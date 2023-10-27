Zincir Üzeri Veriler Alev Alev! Balinalar Bu Altcoin’e Saldırdı!

Litecoin (LTC), konsolide olmasının ardından piyasaya geri dönmesinden sonra elde ettiği kazançların bir kısmını kademeli olarak kaybetti. Popüler altcoin son 24 saatte yüzde 2,67 düşüşle 67,69 dolardan işlem görürken veri platformu Santiment zincir üzeri işlem aktivitesinin artıyor olmasından dolayı Layer-1 ağı için görünümün pozitif olduğunu belirtti.

Litecoin’in Zincir Üzeri Aktivitesi Hızla Artıyor

Zincir üzeri veri platformu Santiment, Litecoin ağında gerçekleştirilen işlemlerde hafta boyunca büyük bir artış olduğun bildirdi. İşlem hacmindeki görünüm ise şu an için olumsuz tarafta, yüzde 3’lük bir düşüşle 353.19 milyon dolara gerilemiş durumda. Yine de Santiment’ın sağladığı veriler, zincir üzerindeki günlük aktif cüzdan adreslerinin toplam sayısının hafta boyunca ortalama 319 bin civarında seyrettiğini ve kaydedilen balina işlemlerinin sayısının 7 bin 418 olduğunu gösteriyor. Her iki metrikte Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyede.

Bir Blockchain ağında kaydedilen işlemlerin bu şekilde büyümesi, Litecoin ve diğer yüksek likiditeli Layer 1 protokollerinin çoğu için nadir değildir. LTC’nin fiyatının son yedi günlük dönemde yüzde 7’ye varan bir oranda yükselerek ve ay için de benzer bir sıçrama yaparak piyasa genelindeki son toparlanmadan büyük ölçüde faydalanmayı başardı.

Şu anda LTC’nin fiyatı son yükselişinin üzerine düzeltme yapıyor olsa da zincir üzeri aktivitesindeki artış bu olumsuz eğilimin kısa süre içinde sağlıklı bir eğilime dönüşebileceğini gösteriyor. Bundan sonra ne olacağını tahmin etmek için LTC‘nin grafiğindeki 66 dolar civarına dikkat etmek gerekiyor. Düşüş, fiyatın bu destek bölgesine gelmesinin ardından toparlanarak sona erebilir.

LTC İtici Güç Olarak Bitcoin’i Takip Ediyor

Litecoin’in Bitcoin (BTC) ile yakın bir korelasyona sahip olduğu bilinen bir gerçek. Bu bağlamda en büyük kripto paranın yapacağı gözlemlenebilir fiyat hareketleri doğrudan LTC’nin fiyatına etki etmektedir.

Günümüz piyasasında BTC, önümüzdeki haftalarda ve aylarda fiyatını önemli ölçüde artırabilecek pek çok olumlu haber akışına açık. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) önünde duran bir spot Bitcoin ETF’sine vermesi beklenen onay bu haber akışlarından en önemlisi olarak öne çıkıyor. Böyle bir gelişme BTC’nin fiyatının yükseltmesinin yanı sıra LTC’nin fiyatının de yukarı yönde hareketlendirebilir ve popüler altcoin’i 12 yıl önceki başlangıcından bu yana kaydettiği rekor seviyelere ve ötesine itebilir.