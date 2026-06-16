ABD Sayıştayı, FDIC’den blokzincir riskleri için federal kurumlarla ortak denetim mekanizması kurmasını istedi

ABD Sayıştayı, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’na blokzincir teknolojisinden kaynaklanabilecek riskler konusunda diğer federal kurumlarla daha yakın eşgüdüm kurma çağrısı yaptı. Kurumun 8 Haziran tarihli ve pazartesi günü kamuoyuna açıklanan mektubunda, bu tavsiyenin ilk kez geçen yıl mayıs ayında öncelikli öneriler arasında düzenleyiciye iletildiği belirtildi.

Blokzincir riskleri yüksek risk listesinde yer aldı

ABD Sayıştayı, blokzincir teknolojisini kendi “Yüksek Risk Listesi” kapsamındaki başlıklardan biri olarak değerlendirdi. Kuruma göre düzenleyiciler, blokzincir tabanlı finansal ürünlerin denetiminde zorlanıyor ve bu ürünlerin ABD piyasaları açısından doğurabileceği risklerin yönetiminde açıklar bulunuyor. ABD Sayıştayı, Kongre adına denetim ve inceleme yapan bağımsız bir kurum olarak federal kurumların uygulamalarını izliyor.

Mini sözlük: Yüksek Risk Listesi, ABD Sayıştayı’nın federal yönetimde ciddi zafiyet, maliyet veya gözetim riski gördüğü alanları topladığı resmi izleme çerçevesidir. Bu listeye giren başlıklar, kurumlar arası eşgüdüm ve daha sıkı denetim ihtiyacına işaret eder.

Mektupta, 2023 yılında yapılan incelemede finansal düzenleyicilerin blokzincir risklerini ele almak için sürekliliği olan bir koordinasyon mekanizmasına sahip olmadığı tespitinin yapıldığı aktarıldı. Aynı süreçte blokzincirle bağlantılı finansal ürün ve hizmetlerin belirgin biçimde büyüdüğü, bu nedenle dağınık denetim yapısının daha görünür hale geldiği kaydedildi.

ABD Sayıştayı, önerdiği mekanizmanın kurulmasının FDIC ve diğer düzenleyicilerin riskleri birlikte belirlemesine, buna karşılık zamanında düzenleyici yanıt geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olacağını vurguladı.

FDIC’nin rolü ve stabilcoin denetimi

Haberde atıf yapılan GENIUS Act kapsamında, FDIC gözetimindeki bankaların bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren stabilcoin ihraççıları için ana düzenleyici kurum konumunda bulunuyor. Öte yandan Senato’daki yasa yapıcılar, daha geniş kripto para piyasasının federal kurumlar tarafından nasıl denetleneceğini belirleyecek yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Bu çerçevede ABD Sayıştayı, FDIC’nin yalnızca belirli kurumlara odaklanan dar bir gözetim yaklaşımı yerine, diğer düzenleyicilerle bilgi paylaşımını ve ortak risk değerlendirmesini güçlendirmesini istedi. Mektup, blokzincir tabanlı ürünlerin artık bankacılık sistemiyle daha fazla temas ettiğine işaret ediyor.

Banka denetiminde personel rotasyonu önerisi

ABD Sayıştayı ayrıca, bankalara atanan vaka yöneticileri ve denetim personeli için rotasyon uygulanmasını da tavsiye etti. Kurum, 2024 yılında yaptığı değerlendirmede FDIC’nin denetçilerin farklı bankalara düzenli geçişini zorunlu tutmadığını, bunun da bağımsızlığı zedeleyebileceğini ve gözetim sonuçlarını etkileyebileceğini belirtti.

Kuruma göre rotasyon zorunluluğu, denetimde bağımsızlığa yönelik tehditleri azaltabilir ve gözetim sürecinin daha sağlıklı işlemesini sağlayabilir.

Mektupta, 2023 yılında kripto para ve teknoloji sektörüyle bağlantılı birden fazla bankanın iflas etmesinin, denetleyici kurumların bankaların gözetim uyarılarını zamanında gidermesini sağlamak için yeterince harekete geçip geçmediği konusunda soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

2023 banka iflasları yeniden gündeme geldi

Silicon Valley Bank, Silvergate Bank ve Signature Bank, kripto para sektörüyle önemli ölçüde bağlantılı kurumlar arasında yer alıyordu. Bu üç banka, FTX iflasının ardından mart 2023’te bir haftadan kısa süre içinde çökmüş, gelişmeler kripto para piyasalarında sert düşüşe yol açmıştı.

ABD Sayıştayı’nın son uyarısı, hem blokzincir kaynaklı finansal risklerin kurumsal düzeyde nasıl izlendiği hem de bankacılık denetiminde bağımsızlık ve eşgüdüm eksikliği tartışmalarını yeniden öne çıkardı.