Chainlink‘in (LINK) fiyatının yüzde 20’nin üzerinde yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı görülürken, artan işlem hacmi ve balina işlemleri LINK piyasasında olan ilginin yüksek olduğuna ve aktif birikime işaret ediyor. Ekosistemin etkinliği ve stratejik büyümesi de yatırımcılar arasında LINK’e yönelik olumlu yönelime katkı sağlıyor.

Chainlink’in Fiyatıyla Birlikte İşlem Hacmi de Uçtu

Son 24 saatte yüzde 20 yükselen Chainlink ağının yerel varlığı LINK, konsolidasyonda olan daha kripto para piyasasının geri kalanından daha iyi bir performans göstermesiyle dikkat çekiyor. LINK şu anda 4.45 milyar dolarlık piyasa değeriyle 8,27 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 787’nin üzerinde artış olduğu görülen işlem hacmi, altcoin’in fiyatının son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, Chainlink’in etkileyici performansından dolayı kripto para piyasasının 3 numaralı trend konusu olduğunu ve LINK için zincir üzeri hacmin yılın en yüksek seviyesi olan 347.72 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Veriler, FOMO’nun (kaçırma korkusu) LINK’in 10 dolara ulaşmasını engelleyen tek engel olabileceğini gösteriyor.

Balinalar Sessizce LINK Topluyor

Chainlink fiyatı uzun bir süre boyunca büyük ölçüde 6 ila 8 dolar arasında konsolide olmuş ve bu yatırımcılar için bu bölgenin bir birikim bölgesi olduğuna işaret ediyordu. Bununla birlikte, son dönemde işlem hacminde görülen artış ve balina işlemlerindeki artış, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları arasında altcoin’e dönük ilginin arttığını gösteriyor.

Veriler, büyük ölçekli yatırımcılar olan kripto para balinalarının, LINK piyasasında önemli bir rol üstlendiklerini ve varlıklı LINK sahiplerinin cüzdan bakiyelerinin arttığını söylüyor. Bu aslında büyük kripto para yatırımcının uzun zamandır sessizce LINK biriktirdiklerine işaret ediyor. Görünürde çok ciddi bir fiyat hareketi olmamasına rağmen artan işlem hacmi ve büyük yatırımcıların yüksek birikimi ile gelecekte çok daha büyük bir patlama olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Chainlink’in ekosisteminde de oldukça yüksek düzeyde bir aktivite söz konusu ve bu onu piyasa yatırımcıları arasında favori haline getiriyor. Blockchain sistemleri için önde gelen oracle hizmet sağlayıcısı olan Chainlink’in Chainlink BUILD programı aracılığıyla stratejik büyümesi, fiyattaki pozitif ivmeye katkı sağlıyor.