f Layer-1 Projelerinde Yükseliş Devam Ediyor: Solana, Avax ve Near'dan Yüzde 100'ün Üzerinde Yükseliş › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Layer-1 Projelerinde Yükseliş Devam Ediyor: Solana, Avax ve Near’dan Yüzde 100’ün Üzerinde Yükseliş

Layer-1 Projelerinde Yükseliş Devam Ediyor: Solana, Avax ve Near’dan Yüzde 100’ün Üzerinde Yükseliş

Özet

  • Layer-1 projelerinde dikkat çeken yükseliş ivmesi devam ediyor.
  • Bu konuda Ethereum geride kalırken Solana, Avax ve Near'ın performansları göz dolduruyor.
  • Bu süreçte Avalanche ise önemli ortaklıklara imza attı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
22:00
20 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Avalanche blockchain ağının yerel token’ı AVAX, Ethereum’a rakip Layer-1 ekosistemleri arasında ciddi bir yükselişe öncülük ediyor. Geçtiğimiz ay, Ethereum’ rakip olarak kabul edilen blockchain ekosistemleri, Ethereum’da yaşanan %22’lik artışa kıyasla kendi yerel token’larında %100’ün üzerinde kazanç sağladı. CoinGecko verilerine göre AVAX son 30 günde yaklaşık %130 artarken, Solana’nın fiyatı %113 ve Near’ın yerel token’ı %110 yükseldi.

Avalanche’tan Önemli Adımlar

Bu alternatif Layer-1 ekosistemlerinde artan faaliyetin bir örneği olarak alınan verilere göre Near blockchain ekosisteminde günlük işlem sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,68 milyona ulaşması dikkat çekiyor.

Sei blockchain ekosisteminin altyapı sağlayıcısı Sei Labs’ın kurucu ortağı Jeff Feng, Avalanche ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Avalanche’ın JP Morgan ve Citi gibi büyük kurumlarla yaptığı işbirlikleri, Ethereum’a yüksek performanslı Layer-1 alternatiflerine yönelik artan kurumsal eğilimin bir göstergesidir.”

Geçtiğimiz hafta JPMorgan’ın Onyx Kripto Varlıklar ekibi, Singapur Para Otoritesi’nin Project Guardian girişimi kapsamında bir blockchain ağı ile birlikte proof-of-consept mekanizması üzerinde Avalanche ile işbirliği yaptığını duyurdu. Feng, konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Gelişen bu ortamda Avalanche’ın yüksek işlem hacmi ve düşük işlem maliyetleri öne çıkıyor.”

AVAX Cephesine Neler Yaşanıyor?

Feng, Avalanche ekosisteminin sağladığı faydanın varlık tokenizasyonundan ödeme işlemeye kadar kurumsal uygulamalar aracılığıyla ifade edildiğini de sözlerine ekledi ve bu gelişmelerin finans sektörünün ölçeklenebilir blockchain çözümlerine yönelik aktif arayışının altını çizdiğini belirtti.

Feng ayrıca Avalanche ağının yüksek hacimli, yüksek hızlı trade faaliyetlerinin verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan benzersiz tasarım seçeneklerine ve teknik gelişmelere sahip olduğuna dikkat çekti ve bu durumun blockchain sektöründeli kritik ölçeklenebilirlik ve verim zorluklarını ele aldığını ifade etti.

Blockchain veri analiz platformu CryptoQuant üzerinden alınan verilere göre, AVAX’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) kırmızıya düşerek aşırı satın alım seviyesinde olduğunu ve trendin tersine dönme olasılığının bu süre zarfında artırdığını gösteriyor. RSI verisi, AVAX’ın son iki haftadaki fiyat hareketinin %75’inin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların hızlı yükseliş trendini satın alması, token’ı piyasa koşullarının sağladığı ortamdan daha yüksek bir seviyeye çıkarmış olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Şimdi Hangi Altcoin’ler Alınmalı? İşte “Ben Ralli Yapacağım” Diye Bağıran 3 Altcoin!
Şimdi Hangi Altcoin’ler Alınmalı? İşte “Ben Ralli Yapacağım” Diye Bağıran 3 Altcoin!
19 Bankanın Gözü BTC, ETH ve Bu Altcoin’de! DOT, ADA, SOL, LTC, XLM’i Unutturan Altcoin Hangisi?
19 Bankanın Gözü BTC, ETH ve Bu Altcoin’de! DOT, ADA, SOL, LTC, XLM’i Unutturan Altcoin Hangisi?
Daan Crypto Trades Ümitlendirdi! CEEK Coin Yorum, LUNA Coin Fiyat Tahminleri
Daan Crypto Trades Ümitlendirdi! CEEK Coin Yorum, LUNA Coin Fiyat Tahminleri
Efsaneleşen Analist Yine Sahnede! Bu 2 Altcoin’de “Eksponansiyel” Büyüme Bekliyor!
Efsaneleşen Analist Yine Sahnede! Bu 2 Altcoin’de “Eksponansiyel” Büyüme Bekliyor!
Hazır Olun! Son 30 Günde 2x Yapan Altcoin’de Analistler Gözlerini Yüzde 150 Yükselişe Çevrildi!
Hazır Olun! Son 30 Günde 2x Yapan Altcoin’de Analistler Gözlerini Yüzde 150 Yükselişe Çevrildi!
Son Dakika: Solana Rakibi Altcoin Alibaba Müjdesini Verdi! APT Coin Neden Yükseliyor?
Son Dakika: Solana Rakibi Altcoin Alibaba Müjdesini Verdi! APT Coin Neden Yükseliyor?
Gözlerinizi Bu 2 Altcoin’den Ayırmayın! Uzman “Parlayabilirler” Diyerek Paylaştı!
Gözlerinizi Bu 2 Altcoin’den Ayırmayın! Uzman “Parlayabilirler” Diyerek Paylaştı!
İlk 5 İçerisindeki Altcoin’de Yatırımcıyı Düşüş Korkusu Sardı! 25 Milyon Token Borsalara Aktarıldı!
İlk 5 İçerisindeki Altcoin’de Yatırımcıyı Düşüş Korkusu Sardı! 25 Milyon Token Borsalara Aktarıldı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023