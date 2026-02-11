Zand ve Ripple’dan Birlikte Dijital Ekonomi Hamlesi: Stablecoin ve Blockchain Odaklı İş Birliği

Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren dijital banka Zand, blockchain şirketi Ripple ile yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Yapay zeka ve blokzincir destekli finansal hizmetler sunan Zand, ortaklık kapsamında yerel para birimine endeksli stablecoini AEDZ ile ABD Doları destekli RLUSD stablecoininin kullanımına odaklanacak. Taraflar, bu adımın Birleşik Arap Emirlikleri dijital ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayacağı görüşünde.

Stablecoin Tabanlı Finansal Yenilikler

İş birliği çerçevesinde Zand’ın regüle dijital varlık saklama hizmetlerinde Ripple’ın RLUSD stablecoinine destek verilmesi planlanıyor. Ayrıca AEDZ ile RLUSD arasında doğrudan likidite çözümleri değerlendirilirken, AEDZ’nin halka açık XRP Ledger üzerinde ihraç edilmesi de hedefler arasında yer alıyor. AEDZ, ülkenin ilk çoklu zincir destekli ve dirheme dayalı stablecoini olarak öne çıkıyor. Akredite hesaplarda tutulan rezervlerle her zaman bire bir desteklenen AEDZ, bağımsız şekilde denetlenen akıllı sözleşmeler sayesinde güven sunuyor. RLUSD ise ABD Doları mevduatları, kısa vadeli ABD devlet tahvilleri ve yüksek kaliteli diğer varlıklar ile teminatlandırılıyor. Bu varlıkların düzenli olarak üçüncü taraflarca denetlenmesi şeffaflık ve güveni güçlendiriyor.

Şirket Yöneticilerinden Değerlendirmeler

Zand CEO’su Michael Chan, ortaklık potansiyeline dikkat çekerek şu görüşü dile getirdi:

“Geleneksel finans dünyasının blokzincir ile buluşması, güçlü yeni kullanım alanlarını ortaya çıkarabilir ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde hem kamu hem özel sektörün güvenilir blokzincir çözümleriyle etkileşimini dönüştürebilir.”

Ripple’ın Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetici direktörü Reece Merrick ise iş birliğinin ülkenin dijital ekonomi hedeflerine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Merrick, finansal ürünlerde güvenlik, şeffaflık ve verimlilik sunacak blokzincir tabanlı araçların geliştirilmesini odağa aldıklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dijital Dönüşüm Hızlanıyor

Ortaklık, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dijital Ekonomi Stratejisi kapsamında dijital varlıkların kullanımının giderek daha fazla önceliklendirildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Ülkenin hedefleri arasında, dijital ekonominin petrol dışı GSYİH içindeki payını 2032 yılına kadar ikiye katlamak da bulunuyor.

Sektördeki beklentiler, kurumsal ilginin artması ve merkeziyetsiz finans çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte küresel stablecoin pazarının önümüzdeki yıllarda 4 trilyon dolara ulaşabileceği yönünde. Zand ve Ripple iş birliğiyle Birleşik Arap Emirlikleri, bu alanda öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyor.

Bu süreçte Ripple, Lüksemburg finansal düzenleyicisinden Elektronik Para Kurumu lisansı için ön onay alarak Avrupa’daki büyüme planlarına da ivme kazandırdı.