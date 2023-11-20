  19 Bankanın Gözü BTC, ETH ve Bu Altcoin’de! DOT, ADA, SOL, LTC, XLM’i Unutturan Altcoin Hangisi?

Bankacılık ve kripto para sektörlerinde yatırımcıların dikkatini çeken bazı gelişmeler yaşandı. Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerde bulunan ve dünyada önde gelen 19 önemli banka tarafından çeşitli kripto varlıklarına önemli yatırımlar yapıldığı bildirildi.

Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nin (BCBS) sağladığı yakın döneme ait rapora göre, bu bankaların toplam değeri 9,4 milyar Euro, yani yaklaşık 10,27 milyar dolar olan kripto para varlık riskleri bulunuyor.

XRP İlgi Çekiyor

Bankaların yatırım yapmış olduğu kripto para birimleri arasında XRP, bankalara ait yatırım portföylerinde önemli bir yer tutuyor ve ön plana çıkıyor. BCBS tarafından sağlanan rapor, ilk 5 içerisinde bulunan XRP’nin, 188 milyon euro veya 205 milyon dolar tutarındaki toplam varlığın yaklaşık %2’sini meydana getirdiğini göstermekte.

Bu yatırım göz önünde bulundurulduğunda, XRP bankaların rapor etmiş oldukları taahhütlerinde üçüncü en büyük altcoin olarak konumlanmış durumda ve kripto pazarında ortaya çıkan önemi yeniden görülmekte.

Bitcoin ve Ethereum ve Altcoin’ler

BCBS’nin sağladığı rapora göre çoğu bankanın sahip olduğu kripto yatırımlarının Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) yoğunlaştığı net bir biçimde görülüyor. Bu iki kripto para birimi ortaya çıkan 9 milyar euroluk pastanın büyük bir kısmını oluşturuyor. BTC bu hesaplamada %31’ine ve ETH ise %22’sine sahip konumda ve net bir dominasyona sahip.

Paylaşılan raporda ayrıca, BTC, ETH ve XRP dışında bu finans kuruluşlarının dikkatini çeken diğer kayda değer kripto para birimleri de kendilerine yer buldu. Raporda yer alan diğer altcoin’ler ise her biri bu bankaların çeşitlendirilmiş kripto portföyüne katkıda bulunan Polkadot (DOT), Cardano (ADA), Solana (SOL), Litecoin (LTC) ve Stellar (XLM) oldu.

BTC ve ETH’nin başı çektiği listede daha küçük yüzdelere sahip olmalarına rağmen, bu altcoin’lerin de listeye dahil edilmesi bankacılık sektöründe çeşitli kripto varlıklara yönelik ilginin ve kabulün arttığını ortaya koymaktadır.