesi Oylaması Bitiş
- Strategy (MSTR) World (Bitcoin) Etkinliği (23-26 Şubat)
- Nearcon Etkinliği (23-24 Şubat)
24 Şubat Salı
- 16:00 Fed/Goolsbee
- 17:00 Fed/Collins
- 17:00 Fed/Bostic
- 17:10 Fed/Waller
- 18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 88 Önceki: 84,5)
- 23:15 Fed/Barkin ve Collins
- Bazı kaynaklar Salı günü İran’a sınırlı saldırı bekliyor.
25 Şubat Çarşamba
- 02:00 Trump’ın Birleşik Devletler Durum Konuşması
- 13:00 Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (Beklenti ve Önceki: %1,7)
- 18:40 Fed/Barkin
- 21:20 Fed/Musalem
- Plastma Kilit Açılışı (Arzın %4,55’i)
- Swissbong Duyurusu
- Zebec Network SuperApp masaüstü sürümü
- The Sandbox 7’nci Sezon
- H Kilit Açılışı (%4,37)
26 Şubat Perşembe
- 00:20 NVIDIA Kazanç Raporu
- 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 206K)
27 Şubat Cuma
- 16:30 ABD ÜFE Yıllık (Önceki: %3)
- 16:30 ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Önceki: %3,3)
- CME Bitcoin Aylık Opsiyon Kapanış
- XRP Australia 2026 Etkinliği
28 Şubat Cumartesi
- Cyber Testnet Sunset
- Jupiter Kilit Açılışı (%7,94)
- Hedera Mirror Node v0.148.0
- Tradoor Airdrop
1 Mart Pazar
- SUI Kilit Açılışı (%1,13)