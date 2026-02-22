Winvest — Bitcoin investment
Bitcoin’de Büyük Yatırımcı Sayısında Artış Dikkat Çekiyor

Özet

  • 1.000 BTC ve üzeri bakiyeye sahip cüzdan sayısı yeniden yükselmeye başladı.
  • Büyük yatırımcılar, Bitcoin’deki dalgalı fiyat ortamında alım pozisyonunu artırıyor.
  • Zincir üstü veriler, piyasada uzun vadeli birikim eğilimini ortaya koyuyor.
Zincir üstü analiz şirketi Glassnode’un verileri, en az 1.000 Bitcoin bulunduran cüzdan sayısında son dönemde yeniden artış yaşandığını ortaya koyuyor. Bu gelişme, fiyat oynaklığının yüksek seyrettiği bir dönemde, büyük yatırımcıların pozisyonlarını artırmaya başladığına işaret ediyor.

1 Büyük Yatırımcılar Piyasadaki Dalgalanmada Öne Çıkıyor
2 Fiyat Oynaklığına Karşı Sessiz Toplama Dönemi
3 Sermaye Akışları Yakından Takip Ediliyor

Büyük Yatırımcılar Piyasadaki Dalgalanmada Öne Çıkıyor

1.000 Bitcoin ve üzeri bakiyeye sahip cüzdanlar genellikle kurumsal yatırımcılar, uzun vadeli fonlar ve yüksek sermayeli piyasa katılımcıları olarak kabul ediliyor. Son aylarda fiyatın sert dalgalandığı bir ortamda, bu yatırımcıların varlıklarını artırmaya yönelmesi, genellikle kısa vadeli beklentilerden ziyade uzun vadeli stratejik pozisyonlanmayı gösteriyor.

Bitcoin arzının kısa vadeli yatırımcılardan uzun vadeli ve güçlü inanca sahip oyunculara geçtiği dönemler, önceki yıllarda genellikle piyasada arzın azalmasına yol açtı. Aktif olarak alım-satıma konu olan coin miktarı düştükçe, piyasadaki satış baskısı da azalma eğilimi gösteriyor.

Fiyat Oynaklığına Karşı Sessiz Toplama Dönemi

Fiyattaki ani hareketler manşetlere taşınırken, zincir üstü verilere göre büyük yatırımcıların sessiz bir şekilde Bitcoin biriktirmesi dikkat çekiyor. Fiyat dalgalanırken bile, bu segmentteki yatırımcıların cüzdan bakiyelerinde düzenli artış gözlemleniyor. Uzun vadeli yatırımcıların genellikle piyasa düşüşlerinde alıma yönelmesi, Bitcoin’deki mevcut dalgalanmayı fırsata çevirme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Glassnode tarafından paylaşılan analizde, “Büyük yatırımcılardaki bakiye artışı, fiyat oynaklığına rağmen piyasaya seçici biçimde sermaye girişinin sürdüğünü gösteriyor” değerlendirmesi yer aldı.

Benzer toplama dönemleri, daha önceki piyasa döngülerinde de gözlenmişti. Özellikle piyasa beklentilerinin zayıf olduğu, volatilitenin yükseldiği zamanlarda büyük yatırımcıların birikime yönelmesiyle birlikte, piyasada arz daralmasının sinyalleri alınmıştı.

Sermaye Akışları Yakından Takip Ediliyor

Zincir üstü metrikler, fiyat dalgalanmalarının ötesinde piyasanın derin dinamiklerine dair önemli ipuçları veriyor. Büyük oyuncuların alım ya da satışta ne yönde pozisyon aldığı, uzun vadeli trendleri anlamak isteyenler için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade, kurumsal ve uzun vadeli yatırımcıların tercihleri piyasadaki genel hava hakkında daha sağlıklı bir tablo sunuyor.

Son dönem verileri ise Bitcoin’de fiyatın dalgalı hareketine rağmen, en büyük sahiplerin pozisyonlarını artırdığına işaret ediyor. Bu durum, toplam arzın bir kısmının uzun vadeli portföylere geçmeye devam ettiğini gösteriyor.

