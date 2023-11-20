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Uzmanlar Bu Hafta Kripto İçin Ne Bekliyor? Güncel Bitcoin ve Altcoin Tahminleri

Özet

  • Madenci faaliyetindeki artış BTC için satış dalgası doğurabilir.
  • 1 yıldan uzun süredir BTC tutan adreslerin yüzde 70'e ulaşması uzun orta, uzun vadeli iyimserliği yansıtıyor.
  • Bitcoin fiyatı kısa süreli geri çekilme yaşayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:40
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 37.000 doları yeniden aştı ve hızlı yükseliş dönemi şimdilik yerini zayıf ancak istikrarlı toparlanmaya bırakıyor. Kral kripto para birimi 30.000 ile 36.000 dolar arasında beklenenden hızlı biçimde arttı. Bu durum piyasalarda şok etkisi doğursa da taşlar yeni yeni yerine oturuyor. Peki piyasa uzmanlarının güncel beklentisi ne?

Bitcoin Fiyatı Artar Mı?

Bir yıldan uzun süredir hareketsiz olan arz ilk defa yüzde 70’e ulaştı. Bu da çöküş dönemini değerlendiren yatırımcıların satış konusunda genel olarak isteksiz olduğunu gösteriyor. Eğer güçlü bir talep dalgası tetiklenebilirse holderların güncel durumu fiyatın yeniden beklenenden hızlı yükselmesine yardımcı olabilir.

Bitcoin hakimiyeti de güçlü kalmaya devam ediyor ve önceki boğa sezonu başlangıçlarında da benzer bir senaryo görmüştük. Peki popüler kripto para yorumcularının güncel beklentileri ne yönde? Skew, son sosyal medya analizinin bir bölümünde şunları yazdı;

“Fiyatın üzerinde ve 40 bin dolara doğru kayda değer bir arz var. Bu durum kritik bölgeyi aşması için ısrarlı talep gerektiğini gösteriyor. Yükseliş teyidi, limit tekliflerinin burada fiyata yaklaştığını görmektir, bu da daha yüksek fiyatlar ve talep için sinyal verecektir.”

Uzmanların Kripto Para Yorumları

Eight’in kurucusu ve CEO’su Michael Poppe uzun süredir fiyat artışına dair iyimserliğiyle ön plana çıkıyor. Yazı hazırlandığı sırada 37.114 dolarda bekleyen BTC fiyatı onun boş bir ümit içinde olmadığını teyit ediyor. Son piyasa analizinde şunları söyledi;

“Direnç 38 bin dolarda, destek ise 33.000-34.500 dolarda. Destekler long yönlü pozisyonlar için izlenecek. Bence en yüksek seviyeleri tekrar ziyaret etmeden önce biraz daha aşağıya belki de 35.000 dolarlık seviyelere ineceğiz. Ancak trendi korumalıyız”.

Daan Crypto Trades ise şunları yazdı;

“Duyarlılık harika olmasa da BTC Kasım ayı için hala yaklaşık yüzde 5 artış yaşadı. Aralık, büyük rakamlar ortaya koyan değişken bir ay olma eğilimindedir. Çalkantılı bir yıl sonu göreceğimizi düşünüyorum!”

Gigisulivan, 19 Kasım’da CryptoQuant için yaptığı son Quicktake piyasa güncellemesinde Bitcoin hash oranına dikkat çekti.

“2 hafta önce hashrate’te yeni bir zirveye daha sahip olduğumuzu ve bunun hala olağan bir satış dalgasını tetikleyebileceğini söylemiştim. Düşüş öncesi son bir pump gelebilir ancak 30.000 ile 31.500 dolara doğru düzeltme bekliyorum”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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