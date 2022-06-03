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Solana’da Ağ Kesintisi Ardından Son Durum!

16:20
3 Haziran 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Perşembe günü Solana (SOL) ağında yaşanan bir sistem kesintisinin ardından, kripto para biriminin piyasa değerinde değişiklikler meydana geldi. Ayrıca Dogecoin (DOGE) ve Polkadot’un (DOT) arasında bulunduğu ilk 10 kripto para birimi sıralamasındaki son durum hakkında yeni veriler paylaşıldı.

Kesintinin Kayıpları

Perşembe günü yaşanan sistem kesintisinde Solana ağı yaklaşık beş saat sonra tekrar çevrimiçi oldu. Kripto para biriminin yaşadığı kesintinin ardından fiyatında %15 oranında değer kayıpları görüldü. Cuma günü bu düşüşün sadece bir kısmını geri kazanabildiği ifade ediliyor. Bununla birlikte Solana ağı geçtiğimiz ay içerisinde yine benzer bir şekilde yaşadığı kesintisinin ardından ağın doğrulayıcılar tarafından yeniden devreye alınmasının yaklaşık yedi saat sürdüğü belirtildi.

Kripto para biriminin fiyatı son zamanlarda art arda yaşanan ağ kesintileri nedeniyle ciddi değer kayıplarına uğradı. Perşembe günü yaşanan olay ile birlikte SOL’un piyasa değeri 13 milyar ABD dolarına kadar düştü. Bu seviye Ağustos 2021 tarihinden bu yana Solana’nın en düşük noktası.

 

Düşüş İvmesi

Öte yandan DOGE ve DOT, piyasa değerine göre sırasıyla 11 milyar ABD dolar ve 10 milyar ABD dolarının biraz altında. Ayrıca her iki kripto para biriminin önceki haftaya göre en az %5 kazanç elde ettiği belirtiliyor.

Buna ek olarak SOL’ün, son yedi gün içinde %6.5 oranında yaşadığı değer kayıplarıyla düşüş ivmesinden kurtulamadığı ifade ediliyor. İlk 10 kripto para birimi sıralamasında bir hafta boyunca değer kayıpları serisine devam eden tek kripto para birimi olduğu söyleniyor.

Solana son birkaç ayda birden fazla uzun süreli ağ kesintisi yaşadı. Bu yaşanan durumların kripto para biriminin işlem gördüğü fiyatlara ve toplam piyasa değerine ciddi anlamda etkisi olduğu belirtiliyor.

Solana (SOL) yazı kaleme alındığında 38.94 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Piyasa değeri ise 13.9 milyar ABD doları seviyelerinde.

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