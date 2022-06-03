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Türbülanslı geçen Mayıs ayının ardından küresel piyasalarla birlikte Bitcoin ve altcoin‘lerde dikkatle beklenen tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan “İş Gücü İstatistikleri” raporuna göre Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin arttı.

Beklentilerin Üzerinde Geldi

Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri yansıtan tarım dışı istihdam verisinde ekonomistlerin Mayıs ayı beklentileri 325 bin artış yaşanmasıydı. Ancak Mayıs ayı için tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde geldi ve 390 bin artış açıklandı.

Küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasının da dikkatle beklediği tarım dışı istihdam verisinin açıklanması öncesi düşüşe geçen Bitcoin, beklentilerin üzerinde gelen veri ile birlikte yazım sırasında günlükte yüzde 1,20’lük düşüşle 29 bin 758 dolardan işlem görüyor.

Piyasalardaki Risk İştahı Artıyor

25 Mayıs’ta açıklanan Fed‘in Mayıs ayı toplantı tutanaklarının, enflasyonist baskıların farkında olunduğu ve faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse Eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanması ile risk iştahı artmıştı. Buna ek olarak yine geçen hafta Cuma günü ABD’de açıklanan ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının yıllık bazda 4 ayın en düşük artışını kaydetmesi, enflasyonist baskıların azalacağına işaret etti. Küresel çapta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına karşın resesyon riskinin düşük olduğu yorumlarının artmasını sağladı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 ve Nasdaq Composite‘te alımlar ağır basmaya başladı ve endeksler 8 haftalık düşüşün ardından Mayıs ayının son haftasında ciddi yükselişler kaydetti.

Öte yandan yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı endişeleri arka plana attığı görülürken, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarında ne kadar esnek davranabileceğine dair sinyaller alması açısından bu hafta açıklanacak olan veriler ve yapılan görüşmeler dikkatle takip ediliyordu.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD’de özel sektör istihdamı Mayıs’ta 128 bin artarak, koronavirüs salgınının yoğun şekilde etkili olduğu 2020’den bu yana en düşük artışı kaydetti. Analistler, iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın Fed’in enflasyonla mücadelesine olumlu katkı sunacağı beklentisiyle piyasalarda risk iştahının arttığını söylüyor.