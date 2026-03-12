2022 Senaryosu Kaçınılmaz, Kripto Paraları Bekleyen Şey Çok Açık

En azında Jelle takma isimli analist durumun çok açık olduğunu düşünüyor çünkü BTC 2022 yapısını birebire yakın taklit ediyor. Tarihsel verilerin sürekli tekrar etmesi gerekmez ancak geçmişe dönüp baktığınızda işlerin kafiyeli olduğunu görürsünüz. Belli oranda örüntü korunur ve yatırımcılar kendini buna hazırladığı için de bu tarihsel tekrarlar yaşanır.

Kripto Paralar Düşecek

Bitcoin’in konsolidasyonu 30 günü aşkın süredir devam ediyor. Sürekli olarak bu tarz istikrarlı konsolidasyon dönemlerinin büyük kırılmalara yol açtığından bahsediyoruz. 80.300 doların geri alınması bunun yukarı yönlü kırılması demektir. Ancak 70 bin dolar altı kapanışlar bize 2022 yılındakine benzer dip arayışını müjdeliyor.

“BTC hala 2022 ortası ayı konsolidasyonuna çok benzer şekilde işlem görüyor. Aynı şekilde devam ederse, hafta sonu sonrasına kadar 70.000 dolar civarında daha fazla dalgalanma göreceğiz, ardından fiyat düşmeye başlayacak. Tüm fraktallar eninde sonunda kırılır – soru şu ki, bu ne zaman olacak?”

Roman Trading ve daha birçok analist 52 bin dolara uzanan döngü dibinden bahsediyor ancak bu hafta bazı veriler satış eğiliminde zayıflığa ve birikime işaret ediyordu.

Columbus0x ise daha kısa vadeli hareketi izliyor. Alçalan kanalı BTC kırmıştı yükseliş hızlanmadı. Analist burada kanalın direnç seviyesine bir geri çekilmenin sağlıklı olacağını söylüyor.

“Fiyat, geri kazanılan bu alanın üzerinde kabul görmeye devam ettiği sürece, yukarı yönlü likidite bir çekim gücü haline gelir ve momentum koşulları hızla iyileşir. Bu tabanı kaybederseniz, bu durum trend yerine aralık genişlemesine geri döner.”

Gündem Baş Döndürücü

ABD, Stratejik Petrol Rezervinden 172 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Trump, Kaliforniya kıyılarında petrol üretimini artırmak için Soğuk Savaş dönemindeki yetkilere geri dönecek. Tüm bunlar olurken WSJ kaynakları İran’ın Hürmüz Boğazından savaş öncesine göre çok daha fazla petrol ihraç ettiğini söylüyor. Gölge filolar Çin’e savaş öncesine göre daha fazla petrol taşıyor. Fakat aynı İran diğer yandan boğazı mayınlamaya başladı.

Goldman Sachs (3,5 trilyon dolarlık AUM): hisse senetleri için aşırı yükseliş senaryosunun gerçekleşebileceğini açıkladı. Trump, gümrük vergilerini tetikleyebilecek yeni Bölüm 301 ticaret soruşturmaları düğmeye bastı.