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Axie Core’un duyurulmasından bu yana Axie Infinity (AXS) yaklaşık yüzde 10 oranında bir artış kaydetti. İşte kripto para biriminin on-chain verileri!

AXS Fiyat Artışı

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, Axie Infinity’nin yakında yönetişim token’ı olacak olan AXS, alt değerinin son yedi gün içinde %17 artmasıyla geçen hafta genel kripto para piyasalarından daha iyi performans gösterdi. AXS’nin fiyat artışı, 5 Aralık’ta kazan-oyna oyunu Axie Core’un lansmanını takiben işlem hacmindeki büyümeye bağlı olduğu belirtiliyor. Axie Core ile Axie Infinity’deki oyuncular, oyun eksenlerini özelleştirebilecekleri NFT aksesuarlarına ve parça yükseltmelerine erişebilecek.

Ayrıca, 5 Aralık’ta Axie Infinity, Axie Contributor Initiative adını verdiği oyun evrenini kademeli olarak dağıtma planlarını duyurdu. Zincir üstü araştırma şirketi Delphi Digital tarafından açıklanan verilere göre, yenilik oyun dünyasında kullanıcı etkinliğinde bir artışa yol açtı. Axie Infinity’deki işlem hacmi, Axie Core’un piyasaya sürülmesinin ardından 6 Aralık’ta %1.061 artarak 10.5 milyon dolara ulaştı.

Axie Infinity’deki günlük işlem hacmindeki artış nedeniyle fiyattaki yükselişe ek olarak, Axie Core’un piyasaya sürülmesinin ardından AXS’ye yönelik yeni talep piyasaları canlandırdı. Dune Analytics’ten alınan verilere göre, AXS tutan günlük yeni hesapların sayısı 5 Aralık’ta %189 oranında arttı.

Hacim Artışı

Metrik o zamandan beri istikrarlı bir şekilde düşerken yeni talepteki artış, likiditeyi AXS piyasasına sürdüğü belirtiliyor. Ayrıca Axie Core’un lansmanının ardından, merkezi olmayan borsalarda (DEX) AXS satın alma hacmi de arttı. Önde gelen DEX Uniswap, 6 Aralık’ta satılan dört milyondan fazla AXS ile ön plana çıktı.

Axie Infinity’nin oyun içi token’ı Smooth Love Potion (SLP), Axie Core’un çıkışından bu yana AXS ile aynı başarıyı kaydetmedi. Lansman duyurulduğu 5 Aralık’ta fiyatı geçici olarak 0,0028 dolardan işlem görmek üzere toparlansa da sonrasında düşüş kaydetti. Axie Infinity’deki oyuncular, platformu kullandıkları için oyun içi ödül olarak SLP alırlar. Şubat ayındaki 20. Sezon güncellemesinden önce SLP, arzı sınırsız olduğu için enflasyonistti. Yazı kaleme alındığında kripto para birimi tüm zamanların en yüksek seviyesinden %99 düşüşle işlem görüyor.