  Son Dakika: Yılın Olayı, Aylardır Binance Davası Bekleniyordu! 4 Milyar Dolarlık Kripto Para Anlaşması

Kripto para yatırımcıları aylardır piyasaları sarsabilecek riskler arasında bir şeyi özellikle dillendirdiğimizi biliyor. CFTC davasıyla zemini hazırlanan ve SEC davasıyla neredeyse kesinleşen ABD Adalet Bakanlığı davasından bahsediyoruz. Daha önceki sızıntılar ve şimdi gelen haberin detayları oldukça önemli.

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Binance Davası Son Dakika

Uzun süredir Bloomberg kaynakları Binance borsasına karşı bir Adalet Bakanlığı soruşturması yürütüldüğünü iddia ediyordu. Bunun davaya dönüşme ihtimali yüksekti ve CFTC, SEC suçlamalarına ek olarak ABD Adalet Bakanlığının elinde ne olduğunu bilmiyorduk. Bloomberg birkaç dakika önce bazı önemli detayları sızdırdı.

Buna göre ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsasına yönelik yıllardır süren bir soruşturmanın ardından şirketten 4 milyar dolar istiyor. Adalet Bakanlığı ve Binance arasındaki müzakereler, tartışmalara aşina olan kişilere göre, kurucusu Changpeng Zhao‘nun kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri iddialarına yönelik soruşturmayı çözmek için bir anlaşma üzerinde çalışılıyor.

Peki CZ nakit olarak 4 milyar doları bu soruşturmayı çözmek için ödeyecek mi? Rakam ödenmesi imkansız bir meblağ değil ve boğa sezonu öncesinde şirketin, CZ’nin ceza davasından kurtulması harika bir haber olurdu. İlerleyen dakikalarda CZ’nin yapacağı açıklamalar volatiliteyi artırabilir. BTC haber ilk paylaşıldığında düştükten sonra yükselişe geçti.