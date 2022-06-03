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Analist, Bitcoin’deki Yükselişin Sürmesi için Kritik Seviyeleri İşaretledi

15:55
3 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının çoğunluğu, uzun bir düşüş döneminin ardından bir kez daha yeşil bölgeye dönmeye başladı. En büyük kripto para birimi Bitcoin toparlanırken, yatırımcılar ve trader’lar BTC‘deki yükselişin sürmesini sağlayacak önemli seviyeleri dikkatle takip ediyor.

Bu Seviyenin Geçilmesi Önemli

Önde gelen kripto para trader’ı ve analisti Michaël van de Poppe’ye göre, Bitcoin’in 30 bin 300 dolar seviyesindeki fiyat seviyesini güçlü şekilde geçmesi gerekiyor. Bu seviyenin güçlü bir şekilde geçilmesiyle fiyatın 31 bin 800 dolara doğru yolculuğu başlayabilir. Poppe, Bitcoin’de kısa vadede yukarı yönde dikkatle takip ettiği seviyeleri şu şekilde özetliyor:

Bitcoin, 30 bin dolar seviyesini korudu ve uzun bir süredir 29 bin 300 dolarlık bölge bozulmadan kaldı. 30 bin 300 doların geçilmesi halinde 31 bin 800 dolara doğru devam edilebilir.

Öte yandan Bitcoin, altın, Apple ve Saudi Aramco’nun hakim olduğu ve toplam değeri 86.51 trilyon dolar olan 6 bin 265 şirket ve emtia listesinde dünyanın en değerli varlığı olarak 10’ncu sıraya geri yükseldi.

BTC’de 41 Bin Dolar Bekleniyor

Mevcut durumda, Bitcoin, gün içinde yüzde 0,79 ve önceki yedi günde yüzde 4,05’lik yükselişle yazım sırasında 29 bin 890 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap’in verilerine göre, en büyük kripto para biriminin toplam piyasa değeri 568 milyar dolar seviyesinde.

Yüzde 80 oranında tutarlılık oranına sahip CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, Bitcoin fiyatının bu ay içinde 41 bin doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, BTC fiyatı, Beyaz Saray’ın sektörün enerji düzenlemesi ve iklim etkisi gibi faktörleri ele almak için Bitcoin madenciliğini hedefleyen ilk politikayı hazırladığına dair son haberler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayalı değişiklikler yaşayabilir.

Bitcoin ve diğer çalışma kanıtı (PoW) protokolleri uzun süredir çevreye zararlı olmakla eleştiriliyor ve New York Senatosu’nun yakın zamanda herhangi bir yeni karbon bazlı yakıtla çalışan PoW madenciliğine iki yıllık ambargo uygulayan bir yasa tasarısını geçirmesine neden oldu.

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