  Yeniden Başlatılacak Kripto Devine SEC Engeli! FTT Coin Yorumları

Kripto para piyasaları geride bıraktığımızda çok fazla iflas ve dolandırıcılık gördü. Şimdiyse sonuç aşamasına geldik. Müşterilerine samimi olmayan çok sayıda kripto şirketi dışarı yansıttığından kat be kat fazla risk aldı. Sonunda domino taşı gibi birçoğunun yan yattığını gördük. Bunlardan biri de Celsius’du.

Celsius Yeniden Başlatma Planı

Detaylar ortaya çıktıkça yatırımcıları hayrete düşüren bir olaydı. Kurucu Alex 2022 başında bir çöküş öngördü ve müşteri varlıklarını sattı. Aradan birkaç ay geçti ve yeniden yükseliş kanısına kapılıp alım yaptı. Ardından kripto para piyasaları büyük bir çöküş gördü. Alex’in kaybettiği paralar müşterilerindi ve yatırım kararları konusunda işe aldığı uzmanlara tatil yaptırıyordu.

İflas eden şirketlerin en masumları müşterilerinin paralarını borç olarak verdikleri kredi alanları yeterince araştırmıyordu. 3AC gibi cambazların ipten düşmesiyle müşteriler paralarının kumarbazlara transfer edildiğini öğrenecekti.

Ardından Celsius iflas etti. Sürecin sonunda teklifler geldi ve yeniden başlatılması için Fahrenheit’ın planı kabul gördü. Fakat şimdi konuya aşina kişilere göre Celsius’un küllerinden yeni bir kripto hizmetleri şirketine dönüşü planı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu engeline takıldı. Konuya aşina kaynak şunları söyledi;

“Anladığım kadarıyla SEC bir karar vermek için daha fazla bilgi istedi. Bunu yorumlama şeklim, SEC’in komiteye işin çeşitli bölümleri için ne görmek istediklerini söylediği ve şimdi komitenin bu bilgilerle ne yapacaklarına karar vermesi gerektiği yönünde.”

Fahrenheit’ın Celsius için şu anda durmuş olan planı, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) alacaklılara dağıtılmasının yanı sıra yeni bir şirkette hisse senedi dağıtılmasını içeriyordu.

Yeni şirket Bitcoin madenciliği operasyonlarını yürütecek ve daha da geliştirecek.

FTT Coin Yorum

Celsius hali hazırda ABD’de daha az düzenleyici sorunla boğuşan Bitcoin madenciliği işinde yeniden ayağı kalkmak istiyor. Ancak bu bile SEC’in engeline takılıyor. Belki de detayların ardından şirketin madencilik operasyonlarıyla yeniden başlatılmasına izin verilmeyecek ve borçlulara bakiyenin dağıtılmasıyla Celsius’un tarih olması sağlanacak.

Peki FTX’in yeniden açılması için bu gelişme bize bir fikir verebilir mi? FTX’in yeniden başlatılması Celsius’un olayından çok daha karmaşık. Üstelik borsa olarak yeniden faaliyete geçmesi için yasalara uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Tüm bu sorunları, uyum endişelerini bir kenara bırakalım SEC için menkul kıymet olarak görülen FTT Token’in yeni borsada SBF dönemindeki gibi yerel kripto para birimi olması mümkün mü? Mevcut FTT Token arz dağılımı borsayı yeniden başlatacak teklif verenlere herhangi bir avantaj sağlıyor mu? Yeni yönetim kendi token ihracını yapmak yerine neden FTT Token ile yoluna devam etsin?

Tüm bu soruların cevabına göre FTT Token fiyatı şekillenecek. Biz bu cevapların bir kısmını Aralık ayı bitmeden alacağız. Eğer şirket daha önce iflas komitesinin açıkladığı şekilde FTT Token’i umursamazsa FTX yeniden açılsa bile FTT Token’in fiyatının sıfıra gitmemesi için pek bir neden kalmayacak.