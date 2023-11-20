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  •   Javier Milei Kimdir? Arjantin’in Yeni Kripto Dostu Başkanı

Javier Milei Kimdir? Arjantin’in Yeni Kripto Dostu Başkanı

Özet

  • Arjantin'in yeni başkanı Javier Mile oldu.
  • Kripto yanlısı Javier Mile politikasında Bitcoin'e yer vermedi.
  • Yeni başkan merkez bankasını ortadan kaldıracak.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
21:40
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dejavu nedir? Birleşik Krallığın başında Rishi SUNAK geldiğinde de benzer şeylerin konuşulduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Fakat Javier ile Rishi arasında bazı farklılıklar var. Rishi her ne kadar kripto düşmanı olmasa hatta ılımlı bir yaklaşım benimsese de tek başına yapabileceği şeyler Javier’den daha az.

Arjantin’in Yeni Kripto Dostu Başkanı

Rishi uzun süre önce kripto para yatırımcılarını heyecanlandıracak şekilde Birleşik Krallığın başına geçti. Ancak HSBC halen kripto para platformlarına yapılan transferler için İngiltere de sorun çıkarmaya devam ediyor. Farklı bankalar da aynı şeyi yapıyor. Tamam, kimse İngiltere’nin ikinci El Salvador olmasını beklemiyordu ancak Sunak’ın gelmesinin ardından hiçbir şeyin değişmeyeceği fikrinden de uzaktık.

Fakat Arjantin için durum farklı olabilir. Birleşik Krallıkta devlet politikalarına, kurumların bağımsızlığına bağlılık büyük ve başkanın değişmesi politikanın 180 derece değişmesi anlamına gelmiyor. Ancak Arjantin bu konuda daha esnek ve belki de bu yüzden enflasyonu can yakacak düzeyde. Yani Javier eğer kriptoyu merkeze alan ılımlı bir strateji belirleyecekse ülkesinde bunu uygulama gücüne sahip. Tıpkı birçok bakanlığı lav edebileceği gibi.

Javier Mile Kimdir?

1970 doğumlu yeni başkan ekonomi alanında yüksek tahsil yapmış ve profesör unvanıyla makroekonomi, ekonomik büyüme, mikroekonomi ve ekonomistler için matematik dersleri vermişti. Birçok kitap yazdı ve siyasete 2021 yılında girdi.

Hiperenflasyonla çocukluğunda tanıştı ve 18 yaşında futbol kariyerini noktalayıp ekonomi alanında ihtisas yapmaya karar verdi.

Milei, ülkenin mevcut koalisyon hükümetinde görev alan Ekonomi Bakanına karşı yarıştı ve Sergio Massa’ya karşı %56 oy aldı. Yeni başkanın en önemli sorunu enflasyonist yerel para birimi ve bunun çözümü için merkez bankasını ortadan kaldırmayı planlıyor. Hedefi ülkeyi para birimi olarak dolara geçirmek.

Bitcoin yanlısı olduğu bir gerçek ve onu “paranın aslına dönüşü” olarak tanımlıyor. Sıkı bir merkez bankası karşıtı olan Milei, Arjantin merkez bankasını “ülkemiz tarihindeki en büyük dolandırıcılıklardan biri” olarak tanımladı ve “enflasyonist vergi” yoluyla halkı kandırdığını savundu. Bitcoin’in “merkez bankası dolandırıcılarına karşı doğal bir tepki” olduğunu iddia etti.

Her ne kadar Bitcoin yanlısı tavrıyla tanınsa da vadettiği politikalarda ona yer vermiş değil. El Salvador’un aksine Milei, “enflasyon kanserini” durdurmak amacıyla dikkatini 2025 yılına kadar Arjantin ekonomisinin dolarizasyonuna odaklanıyor.

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