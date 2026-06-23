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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de satış baskısı zayıfladı! Piyasa hangi sinyali veriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de uzun vadeli yatırımcıların satış temposu Kasım 2024’ten beri en düşük düzeye indi.
  • 📉 Son üç ayda $BTC tutan OG grubunun ortalama harcaması 962 BTC olarak ölçüldü.
  • 📊 Önceki yoğun satış dalgalarında piyasaya 10.000 BTC, 30.000 BTC ve 142.000 BTC sürülmüştü.
  • 🔍 Satış baskısındaki zayıflama, talep dönerse piyasanın yeni bir harekete hazırlanabileceğini düşündürüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin fiyatı uzun süredir dalgalı bir seyir izlerken, zincir üstü veriler uzun vadeli yatırımcıların satış eğiliminde belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Özellikle yıllardır elindeki varlıkları tutan yatırımcı grubunun daha temkinli hareket etmeye başlaması, piyasadaki baskının hafiflediğine dair önemli bir gösterge olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Uzun vadeli yatırımcılarda satış temposu düştü
2 Önce güçlü dağıtım, şimdi belirgin sakinleşme
3 Piyasa baskısı hafifliyor olabilir

Uzun vadeli yatırımcılarda satış temposu düştü

Kripto analiz platformu CryptoQuant’ın paylaştığı verilere göre, Bitcoin’i beş yıldan uzun süredir elinde tutan yatırımcıların satış faaliyeti kayda değer ölçüde geriledi. CryptoQuant, dijital varlık piyasalarına yönelik zincir üstü veri ve piyasa analizi sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, bir blokzincir üzerindeki işlemlerden ve cüzdan hareketlerinden doğrudan elde edilen ölçümlerdir. Bu veriler, yatırımcı davranışını ve arz hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Piyasada sıkça “OG” olarak anılan bu grup, genellikle en az beş yıldır Bitcoin tutan adresleri kapsıyor. Bu yatırımcıların satış hızındaki düşüş, ellerindeki varlıkları elden çıkarma isteğinin zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor.

Son üç ayda OG yatırımcıların harcadığı ortalama Bitcoin miktarı 1.000 BTC’nin altına indi ve 962 BTC’ye geriledi. Bu seviye, Kasım 2024’ten bu yana görülen en düşük değer olarak kayda geçti.

Önce güçlü dağıtım, şimdi belirgin sakinleşme

Verilere göre mevcut döngü, Bitcoin tarihindeki en güçlü uzun vadeli yatırımcı satış dönemlerinden birine sahne oldu. Özellikle piyasada kısa süreli yükselişlerin görüldüğü zamanlarda bu grubun kar satışı yaptığı değerlendirildi.

Yoğun satış dönemlerinde uzun vadeli yatırımcıların piyasaya sürdüğü Bitcoin miktarı 10.000 BTC, 30.000 BTC ve hatta 142.000 BTC seviyelerine kadar çıktı. Bu tablo, piyasada güçlü bir dağıtım sürecinin yaşandığını gösterdi.

Piyasa baskısı hafifliyor olabilir

Son dönemdeki gerilemeyle birlikte ilgili gösterge, 2024 sonlarından bu yana en düşük düzeyine indi. Bu gelişme, satış baskısının hafiflemeye başladığı ve piyasanın yön arayışında yeni bir aşamaya geçtiği şeklinde değerlendiriliyor.

Bitcoin fiyatı halen zayıf bir görünüm sergilese de, uzun vadeli yatırımcıların satış tarafında geri çekilmesi dikkat çekiyor. Analistler, bu baskının azalmasının talebin yeniden güç kazanması halinde aşağı yönlü seyrin tersine dönmesine zemin hazırlayabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, mevcut veriler tek başına fiyat yönünü kesin biçimde teyit etmiyor. Yine de uzun vadeli yatırımcı davranışındaki bu değişim, piyasada yakından izlenen başlıca sinyaller arasında yer alıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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