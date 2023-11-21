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  •   Şimdi Hangi Altcoin’ler Alınmalı? İşte “Ben Ralli Yapacağım” Diye Bağıran 3 Altcoin!

Şimdi Hangi Altcoin’ler Alınmalı? İşte “Ben Ralli Yapacağım” Diye Bağıran 3 Altcoin!

Özet

  • RNDR simetrik üçgen formasyonun direncini aşarak 2,1 dolardan 3,6 dolara yükseldi ve daha fazla yükselişin sinyalini veriyor.
  • The Graph 0,12 dolar destek seviyesinde denge bulduktan sonra ikili dip formasyonu oluşturdu ve şu anda 0,14 dolar direncini aşmaya çalışıyor.
  • Fetch.ai'nin fiyatı 9 aydır devam eden bir dip formasyonunun etkisi altında güç topluyor ve 0,53 dolardan 0,61 dolara istikrarlı bir şekilde ilerliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
21 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Sam Altman’ın CEO’luk görevinden alınması da dahil olmak üzere OpenAI’deki son gelişmelerin ardından dikkat çekici bir şekilde yapay zeka (AI) tabanlı altcoin‘lerin fiyatında kayda değer artışlar oldu. Kripto para piyasasının geneli belirsizlik içinde hareket ederken bu haber yatırımcının dikkatini tekrar yapay zeka altcoin’lerine çekti. İşte teknik analizin ışığında bu kategoride en çok değer kazanma potansiyeli bulunan altcoin’lerden bazıları.

Render Token (RNDR) Fiyat Analizi: Kilit Direnç Seviyesi Kırıldı

Bu hafta, Render Token (RNDR) kripto piyasasında öne çıkarak 2,1 dolardan 3,6 dolara yükselişle yüzde 72’lik kayda değer bir çıkış yaptı. Bu etkileyici ralli, simetrik üçgen formasyonundaki direnç çizgisinin çok önemli bir şekilde aşılmasıyla elde edildi ve güçlü bir alıcı varlığına işaret etti. Geçtiğimiz 20 ay boyunca RNDR’nin fiyatı dar bir işlem aralığında sınırlı kalmıştı, ancak bu kırılma piyasa dinamiklerinde önemli bir değişime işaret ediyor.

RNDR‘nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada 3,47 dolardan işlem görüyor ve 3,3 dolar direncinin aşılmış olması daha fazla kazanç olasılığını ortaya koyuyor. Mevcut ivme korunacak olursa Render Token için bir sonraki hedefler 4,25  dolar ve 5,7 dolara olabilir.

The Graph (GRT) Fiyat Analizi: Boğa Formasyonu Altında Ralli İçin Hazırlanıyor

The Graph‘ın (GRT) fiyatı 0,0774 dolardan 0,165 dolara yükselerek yüzde 113’lük kayda değer bir artış gösterdiği Ekim ayının sonundan itibaren güçlü bir toparlanma gördü. Bununla birlikte, kripto para piyasasındaki belirsizlik, GRT‘nin fiyatında hafif bir geri çekilmeye yol açtı ve bu geri çekilme 0,12 dolardaki destek seviyesinde dengelendi. İlginç bir şekilde bu seviye yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesine karşılık geliyor ki güçlü ve sağlıklı bir düzeltmeye işaret ederek toparlanmaya işaret ediyor.

Bu noktada yakın zamanda ikili dip formasyonunun oluşmuş olması, potansiyel olarak yenilenen alıcı ilgisinden beslenen bir yükseliş sinyali olarak görülebilir. Ayrıca, gün içi yüzde 3,55’lik bir yükselişle alıcılar formasyonun 0,14 dolarlık boyun çizgisi direncini aştı. Mevcut momentumun korunarak fiyatın bu kritik eşiğin üzerinde kalması The Graph‘ın fiyatını potansiyel olarak 0,16 dolar seviyesine taşıyacak yüzde 14,6’lık bir artışı tetikleyebilir.

Fetch.ai (FET) Fiyat Analizi: 1 Dolara Ulaşabilir mi?

Günlük zaman dilimi grafiğinde Fetch.ai‘nin (FET) fiyatı sın 9 aydır yuvarlanan dip formasyonunun etkisi altında güç topluyor. Bu yükselişin tersine dönmesi, alıcıların yükseliş trendine katılması için birden fazla giriş noktası sunan sürdürülebilir büyümenin göstergesi. Şu anda altcoin‘in fiyatı 0,53 dolardan işlem görüyor ve yüzde 4’ün üzerinde önemli bir gün içi artışla 0,61 dolardaki önemli boyun çizgisi direncine doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

Bu direnç seviyesinin üzerinde olacak herhangi bir yükseliş yatırımcıların altcoin’e yönelmesi için yeni bir pencere açabilir ve potansiyel olarak satın alma baskısını artırabilir. Böyle bir senaryoda Fetch.ai‘nin 1 dolardaki önemli psikolojik eşiğe doğru yükselmesi beklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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