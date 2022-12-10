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  •   Michael van de Poppe’den İddialı Yorum: Bu Altcoin Patlamaya Hazır!

Michael van de Poppe’den İddialı Yorum: Bu Altcoin Patlamaya Hazır!

Kıdemli analist Michael van de Poppe birkaç altcoin hakkında görüşlerini belirtirken bu kripto para biriminin patlamaya hazır olduğunu söyledi!
01:07
10 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) ve dişli rakiplerinden biri de dahil olmak üzere birkaç altcoin için ralli iddialarında bulundu.

Ethereum’da Kritik Seviye

Kıdemli kripto para analisti Michaël van de Poppe Twitter üzerinden 643.000 takipçisine, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para biriminin yakın bir zaman aralığında 1.450 dolar fiyat seviyesini test etmesini beklediğini ileri sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum’dan iyi yanıt. Biraz rahatlamak için bu bölgede bekliyorduk, anladık ve direnişle karşı karşıyayız. Devam edersek, daha yüksek dipler yapmaya devam edersek, 1.450 dolar civarındaki alanları test edeceğimizi düşünüyorum.

Ethereum’un ardından Layer 1 protokolü olan Avalanche’ı (AVAX) ele alan van de Poppe, kripto para biriminin 13 dolar civarındayken uzun pozisyonlar için almayı planladığını ancak başka bir token’a yöneldiğini belirtti. Analist mevcut konumda AVAX’ın 13.75-14.50 dolar aralığını geçmesi halinde 16-17 dolar aralığını test etmesini beklediğini öne sürdü. Van de Poppe konu hakkında şunları söyledi:

AVAX’ta yaklaşık 13 dolar seviyelerini bekliyordum. Ardından başka bir kripto para birimine yöneldim, ancak 13,75-14,50 dolar kırılırsa 16-17 dolardan bir test bizi bekliyor olabilir.

“Litecoin Rallisi!”

Van de Poppe, bir zamanların gözde kripto para birimi olan Litecoin ( LTC ) için yaptığı analizin paylaşan analist token’ın fiyatının yaklaşan Federal Rezerv toplantısı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatı gibi enflasyonist göstergeler dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olacağını öne sürdü. Ayrıca LTC’nin 76 doları aşması durumunda bir ralli yaşanabileceğini belirterek açıklamasında son olarak şunları söyledi:

71 dolar veya 65 dolardan bir giriş için sabırla bekliyorum. Ancak alacağımızdan şüpheliyim (muhtemelen Federal Açık Piyasa Komitesi, TÜFE ve ÜFE’ye bağlı). Genel olarak, bu senaryolara bakıyorum ve devam etmesini bekliyorum. Daha düşük zaman dilimlerinde, 76 doların aşılması ralli için bir tetikleyici olabilir.

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