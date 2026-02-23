ABD Kripto ETF’lerinde Büyük Çıkış: Bitcoin ve Ethereum’a Kurumsal Satış Baskısı

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’lerinde 16–22 Şubat 2026 haftası 415,47 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Son aylarda görülen en büyük haftalık çıkışlardan biri olarak öne çıkan bu gelişme, toplam yönetilen varlıkların yaklaşık 98 milyar dolar düzeyine gerilemesine yol açtı.

Bitcoin ve Ethereum Fonlarından Yüklü Satışlar

Bitcoin ve Ethereum tabanlı ETF’ler haftanın en fazla satış baskısı gören ürünleri oldu. Bitcoin ETF’lerinden toplam 315,86 milyon dolar net çıkış olurken bu fonlar üzerinden 4.680 adet Bitcoin satışı gerçekleştirildi. Bu miktar, madencilerin yaklaşık 12 günlük üretimine denk geliyor. Ethereum ETF’lerinde ise 123,37 milyon dolarlık bir çıkış ve 63.218 adet Ethereum satışı yaşandı. İki büyük kripto paradan çıkan fonlar, kurumsal yatırımcıların son dönemdeki pozisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına işaret ediyor.

Önde Gelen İhraççılar ve İşlem Dağılımı

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi başlıca ETF ihraççıları haftanın işlemlerinde öne çıktı. BlackRock, bir hafta içinde 4.497 Bitcoin ile 52.151 Ethereum sattı. Fidelity ise 290 Bitcoin ve 4.127 Ethereum satışı gerçekleştirdi. Grayscale tarafında ise 400 Bitcoin alımı yapılırken, 3.756 Ethereum satıldı. Bitcoin satışları büyük ihraççılar arasında yaygın biçimde dağılırken, Ethereum tarafındaki fonlardan kesintisiz çıkış yaşandığı aktarıldı.

Altcoin ETF’lerinde Seçici Girişler Dikkat Çekti

Büyük hacimli kripto fonlarında çıkış eğilimi ağırlık kazanırken, bazı altcoin ETF’lerinde ise sınırlı da olsa girişler görüldü. Haftalık verilere göre Solana tabanlı fonlara 14,31 milyon dolar giriş gerçekleşti. Avalanche ETF’leri 4,26 milyon, Chainlink 2,40 milyon, XRP ise 1,84 milyon dolarlık net olumlu hareket kaydetti. Hedera Hashgraph (HBAR) ETF’sinde ise rakam 949 bin dolar olarak raporlandı. Dogecoin ve Litecoin ETF’lerinde hafta boyunca değişiklik gözlenmedi.

Bu gelişmeler, büyük portföy sahiplerinin tercihlerinde farklılaşma olduğunu gösterirken, alt katman ve altyapı odaklı kripto varlıkların yatırımcılar açısından görece ilgi görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Hem Bitcoin hem de Ethereum ETF’lerinde yaşanan satışlar, küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisinde kurumların temkinli bir şekilde pozisyonlarını yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.

Öte yandan, bir haftada 4.680 Bitcoin’in el değiştirmesi, bu miktarın yeni üretilen arzın neredeyse iki katı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu tür yüklü hareketlerin, spot piyasa likiditesi üzerinde kayda değer etkiler doğurabildiği biliniyor.

Sonuç olarak, bu hafta büyük kripto ETF’lerinde çıkışlar artarken, yatırımcıların bir bölümünün alternatif katman-1 ve altyapı projelerine yönelik ETF’lere yöneldiği görülüyor.