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Mart ortasında belirginleşen ABD bankacılık krizi dün borsa kapanışıyla başka bir boyuta taşındı. Mart ayında 3 banka havlu attı ve şimdi de FRB varlıkları JPMorgan’a satılıyor. Ancak sorun ortadan kalmış değil. Kripto para yatırımcılarını da yakından ilgilendiren bankacılık krizinde son durum ne?

ABD Bankacılık Krizi

Mart ortasında Silvergate, Signature ve SVB iflas ederken ABD’li siyasilerin bir kısmı kriptoyu suçladı. Senaryo basitti, kripto şirketleriyle yakın ilişki kuran bankaların riskleri doğru ayarlayamadığı propagandasıyla ABD’li mevduat sahipleri sakinleştirilecekti. Fakat öyle olmadı. Son denetim raporlarında da görüldüğü üzre sorun kripto değildi. Düzenleyici, denetleyici kurumlar işlerini doğru yapamamıştı ve bunun sorumlusu Trump tarafından çıkartılan bankacılık düzenlemesiydi.

FDIC raporunda açıkça kurum kendini suçluyor, aynı şekilde NY düzenleyicisi de yeterli personele sahip olmadığından bahsediyordu. Üstelik bankalar birçok eksiklikleri konusunda bilgilendirilmiş olsa da düzenleyiciler bunları takip edememişti. Bu işini savsaklayan ve her şeyi berbat eden başarısız bir personelin “gözümden kaçmış” savunmasından öte bir şey değildi.

Dünyanın en büyük ekonomisinin düzenleyicileri neredeyse “mailleri görmedik” veya “unuttuk” bahanesine sığınacak durumdaydı.

Sosyal Medyanın Krizdeki Rolü

Personellerine zor durumda olduğunu ifade eden ve bu acizliğin herkes tarafından öğrenilebileceğini akıl edemeyen SVB başkanını hatırlayalım. Mart ayında yaptığı açıklamada bankasının iflas etmesine gerekçe olarak sosyal medyayı gösterdi. İnsanlar sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu ve bankası hakkındaki iddiaların ortaya atılmasıyla müşterileri paniklemiş, para çekme taleplerine yetişemedikleri için iflas etmişlerdi.

Risklerini doğru ayarlayamamış olmaları, Fed’in hızla artırdığı faizlerin ellerindeki tahvilleri %15-20 eritmesi ve diğer konular sadece ufak detaylardı. Ona göre tek sorun sosyal medyada “kral çıplak” diye haykıran insanlardı.

Bugün sosyal medya devam eden bankacılık krizinin neden üstünün örtülemeyeceğini gösteriyor. İnsanlar görüyor, anlatıyor, uyarıyor ve zayıf halkalar temizleniyor.

2 Mayıs ABD Bankacılık Krizi

FRB varlıkları JP Morgan’a Pazartesi günü satıldı. Açık artırmayı ülkenin en büyük bankası kazandı. Hazine yetkilileri artık bankacılık krizi bitti derken inandırıcı olmadıklarını biliyordu. FRB satışının ardından toparlanması beklenen bankacılık hisseleri bugün %5 düştü. JP Morgan’ın eğer düşüşler devam ederse aşağıdaki 5 bankayı daha satın alması gerekebilir. Dünkü kapanışta en büyük 5 düşüşü bankacılık hisselerinde aşağıdaki şirketler yaşadı.

Territorial -36,05%

PacWest -27,78%

Republic First Bancorp -19,27%

RBB Bancorp -16,74%

Partners Bancorp -16,19%

Fed Toplantısı ve Bankacılık Krizi

Bugün ABD hisse senedi piyasaları açıldığında gözümüz bankacılık hisselerinde olmalı. Akşam yapılacak Fed toplantısında önü kesilememiş hisse düşüşlerinin etkisinin olması muhtemel. Piyasa uzmanlarına göre eğer düşüş derinleşirse Fed artık ateşle daha fazla oynamayabilir.

Faiz tavanının ilanı, iması veya faiz artışının bu toplantıda pas geçilmesi kripto paralar için hızlı yükselişin temelini oluşturacaktır. Ancak Fed bunları yapmazsa 4 Mayıs piyasa açılışında JP Morgan’ın sonraki banka satışları için daha fazla nakit araması gerekecek.

ABD için sorun yok, yeterince keten, pamuk ve mürekkep bulduğu sürece dolar basarak piyasaları rahatlatabilir. Tahvil fiyatlarının normale gelmesini sağlayabilir. Ama bu ne kadar geç olursa ABD bankacılık sistemi o kadar zorlu bir sınavdan geçecek. Bugüne kadarki en büyük ikinci banka iflasını gören ABD yüz milyarlarca dolarlık mevduata garanti vermek zorunda kalıyor. Sadece 4 bankanın müşteri mevduatı 300 milyar doları geçiyor. Mart ayında 500 milyar dolar bankacılık sisteminden kaçtı. Ve modern bankacılık sistemindeki en büyük risk herkesin bankadan parasını çekmek istemesidir.