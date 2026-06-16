Bybit, Tether Gold için USDT uzlaşılı opsiyon işlemlerini başlattı

Kripto para borsası Bybit, fiziksel altına dayalı token Tether Gold için opsiyon işlemlerini kullanıma açtı. Borsanın duyurusuna göre yeni ürün, USDT ile uzlaşıyor ve yatırımcılara altın fiyatlarındaki hareketlere karşı korunma, yön beklentisi alma ve oynaklığa dayalı stratejiler kurma imkanı sunuyor.

Yeni ürünün yapısı

Bybit’te işleme açılan XAUT opsiyonları, tezgah üstü işlemler için kullanılan RFQ sistemi üzerinden yapılandırılabiliyor. Her bir sözleşme 1 XAUT’ye karşılık geliyor. XAUT ise 1 troy ons fiziksel altını temsil ediyor. Söz konusu sözleşmeler Avrupa tipi olarak tasarlandı; bu yapı, opsiyonun yalnızca vade tarihinde kullanılabildiği anlamına geliyor.

Mini sözlük: Avrupa tipi opsiyon, alım ya da satım hakkının yalnızca vade gününde kullanılabildiği türev sözleşme türüdür. RFQ ise büyük tutarlı işlemlerde fiyat teklifinin karşı taraftan doğrudan alındığı bir işlem yöntemidir.

Opsiyonlar, alıcıya belirli bir tarihte veya belirli şartlarda dayanak varlığı önceden belirlenen fiyattan alma ya da satma hakkı veriyor, ancak bu hakkın kullanılması zorunlu olmuyor. Alım opsiyonu satın alma hakkı sağlarken, satım opsiyonu satış hakkı veriyor. Bu ürünler çoğunlukla fiyat yönüne karşı korunmak veya oynaklık beklentisini işlem stratejisine dönüştürmek için tercih ediliyor.

Likidite için Orbit Markets iş birliği

Bybit, ürünün başlangıç aşamasında güçlü likidite sağlamak amacıyla Orbit Markets ile iş birliğine gitti. Şirket, hem kripto hem de geleneksel finans piyasalarında faaliyet gösteren bir opsiyon piyasa yapıcısı olarak biliniyor. Duyuruda, Orbit ekibinin kıymetli metaller masalarında görev almış üst düzey isimleri de kapsayan deneyime sahip olduğu aktarıldı.

Orbit Markets kurucu ortağı Jimmy Yang, tokenizasyon hız kazandıkça kripto ile geleneksel finans arasındaki ayrımın daha da daralacağını düşündüklerini, altın opsiyonlarının ise geleneksel türev piyasalarının temel ürünlerinden biri olduğunu belirtti.

Yang ayrıca, geleneksel finansta yaygın olan türev ürünlere kripto piyasasında ilginin arttığını vurguladı. Orbit Markets, bu haberde geçen bağlamıyla, kurumsal düzeyde fiyatlama ve likidite sağlayan bir piyasa yapıcı olarak öne çıkıyor.

Piyasadaki konumu

Küresel altın opsiyon piyasası halihazırda milyarlarca dolarlık hacme sahip bulunuyor. Bu alanda CME ve Hindistan merkezli MCX gibi platformlar öne çıkarken, işlemlerin önemli bir bölümü tezgah üstü piyasada gerçekleşiyor. Bybit’in hamlesi, yerleşik bir varlık sınıfını büyük bir kripto platformunda daha görünür hale getiren adım olarak değerlendiriliyor.

XAUT opsiyonları daha önce Kasım 2024’ten bu yana bazı daha küçük platformlarda da yer alıyordu. Ancak Bybit’in girişi, üst segmentte konumlanan büyük bir kripto borsasının bu ürünü kurumsal düzeyde likidite desteğiyle sunması bakımından dikkat çekiyor.

XAUT opsiyonları, yatırımcıların altın fiyat hareketlerine karşı korunma sağlamasına, fiyat yönüne dair pozisyon almasına ve oynaklık odaklı özel stratejiler kurmasına imkan veriyor.