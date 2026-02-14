ABD Hisse Senetlerinde Güçlü Risk İştahı, Bitcoin’de Kararsızlık Sürüyor

Son altı ayda finansal piyasalarda risk iştahı tarihi seviyelere tırmanırken, bu yükseliş aynı derecede tüm varlık gruplarına yayılmış görünmüyor. ABD hisse senetleri güçlenen bir iyimserlik sergileyerek kurumsal yatırımcıların agresif pozisyon aldığı bir tablo çizerken, Bitcoin tarafında ise benzer bir kurumsal hareketlilik doğrulanamıyor.

ABD Hisse Senetlerinde İyimserlik ve Düşen Enflasyon

ABD hisse senedi piyasalarında opsiyon işlemleri, alım (call) kontratlarına yoğun ilginin sürdüğünü ortaya koyuyor. Opsiyon hacimlerindeki bu belirgin artışa rağmen, ima edilen volatilite tarihsel olarak düşük seviyelerde seyrediyor ve yatırımcıların piyasa koşullarına güvenini destekliyor. Makro ekonomik göstergeler de bu tabloyu güçlendiriyor. Son veriler, manşet enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,4’e gerilediğini gösterirken, çekirdek enflasyon da yüzde 2,5’e düştü. Enflasyonun yavaşlaması, reel faizler üzerindeki baskıyı azaltırken parasal gevşeme beklentilerini artırıyor. Tüm bu gelişmeler, hisse senetlerinin istikrar beklentisini fiyatlamasını sağladı.

Bitcoin’de Kurumsal Talep Netleşmedi

Bitcoin piyasasında ise aynı netlikten söz etmek güç. ABD merkezli yatırımcıların spot piyasadaki talebini yansıtan Coinbase Premium Endeksi halen negatif değerlerde seyrediyor. Bu gösterge genellikle ABD’li katılımcıların güncel alım iştahını ölçmek için kullanılıyor. Tarihsel açıdan bakıldığında kalıcı ve güçlü Bitcoin yükselişleri, ABD yatırımcılarının spot piyasada aktif şekilde birikim yaptığını gösterecek şekilde pozitif bölgeye geçilmesiyle başlıyor. Şu anda negatif olan bu endeks, son fiyat hareketlerinin sürekli kurumsal alımlarla desteklenmediğine işaret ediyor.

Borsa yatırım fonu (ETF) akış verileri de tabloyu destekler nitelikte. Son haftalarda ETF’lere girişler ve çıkışlar arasında düzenli bir eğilim oluşmadı. Birikim eğilimi henüz net değil; bu da kurumsal tarafın kararsız davrandığını düşündürüyor.

Bitcoin’de Yeni Yükseliş İçin Kritik Göstergeler

Makro koşullar Bitcoin için olumlu bir zemin hazırlasa da, piyasada henüz net bir trend oluşmuş değil. Önümüzdeki 30 gün içinde üç önemli sinyalin hareketi belirlemesi bekleniyor:

Coinbase Premium Endeksi’nin kalıcı biçimde pozitif değer kazanması, yani ABD piyasasından gelen spot talepte net artış görülmesi.

Borsa yatırım fonlarına arka arkaya net girişlerin gerçekleşmesi ve kurumsal sermayenin piyasaya dönüşünü teyit etmesi.

Kısa vadeli fiyat hareketlerinin kaldıraçlı işlemler yerine, doğrudan spot piyasadaki güçlü talebe dayanması.

Bu göstergeler tam olarak gerçekleşmediği sürece, Bitcoin’de yukarı yönlü denemeler mevcut ekonomik destekleyici ortamda bile kırılgan kalmaya devam edebilir.

Piyasa yapısı incelendiğinde, hisse senetlerinde güven artışı likidite ile birleşirken, Bitcoin’in sağlam bir yükselişi teyit edebilmesi için ABD merkezli spot talebin ve kurumsal girişlerin artması gerekiyor. Şimdilik makro ortamı destekleyici olup, piyasanın tekrar güçlü şekilde dahil olması bekleniyor.