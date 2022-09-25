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30 Yıl Deneyimi Olan Analistten Kritik Uyarı: Popüler Altcoin Sert Çakılabilir!

Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistlerden Peter Brandt popüler altcoin'e dair uyarıda bulundu. 
19:00
25 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki belirsizlik devam ederken, önde gelen analistlerden Peter Brandt popüler altcoin’e dair uyarıda bulundu.

Peter Brandt: ADA’da Teknik Model Alarm Veriyor!

Kripto para piyasalarına dair yaptığı ilginç analizler ve doğru tahminer ile bilinen deneyimli analist Peter Brandt, Cardano (ADA) fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundu. Brandt’a göre, Cardano grafiğinde azalan üçgen formasyonu oluşuyor. Brandt, bir hafta önce de bu grafik modelini paylaşmıştı. Uzmana göre, bu model daha önce Bitcoin’de yüzde 50 oranında büyük bir çöküşe neden olmuştu. Bu yüzden, ADA fiyatı da büyük oranda değer kaybedebilir. Brandt’in karamsar tweet’i, Cardano’nun iki gün önce Vasil güncellemesini başarıyla gerçekleştirmesinden hemen sonra geldi. İleri derecede ölçeklenebilirlik ve akıllı sözleşme işlevselliği vaat eden ve uzun zamandır beklenen Vasil Hard Fork, aylarca gecikmeden sonra  nihayet Perşembe günü yayına girdi.

Brandt’ın tweet’i, Cardano topluluğundan büyük tepki gördü. Teknik analistin analizine güven duymadıklarını vurguayan topluluk üyeleri, Brandt’ı manipülasyon yapmakla suçladı. Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson da analizinde makroekonomik koşulları hesaba katmadığı için Brandt’ı suçladı. Hoskinson, grafiklerin bu süreçte tek başına bir şey ifade etmediklerini iddia etti. Yöneticiye göre, merkez bankaları, faiz artırımları, ekonomik belirsizlik, tedarik zinciri krizi ve savaşlar tüm piyasaları etkilemeye devam ediyor. Hoskinson, daha önce makrofaktöerlerin, kripto piyasalarına büyük darbe vurduğunu ve Cardano’nun her zamankinden daha güçlü olduğuna olan inancını dile getirmişti.

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Vasil hard fork’undan saatler önce, Hoskinson tarafından paylaşılan bazı Cardano istatistikleri, toplam arzın %70’inden fazlasını temsil eden ve güçlü uzun vadeli yatırımcı inancını yansıtan 25 milyardan fazla ADA’nın stake edildiğini ortaya koydu. Ek olarak, Santiment tarafından bildirildiği gibi, ADA sosyal medya platformalrında da büyük ilgi görüyor. ADA, son 24 saatte %1.08 düşüşle an itibariyle 0,456 dolardan  işlem görüyor.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson dün yaptığı bir röportajda Cardano’nun Ethereum’dan daha iyi bir hisse kanıtı (PoS) sistemine sahip olduğunu söyledi.  Charles Hoskinson, ayrıca hükümetlere daha fazla güç veren CBDC kavramını da eleştiriyor. SEC Başkanı Gary Gensler gibi yöneticilere daha fazla yetki verilirse, ayı piyasasının uzayacağını  iddia ediyor.

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