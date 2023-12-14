Analistlerden AVAX’ta Yüzde 40 Yükseliş Vurgusu! 55 Dolar Hayal Değil! 720 Günlük Direnç Kırıldı!

Avalanche (AVAX) fiyatında bu hafta artış devam etti. Artışın ardından 42,90 dolar ile yıl içerisinde elde edilen en yüksek seviyesine ulaştı. AVAX, Mayıs 2022’den bu yana görülmemiş bir seviye olan 50 dolara doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Avalanche (AVAX) Fiyat Grafiği

Haftalık zaman dilimi dikkate alınarak yapılan teknik analize göre, AVAX fiyatının Ekim ayından bu yana yükseldiği grafiklere yansıyor. Bunun yanı sıra son dokuz haftalık süreçte sekiz boğa haftalık mum çubuğu oluşturduğu da grafiklere yansıdı ve inanılmaz bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Bu hafta, yukarı yönlü hareket 42,90 dolar ile yıl boyunca görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Artışa ek olarak AVAX, 750 gündür varlığını koruyan uzun vadeli alçalan direnç trend çizgisinin de dışına fırladı. Bu seviyenin kırılmasının ardından büyüme hızı daha da arttı ve %70 büyüklüğünde bir boğa mumu ortaya çıktı.

RSI son zamanlarda çok fazla kullanılan, bir piyasada aşırı alım mı yoksa aşırı satıma bağlı hareketlilik mi olduğunu ve hatta bir varlığın biriktirilip biriktirilmeyeceği, satılıp satılmayacağını değerlendirmek için kullanılan önemli bir göstergedir.

RSI’ın 50’nin üzerinde görüldüğü grafikler yukarı yönlü bir trendin yaşandığını ortaya koyarken boğaların hala avantajlı olduğunu yansıtır. 50’nin altında görülen grafiklerde ise bunun tersi görülür. AVAX göstergesinde aşırı satın alımlar dikkat çekiyor ve şimdilik düşüş eğilimi görülmüyor.

Analistin AVAX Yorumları

X’te yorum yapan kripto para analistleri, yatırımcılar ve analistler, gelecekte ortaya çıkabilecek AVAX fiyat trendinde yükselişi desteklemeye devam ediyor.

AlienOPS, yatırımcıların gerçekleşecek ilk yükselişin ardından 55 dolarda bir satış gerçekleştirebileceğini belirtti. Analist JJCycles’ın benzer bir hedefi ortaya koydu ve 53 dolar fiyat belirledi. Solstice ise AVAX için 50 dolarlık bir fiyat hedefi verdi.

Elliott Dalga teorisi, bir trendin yönünü belirlemek için yinelenen uzun vadeli fiyat modellerinin ve yatırımcı psikolojisinin analizini içerir.

Günlük zaman dilimi sayımı, AVAX’ta Ekim ayında başlayan beş dalgalı bir artışın beşinci ve son dalgası yaşanıyormuş gibi görünüyor. Beşinci dalga, birinci ve üçüncü dalgaların toplam uzunluğunun 0,618 katına sahip olduğu için AVAX fiyatı bir zirve yolculuğunda olabilir.

Ancak, günlük RSI’a bakıldığında her hangi bir düşüş eğilimi de görülmüyor. Aksine, önceki düşüş eğilimine bağlı oluşan trend çizgisinden çıkılmış görünüyor. Bu nedenle, AVAX fiyatında 44 dolar seviyesinin üzerine gerçekleşebilecek bir fiyat hareketi, ardından fiyatı %50 artabilir ve bir sonraki direnç seviyesi olan 59 dolara ulaşabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.