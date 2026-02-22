Bitcoin’da Mevcut Piyasa Yapısı 2022 Ayı Dönemini Andırıyor

Bitcoin’in güncel piyasa görünümü, 2022’nin son aylarında gözlemlenen ayı piyasası koşullarına benzerlik gösteriyor. Bu değerlendirme, dijital varlık analizleriyle bilinen K33 şirketinin analisti Vetle Lunde tarafından gündeme getirildi. Lunde, kripto varlığın yakın dönemdeki fiyat hareketlerinin ve işlem aktivitesinin, spekülatif dalgalanmaların büyük oranda azaldığı bir sürece işaret ettiğine dikkat çekti.

Ayı Piyasasına Benzer Fiyat Dinamikleri

Vetle Lunde, Bitcoin’de yaşanan son fiyat hareketlerinin, geçmişte uzun süreli gerileme dönemlerinde görülen piyasa davranışlarını yansıttığını belirtti. Lunde, vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyonların ve kaldıracın önemli ölçüde azaldığına dikkat çekerken, piyasadaki aşırı ısınmanın geride kalmış olabileceği üzerinde durdu. Bu tarz geniş tabanlı piyasa resetlerinin, çoğunlukla uzun süren geri çekilmelerin son dönemlerine denk geldiği aktarılıyor.

Piyasa Duyarlılığında Aşırı Korku

Son dönemde duyarlılık endekslerinde yaşanan sert düşüş de analizin bu tespitini pekiştiriyor. Kripto piyasasında yatırımcı tercihlerine göre şekillenen Korku ve Açgözlülük Endeksi, yeniden aşırı korku seviyelerine indi. Sektörde bu seviyelerin, çoğunlukla zayıf yatırımcıların piyasadan çekildiği ve fiyat oynaklığının azaldığı dönemlere denk geldiği ifade ediliyor.

Özellikle volatilitenin gerilemesi, geçmişte de uzun vadeli fırsat bölgeleriyle örtüşen bir tablo oluşturmuştu. Ancak piyasa yapısında gözlenen bu tür değişimlerin, hemen bir fiyat dönüşü anlamına gelmediği vurgulanıyor. Yine de tarihsel analizler, pek çok toparlanma sürecinin benzer koşulları takip ettiğine işaret ediyor.

Yatay Seyir Riski ve Uzun Vadeli Beklenti

K33 analisti Lunde, Bitcoin’in yakın vadede 60.000 ila 75.000 dolar bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini öngörüyor. Böyle bir konsolidasyon sürecinin, kısa vade odaklı yatırımcıları zorlayabileceği, fakat uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcılar için yeni bir birikim fırsatı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Bu açıdan bakıldığında mevcut piyasa şartlarının, daha önce 2022’nin sonlarındaki dip süreçlerine benzer şekilde, gereksiz kaldıraç kullanımının ve aşırı spekülatif iyimserliğin önemli ölçüde piyasadan temizlendiği görülüyor. Geçmişte benzer yapısal sinyaller, piyasanın toparlanması için bir temel oluşturmuştu; yine de bu süreçlerin kısa zamanda net bir yükseliş getirdiği söylenemiyor.

Lunde’nin değerlendirmesine göre, piyasada belirgin bir iyileşme olsa da, yatırımcıların sabır göstermesi gerekiyor. Kısa vadeli fiyat hareketlerinin ötesinde, bu türden yatay konsolidasyon dönemlerinin, güçlü bir yükseliş hareketi için zemin hazırlayabileceği aktarılıyor.

Vetle Lunde, Bitcoin’in mevcut piyasa görüntüsünün uzun vadeli yatırımcılar için birikim fırsatı sunduğunu, ancak kısa vade içerisinde yeni bir yükselişin hemen beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Geçmiş döngülerle benzerlik gösteren mevcut piyasa yapısı, yatırımcıların önümüzdeki dönemde dikkatli ve sabırlı kalmasını gerektiriyor. Özellikle aşırı kaldıraçlı pozisyonların azalmasıyla birlikte piyasada bir denge oluşmuş durumda.