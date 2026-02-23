Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

ABD Kripto ETF’lerinde Büyük Çıkış: Bitcoin ve Ethereum’a Kurumsal Satış Baskısı

Özet

  • ABD’de spot kripto ETF’lerinde haftalık çıkışlar büyük montajlara ulaştı.
  • Çıkışlar özellikle Bitcoin ve Ethereum fonlarında yoğun olarak yansıdı.
  • Bazı altcoin ETF’leri ise sınırlı girişler almaya devam etti.
COINTURK
COINTURK

ABD’de işlem gören spot kripto para ETF’lerinde 16–22 Şubat 2026 haftası 415,47 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Son aylarda görülen en büyük haftalık çıkışlardan biri olarak öne çıkan bu gelişme, toplam yönetilen varlıkların yaklaşık 98 milyar dolar düzeyine gerilemesine yol açtı.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Ethereum Fonlarından Yüklü Satışlar
2 Önde Gelen İhraççılar ve İşlem Dağılımı
3 Altcoin ETF’lerinde Seçici Girişler Dikkat Çekti

Bitcoin ve Ethereum Fonlarından Yüklü Satışlar

Bitcoin ve Ethereum tabanlı ETF’ler haftanın en fazla satış baskısı gören ürünleri oldu. Bitcoin ETF’lerinden toplam 315,86 milyon dolar net çıkış olurken bu fonlar üzerinden 4.680 adet Bitcoin satışı gerçekleştirildi. Bu miktar, madencilerin yaklaşık 12 günlük üretimine denk geliyor. Ethereum ETF’lerinde ise 123,37 milyon dolarlık bir çıkış ve 63.218 adet Ethereum satışı yaşandı. İki büyük kripto paradan çıkan fonlar, kurumsal yatırımcıların son dönemdeki pozisyonlarını önemli ölçüde azaltmasına işaret ediyor.

Önde Gelen İhraççılar ve İşlem Dağılımı

BlackRock, Fidelity ve Grayscale gibi başlıca ETF ihraççıları haftanın işlemlerinde öne çıktı. BlackRock, bir hafta içinde 4.497 Bitcoin ile 52.151 Ethereum sattı. Fidelity ise 290 Bitcoin ve 4.127 Ethereum satışı gerçekleştirdi. Grayscale tarafında ise 400 Bitcoin alımı yapılırken, 3.756 Ethereum satıldı. Bitcoin satışları büyük ihraççılar arasında yaygın biçimde dağılırken, Ethereum tarafındaki fonlardan kesintisiz çıkış yaşandığı aktarıldı.

Altcoin ETF’lerinde Seçici Girişler Dikkat Çekti

Büyük hacimli kripto fonlarında çıkış eğilimi ağırlık kazanırken, bazı altcoin ETF’lerinde ise sınırlı da olsa girişler görüldü. Haftalık verilere göre Solana tabanlı fonlara 14,31 milyon dolar giriş gerçekleşti. Avalanche ETF’leri 4,26 milyon, Chainlink 2,40 milyon, XRP ise 1,84 milyon dolarlık net olumlu hareket kaydetti. Hedera Hashgraph (HBAR) ETF’sinde ise rakam 949 bin dolar olarak raporlandı. Dogecoin ve Litecoin ETF’lerinde hafta boyunca değişiklik gözlenmedi.

Bu gelişmeler, büyük portföy sahiplerinin tercihlerinde farklılaşma olduğunu gösterirken, alt katman ve altyapı odaklı kripto varlıkların yatırımcılar açısından görece ilgi görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Hem Bitcoin hem de Ethereum ETF’lerinde yaşanan satışlar, küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisinde kurumların temkinli bir şekilde pozisyonlarını yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.

Öte yandan, bir haftada 4.680 Bitcoin’in el değiştirmesi, bu miktarın yeni üretilen arzın neredeyse iki katı olmasıyla dikkat çekiyor. Bu tür yüklü hareketlerin, spot piyasa likiditesi üzerinde kayda değer etkiler doğurabildiği biliniyor.

Sonuç olarak, bu hafta büyük kripto ETF’lerinde çıkışlar artarken, yatırımcıların bir bölümünün alternatif katman-1 ve altyapı projelerine yönelik ETF’lere yöneldiği görülüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Büyük Yatırımcı Sayısında Artış Dikkat Çekiyor

Bitdeer, Tüm Bitcoin Rezervini Sıfırlayarak Yapay Zekâ ve HPC’ye Yöneldi

Kriptoda Haftanın Önemli Gelişmeleri 23 Şubat – 1 Mart

Bitcoin, ETF Çıkışları ve Değişen Kripto Anlatıları Arasında Kimlik Sorgulamasıyla Karşı Karşıya

Bitcoin’da Mevcut Piyasa Yapısı 2022 Ayı Dönemini Andırıyor

Cüzdanında Bitcoin ve Bu 3 Altcoin Olmayan Yandı: 2026’nın “Mutlaka Sahip Olun” Listesi

Bitcoin İçin 10 Ay Sonrası İçin Yüksek Olasılık Raporu

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Büyük Yatırımcı Sayısında Artış Dikkat Çekiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Büyük Yatırımcı Sayısında Artış Dikkat Çekiyor
Kripto Para
Bitdeer, Tüm Bitcoin Rezervini Sıfırlayarak Yapay Zekâ ve HPC’ye Yöneldi
Kripto Para
Kriptoda Haftanın Önemli Gelişmeleri 23 Şubat – 1 Mart
Kripto Para
Bitcoin, ETF Çıkışları ve Değişen Kripto Anlatıları Arasında Kimlik Sorgulamasıyla Karşı Karşıya
Kripto Para
Kripto Piyasasındaki Karmaşayı Düzenlemek ve Zaman Kazanmak Mümkün Mü?
BITCOIN Haberleri
Lost your password?