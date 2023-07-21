  • CoinTürk
  •   Yüzde 20’yi Aşan Rallisiyle Gündem Olan Chainlink’e Balina Akını! LINK’in Yükselişi Devam Edecek mi?

Yüzde 20’yi Aşan Rallisiyle Gündem Olan Chainlink’e Balina Akını! LINK’in Yükselişi Devam Edecek mi?

Özet

  • Chainlink (LINK) fiyatı son 24 saatte yüzde 20'nin üzerinde yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Bu yükselişin ardından artan işlem hacmi ve balina işlemleri olduğu görülüyor.
  • Balinaların sessizce LINK biriktiriyor olmaları gelecekte büyük bir fiyat hareketinin olabileceği şeklinde yorumlanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:32
21 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Chainlink‘in (LINK) fiyatının yüzde 20’nin üzerinde yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı görülürken, artan işlem hacmi ve balina işlemleri LINK piyasasında olan ilginin yüksek olduğuna ve aktif birikime işaret ediyor. Ekosistemin etkinliği ve stratejik büyümesi de yatırımcılar arasında LINK’e yönelik olumlu yönelime katkı sağlıyor.

Chainlink’in Fiyatıyla Birlikte İşlem Hacmi de Uçtu

Son 24 saatte yüzde 20 yükselen Chainlink ağının yerel varlığı LINK, konsolidasyonda olan daha kripto para piyasasının geri kalanından daha iyi bir performans göstermesiyle dikkat çekiyor. LINK şu anda 4.45 milyar dolarlık piyasa değeriyle 8,27 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 787’nin üzerinde artış olduğu görülen işlem hacmi, altcoin’in fiyatının son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, Chainlink’in etkileyici performansından dolayı kripto para piyasasının 3 numaralı trend konusu olduğunu ve LINK için zincir üzeri hacmin yılın en yüksek seviyesi olan 347.72 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Veriler, FOMO’nun (kaçırma korkusu) LINK’in 10 dolara ulaşmasını engelleyen tek engel olabileceğini gösteriyor.

Balinalar Sessizce LINK Topluyor

Chainlink fiyatı uzun bir süre boyunca büyük ölçüde 6 ila 8 dolar arasında konsolide olmuş ve bu yatırımcılar için bu bölgenin bir birikim bölgesi olduğuna işaret ediyordu. Bununla birlikte, son dönemde işlem hacminde görülen artış ve balina işlemlerindeki artış, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları arasında altcoin’e dönük ilginin arttığını gösteriyor.

Veriler, büyük ölçekli yatırımcılar olan kripto para balinalarının, LINK piyasasında önemli bir rol üstlendiklerini ve varlıklı LINK sahiplerinin cüzdan bakiyelerinin arttığını söylüyor. Bu aslında büyük kripto para yatırımcının uzun zamandır sessizce LINK biriktirdiklerine işaret ediyor. Görünürde çok ciddi bir fiyat hareketi olmamasına rağmen artan işlem hacmi ve büyük yatırımcıların yüksek birikimi ile gelecekte çok daha büyük bir patlama olabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Chainlink’in ekosisteminde de oldukça yüksek düzeyde bir aktivite söz konusu ve bu onu piyasa yatırımcıları arasında favori haline getiriyor. Blockchain sistemleri için önde gelen oracle hizmet sağlayıcısı olan Chainlink’in Chainlink BUILD programı aracılığıyla stratejik büyümesi, fiyattaki pozitif ivmeye katkı sağlıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Yükselişiyle Göz Dolduran Chainlink (LINK) İçin Kritik Seviyeler Belli Oldu!
Yükselişiyle Göz Dolduran Chainlink (LINK) İçin Kritik Seviyeler Belli Oldu!
Chainlink (LINK) Uçuşa Geçti! LINK CEO’sundan Artışa Yönelik Kritik Açıklama!
Chainlink (LINK) Uçuşa Geçti! LINK CEO’sundan Artışa Yönelik Kritik Açıklama!
Bu Altcoin Zincirlerini Kırdı! Chainlink’te (LINK) Yaşanan Rallinin Nedeni!
Bu Altcoin Zincirlerini Kırdı! Chainlink’te (LINK) Yaşanan Rallinin Nedeni!
Altcoin Avcısından Yeni Açıklama: Bu Altcoin, Dikkat Çekmeden Yükseliyor!
Altcoin Avcısından Yeni Açıklama: Bu Altcoin, Dikkat Çekmeden Yükseliyor!
Chainlink (LINK) Müjdeyi Verdi! Etkisi Sanılandan Büyük Olabilir!
Chainlink (LINK) Müjdeyi Verdi! Etkisi Sanılandan Büyük Olabilir!
Piyasa Gurusu Patlamaya Hazır 2 Altcoin Paylaştı! Üç Haneli Yükseliş Bekliyor!
Piyasa Gurusu Patlamaya Hazır 2 Altcoin Paylaştı! Üç Haneli Yükseliş Bekliyor!
LINK Coin Alınır Mı? Chainlink Raporu Umut Vadediyor!
LINK Coin Alınır Mı? Chainlink Raporu Umut Vadediyor!
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023