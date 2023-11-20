  Layer-1 Projelerinde Yükseliş Devam Ediyor: Solana, Avax ve Near’dan Yüzde 100’ün Üzerinde Yükseliş

Avalanche blockchain ağının yerel token’ı AVAX, Ethereum’a rakip Layer-1 ekosistemleri arasında ciddi bir yükselişe öncülük ediyor. Geçtiğimiz ay, Ethereum’ rakip olarak kabul edilen blockchain ekosistemleri, Ethereum’da yaşanan %22’lik artışa kıyasla kendi yerel token’larında %100’ün üzerinde kazanç sağladı. CoinGecko verilerine göre AVAX son 30 günde yaklaşık %130 artarken, Solana’nın fiyatı %113 ve Near’ın yerel token’ı %110 yükseldi.

Avalanche’tan Önemli Adımlar

Bu alternatif Layer-1 ekosistemlerinde artan faaliyetin bir örneği olarak alınan verilere göre Near blockchain ekosisteminde günlük işlem sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,68 milyona ulaşması dikkat çekiyor.

Sei blockchain ekosisteminin altyapı sağlayıcısı Sei Labs’ın kurucu ortağı Jeff Feng, Avalanche ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Avalanche’ın JP Morgan ve Citi gibi büyük kurumlarla yaptığı işbirlikleri, Ethereum’a yüksek performanslı Layer-1 alternatiflerine yönelik artan kurumsal eğilimin bir göstergesidir.”

Geçtiğimiz hafta JPMorgan’ın Onyx Kripto Varlıklar ekibi, Singapur Para Otoritesi’nin Project Guardian girişimi kapsamında bir blockchain ağı ile birlikte proof-of-consept mekanizması üzerinde Avalanche ile işbirliği yaptığını duyurdu. Feng, konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Gelişen bu ortamda Avalanche’ın yüksek işlem hacmi ve düşük işlem maliyetleri öne çıkıyor.”

AVAX Cephesine Neler Yaşanıyor?

Feng, Avalanche ekosisteminin sağladığı faydanın varlık tokenizasyonundan ödeme işlemeye kadar kurumsal uygulamalar aracılığıyla ifade edildiğini de sözlerine ekledi ve bu gelişmelerin finans sektörünün ölçeklenebilir blockchain çözümlerine yönelik aktif arayışının altını çizdiğini belirtti.

Feng ayrıca Avalanche ağının yüksek hacimli, yüksek hızlı trade faaliyetlerinin verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan benzersiz tasarım seçeneklerine ve teknik gelişmelere sahip olduğuna dikkat çekti ve bu durumun blockchain sektöründeli kritik ölçeklenebilirlik ve verim zorluklarını ele aldığını ifade etti.

Blockchain veri analiz platformu CryptoQuant üzerinden alınan verilere göre, AVAX’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) kırmızıya düşerek aşırı satın alım seviyesinde olduğunu ve trendin tersine dönme olasılığının bu süre zarfında artırdığını gösteriyor. RSI verisi, AVAX’ın son iki haftadaki fiyat hareketinin %75’inin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların hızlı yükseliş trendini satın alması, token’ı piyasa koşullarının sağladığı ortamdan daha yüksek bir seviyeye çıkarmış olabilir.