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ARK Invest ve 21Shares ETF Başvurusunda Değişikliğe Gitti: Süreç Nasıl İşliyor?

Özet

  • Ark Invest ve 21Shares, Bitcoin ETF başvurularında değişikliğe gittiklerini açıkladı.
  • SEC, son düzenlemeler ile kararın 11 Ocak'ta açıklanacağına dikkat çekti.
  • 12 ETF başvurusundan sadece ikisi bu süre zarfında değişikliğe gitmedi.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
03:00
21 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin savunucusu Cathie Wood tarafından kurulan kripto para yatırım şirketi ARK Investment Management, Amerika Birleşik Devletleri’nde adım attığı spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başlatma çabasından yaşadığı sürece rağmen vazgeçmiyor. ARK Invest, 20 Kasım’da kamuoyuna sunduğu Avrupa merkezli kripto varlık yöneticisi 21Shares ile işbirliği içinde geliştirdiği spot Bitcoin ETF ürünü için bir başka güncellenmiş rapor sundu.

Ark Investment ve 21Shares Ortaklığı Dikkat Çekiyor

Sürecin ardından ETF fonu onaylandıktan sonra, ARK ve 21Shares ortaklığı dahilinde ARK 21Shares Bitcoin ETF adlı Bitcoin ETF ürünü, Chicago Board Options Exchange (CBOE) tarafından BZX Borsasında ARKB sembolü altında işlem görmeye başlayacak.

Son güncelleme ile birlikte firmaların ilk olarak Nisan 2023’te spot Bitcoin ETF için başvuruda bulunmasının ardından ARK ve 21Shares tarafından Bitcoin ETF başvuru raporunda yapılan üçüncü değişiklik gerçekleşti. ARK daha önce Ekim ayında spot Bitcoin ETF başvurusu için form S-1 kayıt beyanını değiştirmişti ve bu gelişme uzmanlar tarafından sürece yönelik iyi bir işareti olarak değerlendirilmişti.

Eylül 2023’te SEC, ARK tarafından yapılan spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin beklenen kararını yine erteleme kararı aldı. SEC yetkilileri tarafında sürece yönelik karar için bir sonraki son tarih 11 Ocak 2024 olarak belirlendi.

ETF Başvurularında Son Durum

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’un yorumuna göre son dosyalama, kurumsal finansman gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş çok sayıda risk açıklaması da dahil olmak üzere birçok güncellemeye yer veriyor. Balchunas, yaptığı açıklamada şu yorumda bulundu;

“İlginç olan bir şey vergi ve spread sorunlarını en aza indirmek için hibrit bir modelde de olsa aynı koşullara bağlı kalmaları oldu. Dürüst olmak gerekirse yarı şok edici ancak iyi bir şekilde. Bu belgelerde ne kadar çok güncelleme olursa o kadar iyi, bu sürecin SEC onayı için şekillendiğini gösteriyor.”

Bloomberg ETF gözlemcisi James Seyffart da son gelişmenin ardından büyük bir ihtimal ile SEC görüşmelerinde işlerin yolunda gittiğini iddia etti. ARK, S-1 spot Bitcoin ETF başvurusunu aktif olarak değiştirirken bazı spot Bitcoin ETF başvuru sahipleri henüz başvurularında güncelleme yapmadı. Steyfart’ın Kasım ayı ortasındaki verilerine göre Franklin Templeton ve Global X, S-1 başvurularında değişiklik yapmayan 12 spot Bitcoin ETF talebinde bulunan şirketten sadece ikisiydi.

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