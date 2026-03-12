Winvest — Bitcoin investment
2022 Senaryosu Kaçınılmaz, Kripto Paraları Bekleyen Şey Çok Açık

Özet

  • BTC grafiği 2022 yılını tekrar ediyor ve Jelle haklı çıkarsa çok geçmeden 52 bin dolara yakın yeni dip görebiliriz.
  • 70 bin dolar altı kapanışlar dip eğilimini teyit etse de kurumsal tarafta satışlar zayıfladı ve ABD yatırımcısının iştahı toparlanıyor.
  • ABD, Stratejik Petrol Rezervinden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Trump, Kaliforniya kıyılarında petrol üretimini artırmak için Soğuk Savaş dönemindeki yetkilere geri dönecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

En azında Jelle takma isimli analist durumun çok açık olduğunu düşünüyor çünkü BTC 2022 yapısını birebire yakın taklit ediyor. Tarihsel verilerin sürekli tekrar etmesi gerekmez ancak geçmişe dönüp baktığınızda işlerin kafiyeli olduğunu görürsünüz. Belli oranda örüntü korunur ve yatırımcılar kendini buna hazırladığı için de bu tarihsel tekrarlar yaşanır.

Kripto Paralar Düşecek

Bitcoin’in konsolidasyonu 30 günü aşkın süredir devam ediyor. Sürekli olarak bu tarz istikrarlı konsolidasyon dönemlerinin büyük kırılmalara yol açtığından bahsediyoruz. 80.300 doların geri alınması bunun yukarı yönlü kırılması demektir. Ancak 70 bin dolar altı kapanışlar bize 2022 yılındakine benzer dip arayışını müjdeliyor.

BTC hala 2022 ortası ayı konsolidasyonuna çok benzer şekilde işlem görüyor. Aynı şekilde devam ederse, hafta sonu sonrasına kadar 70.000 dolar civarında daha fazla dalgalanma göreceğiz, ardından fiyat düşmeye başlayacak.

Tüm fraktallar eninde sonunda kırılır – soru şu ki, bu ne zaman olacak?”

Roman Trading ve daha birçok analist 52 bin dolara uzanan döngü dibinden bahsediyor ancak bu hafta bazı veriler satış eğiliminde zayıflığa ve birikime işaret ediyordu.

Columbus0x ise daha kısa vadeli hareketi izliyor. Alçalan kanalı BTC kırmıştı yükseliş hızlanmadı. Analist burada kanalın direnç seviyesine bir geri çekilmenin sağlıklı olacağını söylüyor.

“Fiyat, geri kazanılan bu alanın üzerinde kabul görmeye devam ettiği sürece, yukarı yönlü likidite bir çekim gücü haline gelir ve momentum koşulları hızla iyileşir. Bu tabanı kaybederseniz, bu durum trend yerine aralık genişlemesine geri döner.”

Gündem Baş Döndürücü

ABD, Stratejik Petrol Rezervinden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Trump, Kaliforniya kıyılarında petrol üretimini artırmak için Soğuk Savaş dönemindeki yetkilere geri dönecek. Tüm bunlar olurken WSJ kaynakları İran’ın Hürmüz Boğazından savaş öncesine göre çok daha fazla petrol ihraç ettiğini söylüyor. Gölge filolar Çin’e savaş öncesine göre daha fazla petrol taşıyor. Fakat aynı İran diğer yandan boğazı mayınlamaya başladı.

Goldman Sachs (3,5 trilyon dolarlık AUM): hisse senetleri için aşırı yükseliş senaryosunun gerçekleşebileceğini açıkladı. Trump, gümrük vergilerini tetikleyebilecek yeni Bölüm 301 ticaret soruşturmaları düğmeye bastı.

  • SEC ve CFTC, kripto düzenlemelerini koordine etmek için anlaşma imzaladı.
  • Ripple, 50 milyar dolarlık değerlemeyle 750 milyon dolarlık hisse geri satın aldı.
  • FDIC Başkanı: GENIUS Yasası kapsamındaki stablecoin’ler mevduat sigortası kapsamına girmeyecek.
  • Binance, Wall Street Journal’ı iftira nedeniyle dava etti.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
