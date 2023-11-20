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  •   Sıcak Gelişme! Dev Piyasa Yapıcı DWF Labs Binance Listeli Bu Altcoin Projesiyle Ortaklığa Gitti! Fiyat Artıyor

Sıcak Gelişme! Dev Piyasa Yapıcı DWF Labs Binance Listeli Bu Altcoin Projesiyle Ortaklığa Gitti! Fiyat Artıyor

Özet

  • DWF Labs bugün bir ortaklığa gittiğini açıkladı.
  • Binance listeli MovieBloc (MBL) ile önemli adımlar atacak.
  • Gelişmenin ardından token fiyatında artış oldu.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
13:19
20 Kasım 2023
Yazar: Dr. Mesut İnan

Küresel bir dijital varlık piyasası yapıcısı ve Web3 yatırım firması olan DWF Labs, MovieBloc’un yenilikçi platformunu geliştirme yolunda önemli adımlar attı. Buna göre platform ile ortaklığa gittiğini açıkladı. Blockchain teknolojisi aracılığıyla film endüstrisini yeniden şekillendirmeye adanmış olan MovieBloc, film dağıtımına şeffaflık ve eşitlik getirmeyi ve holding hakimiyetinin yarattığı zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

Blockchain İnovasyonu ile Film Yapımcılarını Güçlendirmek

MovieBloc, dikey entegrasyon ve holding kontrolü ile ünlü geleneksel film endüstrisi yapısını bozmayı amaçlamakta. Bu hakimiyet genellikle yanlı ekran tahsisi ve sınırlı içerik çeşitliliği ile sonuçlanıyor. MovieBloc, merkezi olmayan bir platform sunarak film yapımcılarını şeffaf gelir paylaşımı, içgörülü izleyici verileri ve eşit gösterim fırsatlarıyla güçlendiriyor. Buna göre hamle sadece yaratıcılara fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicilere ana akım ticari seçeneklerin ötesinde çeşitli içeriklere erişim sağlıyor.

dwf labs moviebloc cointurk

DWF Labs ve MovieBloc arasındaki stratejik işbirliği, başlangıçtaki bir ortaklık anlaşmasının ötesine geçiyor. DWF Labs, toplum odaklı geleceğe kendini adamış vizyoner kurucuları aktif olarak desteklemekte. MovieBloc’un misyonuna uygun olarak DWF Labs, MovieBloc’un yaratıcı ekosisteminde görünürlüğü artırmak ve büyümeyi teşvik etmek için kapsamlı kaynaklarından ve ağından yararlanıyor.

MovieBloc vakfından bir temsilci yaptığı açıklamada, “DWF Labs ile ortaklığımızı geliştirmek, çok takdir edilen ortağımızın taahhüdünü derinleştirdiğini gösteriyor. Bu genişletilmiş stratejik destek, film endüstrisini merkezsiz hale getirme misyonumuzu önemli ölçüde hızlandıracak, içerik oluşturucular için eşit fırsatlar ve izleyiciler için çeşitli seçenekler sağlayacaktır. Birlikte, film yapım endüstrisini dönüştürmek için Blockchain teknolojisini kullanmanın geleceği parlak görünüyor!” dedi.

MovieBloc (MBL) Fiyatı Arttı

Hızla genişleyen içerik yaratma ortamında MovieBloc, Blockchain teknolojisinin gerçek dünyadaki bir uygulaması olarak hikaye anlatıcıları ve film yapımcıları için fırsatlar yaratıyor. DWF Labs platformun büyümesine aktif olarak katkıda bulunurken, ortaklık film dağıtımının geleceğini şekillendirmeyi, merkeziyetsizliği benimsemeyi ve daha kapsayıcı bir film endüstrisini teşvik etmeyi vaat ediyor.

moviebloc cointurk

Gelişmenin ardından MovieBloc platformunun kripto para birimi MBL’de önemli artışlar gerçekleşti. CoinMarketCap verilerine göre fiyat yüzde 12 artarak 0,005816 dolar seviyelerine geldi. Altcoin’in şu anda piyasa değeri 174 milyon dolar 474 bin dolar seviyelerinde.

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