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Dogecoin (DOGE) Yeni Görevin Desteğiyle Ay’a Gidebilecek Mi?

Özet

  • 23 Aralık tarihinde fiziksel DOGE (madeni hatıra parası) Ay'a kargolanacak.
  • DOGE-1 görevi ise 2024 ilk çeyrekte olacak.
  • DOGE fiyatı 0,08378 üzeri haftalık kapanışta yeni zirveler görebilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
02:00
21 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 38.000 dolar testinin ardından yaşadığı düzeltme hareketini noktaladı ve yeniden 37.500 doları aştı. Binance ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki uzlaşı ihtimali nedeniyle artan fiyat yazı hazırlandığı sırada 37.561 dolarda bulunuyordu. Peki Dogecoin (DOGE) için güncel görünüm neye işaret ediyor? Olası rallide hedef seviye neresi?

Dogecoin (DOGE) Ay’a Gidiyor

Astrobotic’in 23 Aralık 2023’te Peregrine uzay aracı aracılığıyla bir DHL Moonbox’ta fiziksel bir Dogecoin gönderilecek. Evet, DOGE gerçekten uzaya gidiyor ancak kargoyla. Amerikan şirketi Astrobotic, Ay ve gezegen görevleri için hizmet veriyor. Şirket şu açıklamayı yaptı;

“Peregrine uzay aracını uzayda bir teslimat aracı olarak düşünün. DHL gibi nakliye şirketlerinin dünyanın dört bir yanına paket göndermesi gibi, Astrobotic de Ay’a ürün gönderiyor.

Hükümetler, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bireyler Peregrine’de yer satın alabilir ve Ay hedeflerine ulaşmak için Astrobotic ekibiyle birlikte çalışabilir. Bu ilk görevde Peregrine, yedi farklı ülkeden, düzinelerce bilim ekibinden ve binlerce bireyden gelen çeşitli bilimsel araçlar, teknolojiler, hatıralar ve diğer faydalı yükleri (veya kargoları) taşıyacak.”

“Doge Ay’a” Sözünün Anlamı

Doge Ay’a gitsin sözü meşhur ve fiyatın parabolik yükselişini ifade için kullanılan bir tabir. Şimdi temsili olarak fiziksel DOGE logosu Ay’a gidecek. Dogecoin’in yanı sıra, BitMEX daha önce Bitcoin Magazine ile iş birliği içinde fiziksel Bitcoin göndereceğini duyurmuştu.

Elon Musk‘ın SpaceX’inin 2021’de “Doge-1” adlı Ay görevini duyurduğunu belirtmekte fayda var. Bu görev bahsettiğimizden farklı olarak önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek. Fakat buradaki sorun Dogecoin ile eskisi kadar ilgilenmeyen muzip milyarderin durumu. Normalde bu tarz ciddi yükseliş dönemlerinde Elon Musk sahneye çıkar birkaç DOGE meme’i paylaşır ve fiyatın yükselmesini sağlardı.

Elon Musk bugünlerde DOGE yerine yapay zekayla ilgileniyor. Kendi ürünü Grok’u duyurdu ve X için ödeme altyapısı üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda sosyal medya platformuna Tinder ve LinkedIn yetenekleri kazandırıyor. Twitter’ın her şeyin uygulaması olacak şekilde X’e dönüşeceğini zaten söylediği için bu pek şaşırtıcı değil.

Öte yandan DOGE eğer 0,08378 dolar üzeri haftalık kapanışlar görebilirse güçlü bir yükseliş hareketi başlatabilir. Haftalık grafikteki ikili dip fiyat için umut verici.

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