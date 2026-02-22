Kriptoda Haftanın Önemli Gelişmeleri 23 Şubat – 1 Mart

Bitcoin yeni haftaya 67 bin doların üzerinde girmeye hazırlanıyor ve altcoinlerde zayıf da olsa toparlanma var. Geçtiğimiz hafta 2026 yılı için son derece önemliydi ve Pazartesi günü borsa açılışıyla volatilite artışı bekleniyor. Trump’ın gümrük tarifeleri için alternatif yolunun ne sonuçlar doğuracağını zaman gösterecek.

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Gümrük tarifelerinin iptali ve PCE verisinin bir miktar yüksek gelmesi kripto paralar için iyi olmadı. Yüksek Mahkeme cephesinde belirsizliğin sona ermesi kısa vadede olumsuz olsa da orta ve uzun vadede kripto için iyi. Ancak İran gerilimi devam ediyor. Hamaney kendi ve diğer üst düzey isimlerin yerine geçecek sırasıyla 4’er kişiyi belirledi. Bazı kaynaklar Salı günü sınırlı saldırı ihtimalinden bahsediyor. Trump ise 1 Mart tarihine kadar süre verdi. Askeri yığınak son derece güçlü ve hatta Irak’ın işgalinden bugüne en yoğun seviyesinde.

Peki önümüzdeki günlerde kripto paraları neler bekliyor?

23 Şubat Pazartesi

16:00 Fed’den Waller Konuşacak

18:00 ABD Fabrika Siparişleri Aylık (Beklenti: %1 Önceki: %2,7)

Alchemy Chain Testnet (Stablecoin ödeme ağı)

Uniswap Protokol Ücreti Genişletilmesi Oylaması Bitiş

Strategy (MSTR) World (Bitcoin) Etkinliği (23-26 Şubat)

Nearcon Etkinliği (23-24 Şubat)

24 Şubat Salı

16:00 Fed/Goolsbee

17:00 Fed/Collins

17:00 Fed/Bostic

17:10 Fed/Waller

18:00 ABD CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 88 Önceki: 84,5)

23:15 Fed/Barkin ve Collins

Bazı kaynaklar Salı günü İran’a sınırlı saldırı bekliyor.

25 Şubat Çarşamba

02:00 Trump’ın Birleşik Devletler Durum Konuşması

13:00 Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (Beklenti ve Önceki: %1,7)

18:40 Fed/Barkin

21:20 Fed/Musalem

Plastma Kilit Açılışı (Arzın %4,55’i)

Swissbong Duyurusu

Zebec Network SuperApp masaüstü sürümü

The Sandbox 7’nci Sezon

H Kilit Açılışı (%4,37)

26 Şubat Perşembe

00:20 NVIDIA Kazanç Raporu

Kazanç Raporu 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Önceki: 206K)

27 Şubat Cuma

16:30 ABD ÜFE Yıllık (Önceki: %3)

16:30 ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Önceki: %3,3)

CME Bitcoin Aylık Opsiyon Kapanış

XRP Australia 2026 Etkinliği

28 Şubat Cumartesi

Cyber Testnet Sunset

Jupiter Kilit Açılışı (%7,94)

Hedera Mirror Node v0.148.0

Tradoor Airdrop

1 Mart Pazar

SUI Kilit Açılışı (%1,13)