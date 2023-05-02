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Yaklaşık 24 saat sonra Bitcoin fiyatı muhtemelen şu dakikalarda olduğundan başka bir yerde olacak. Yarın volatilitenin katlanarak artması bekleniyor. Peki Fed yarın faizleri artıracak mı? Beyaz Saray hangi konuda uyarıda bulundu? Kripto para yatırımcıları yarına nasıl hazırlanabilir? Gündem yoğun ve kripto paralar büyük harekete hazırlanıyor.

Fed Faiz Artıracak Mı?

Piyasa beklentisi 25bp artışa neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Ancak birden fazla sorun var. Eğer Fed yarın da faiz artırım kararı alırsa Eylül 2007 tarihinden bu yana en yüksek faiz oranını yakalayacak. Üstelik son faiz artışı çok daha dar bir zaman diliminde yapıldı. Eğer faizleri bu kadar hızlı artırıyorsanız sonuçlarını da iyi hesap etmeniz gerekir.

Fed bunu yapamadı. 2021 yılında enflasyonun geçici olduğunu savunan Powell, hatasını anladığında artık geç kalmıştı. Önünde daha az bir zaman ve ulaşması gereken yüksek bir faiz oranı vardı. Üçü 75bp olmak üzere geçtiğimiz yıl agresif faiz artışları yaptı. Faizler dikine yükseldi.

Faizlerdeki bu hızlı artış risklerini iyi ayarlayamayan ve olması gerektiği şekilde denetlemeyen bazı bankaların iflas etmesine neden oldu. Üstelik 2008 yılında değildik ve sosyal medya bugün çok daha aktif biçimde kullanılıyordu. Tedirgin yatırımcıların sosyal medyada alevlendirdiği mevduat kaçışı ülkenin en büyük ikinci banka iflasını doğurdu. FRB bu hafta satıldı ve devasa mevduat tutan 3 bankanın ardından üstü çizilen dördüncü banka oldu. FRB son verilere göre ülkenin en büyük 14’üncü bankasıydı.

Beyaz Saray Uyarısı

Yerel bankalardan 3 tanesi daha büyük %30 değer kaybetti ve hisse senetleri durduruldu. Yani bankacılık krizi aslında bitmedi ve katlanarak büyüyor. 4 banka şimdiden gitti ve 3 tanesi sallantıda. Mevcut şartlarda bunlar da çok kolay iflas edebilir. Sosyal medyada isimlerinin birkaç gün dolaşması mevduat sahiplerinin hızla bunlardan parasını çekmesini sağlayacak. Daha güvenilir bankalara parasını taşımaya çalışan müşteriler aslında bankalarının iflasına da zemin hazırlayacak.

Fed’in işi zor ve ABD’nin ekonomik anlamda tek sorunu bu değil. Bankacılık krizinin ortasında Fed faizleri artırmaya cesaret edebilir mi? Bunu yarın akşam göreceğiz ancak bugün Joe Biden’ın Ekonomi Danışmanları Konseyi üyesi ekonomist Heather Boushey ciddi uyarılarda bulundu. Gündem borç tavanıydı ve Fed faizlerine de değindi.

“Cumhuriyetçiler borç tavanı konusundaki tartışmalarıyla oyun oynuyor. ABD ekonomisiyle oyun oynuyorlar. ABD ekonomisi güçlü ancak bu tartışmalar onu izlediği yoldan çıkarmak istiyor. Fed’in enflasyonu düşürmek için yaptığı faiz artışları bankacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Neden bu sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirelim?”

Bu aslında bir çığlık gibiydi. Borç tavanı yakın zamanda artırılmazsa ABD çok daha içinden çıkılmaz bir duruma girecek. Bankalar iflas ediyor ve Fed faiz artırmaya devam ediyor. Eğer borç tavanı artırılırsa ABD keten, pamuk ve mürekkep bulabildiği sürece para basıp borcunu ödeyebilir. Peki kripto paralar? Uzun süren ayı piyasalarının artık tüm bu hengamede önemli bir dönüm noktasının eşiğinde olması gerekiyor.