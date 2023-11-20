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  •   “Seçim Sonuçları” Bitcoin ve Altcoin’leri Zıplattı! Kripto Para Piyasası Bu Yüzden Yükseliyor Olabilir!

“Seçim Sonuçları” Bitcoin ve Altcoin’leri Zıplattı! Kripto Para Piyasası Bu Yüzden Yükseliyor Olabilir!

Özet

  • Arjantin'de radikal sağcı Javier Milei'nin başkan olarak seçilmesi, Bitcoin'in fiyatını olumlu etkiledi.
  • Arjantin'deki enflasyon sorunlarına karşı Bitcoin'in benimsenmesine yönelik umutları artırdı.
  • Milei, geçmişte pek çok kez Bitcoin'i desteklemiş ve merkez bankasını eleştirmişti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
11:10
20 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ekonomik krizle boğuşan Arjantin‘de sandıktan en büyük kripto paraya güçlü desteğiyle tanınan radikal sağcı Javier Milei’nın çıkması ülkede Bitcoin’in (BTC) benimsenmesi konusunda son derece olumlu yorumlandı. Milei’nın başkan olarak seçilmesiyle en büyük kripto para yeniden 37 bin doların üzerine çıktı. BTC’nin fiyatındaki artış birçok altcoin‘de çift haneli yükselişin tetikleyicisi oldu.

Sandıktan Milei’nin Çıkması Bitcoin’i Yükseltti

Arjantin’de süregelen enflasyon krizi, Arjantin pesosunun son 12 ayda yüzde 140’ı aşan enflasyon oranı görmesiyle Güney Amerika ülkesinde öne çıkan bir konu olmaya devam ediyor. Michael Saylor gibi birçok kripto para savunucusu da Arjantin’in enflasyondan korunmak için Bitcoin‘in benimsenmesi gerektiğini savunuyor.

Başkan olarak seçilen Javier Milei, geçmişte ülkenin merkez bankasını hedef alarak eleştirmiş, kurumu halkı aldatmakla ve politikacıların halkı enflasyonist vergilerle kandırdığını belirterek kınamıştı. Ayrıca Bitcoin’i parayı asıl yaratıcısı olan özel sektöre geri döndürmeye yönelik bir hareket olarak gördüğünü belirten Milei geçmişte verdiği röportajlarından birinde “Yasal ihale üzerinden sizi enflasyonist vergilerle dolandırıyorlar. Bitcoin merkez bankası dolandırıcılarına karşı doğal bir tepkidir; parayı tekrar özel hale getirmektedir” sözleriyle dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Bitcoin‘in ülkede yasal para birimi olarak kabul edilmesi konusunda herhangi bir yorum yapmayan Milei, bu yönde bir adım atacak olursa Arjantin, El Salvador’dan sonra Bitcoin’i yasal para olarak tanıyan ikinci Latin Amerika ülkesi olacak. İlginç bir şekilde, Bitcoin maksimalisti Max Keiser, üç Latin Amerika ülkesinin 2024’ün başına kadar Bitcoin’i yasal para olarak tanımasını beklediğini söyledi.

“Peronist” ittifakının başkan adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise parasal sistem, bankacılık ve kripto para sektörüne ilişkin yaklaşımı Milei’ninkilerle oldukça ters. Ekim ayında yaptığı bir konuşmada başkan seçilmesi durumunda Arjantin’in süregelen enflasyon sorunlarını ele alma amacıyla bir merkez bankası dijital parası (CBDC) getirme taahhütünde bulunmuştu.

2 Uzman “Bitcoin İçin Sırada Ne Var”ı Yorumladı

Bitcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanmasına yaklaştıkça analistler en büyük kripto para konusunda yükseliş beklemeye başladı. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, Ekim 2025’e kadar 700 günlük bir Bitcoin boğa koşusunun olduğunu ileri sürdü. Ünlü kripto para trader’ı Titan of Crypto ise kısa bir süre önce 19 Kasım’da 50 bin dolara varan yarılanma öncesi rallinin kapıda olduğunu yineledi.

Titan of Crypto’ya göre 39 bin dolar eşiği kritik bir sınır ve Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanmasından önce fiyatın denge bulacağı alt sınır olacak. Trader beklentisini yinelerken “Size yaklaşık bir yıl önce söylediğim blok ödülü yarılanması öncesi rallide 39 bin ile 50 bin dolar arasındaki hedef bölgesine ulaşmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

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