  Ödeme Devi Mastercard Düğmeye Bastı! Kripto Paralar İçin Kritik İşbirliği!

Ödeme devi Mastercard, kripto paralar kullanılarak artan yapılan dolandırıcılık dalgasına karşı savunmasını güçlendirmek için stratejik bir hamle olarak yapay zeka (AI) teknolojisini kullanarak çevrimiçi finansal dolandırıcılık ve kara para aklama ile mücadele konusunda uzmanlaşmış teknoloji platformu olan Feedzai ile özel işbirliğini açıkladı. Bu özel işbirliği Mastercard’ın kripto para işlemlerini güvence altına alma ve kripto paraları ana akım finansal düzenlemelerin altına alma taahhütünün bir parçası.

Mastercard Mali Suçlarla Mücadele İçin Feedzai ile İşbirliği Yapacak

Mastercard, yapay zeka aracılığıyla çevrimiçi finansal dolandırıcılıklarla mücadeledeki yetkinliğiyle bilinen düzenleyici bir teknoloji platformu olan Feedzai ile işbirliği yaparak kripto para dolandırıcılığına karşı mücadelesini artırdı. CNBC ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Mastercard işbirliğini doğruladı.

Bu özel işbirliği, Feedzai’nin sunduğu teknolojinin doğrudan Mastercard’ın CipherTrace Armada platformuna entegre ederek dolandırıcılık tespitini geliştirmeyi amaçlıyor. Geleneksel API erişiminin aksine, Feedzai’nin sorunsuz entegrasyonu şüpheli kripto para işlemleri hakkında gerçek zamanlı uyarılara izin vererek, şüphenilmeyen tüketicilere ekstra bir koruma katmanı sunuyor.

Feedzai CEO’su Nuno Sebastio‘ya göre işbirliği yalnızca kripto paralarla yapılan dolandırıcılıklar için tespit gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda potansiyel kara para aklama faaliyetlerini ve dolandırıcılar tarafından yasadışı fonları aklamak için kullanılan hesapların tespitini de sağlayacak. Özellikle, dolandırıcılık işlemlerinin tahmini yüzde 40’ının banka hesaplarından kripto para borsalarına olduğu düşünüldüğünde, bu işbirliği gelişen kripto para dünyasında finansal işlemlerin korunmasında oldukça önemli.

Mastercard’ın Kripto Paraları Meşrulaştırma Çabası

Mastercard’ın Feedzai ile işbirliği, kripto paraların geleneksel varlıklarla aynı kurallara ve uyum çerçevelerine tabi olan ana akım bir finansal varlık olarak meşrulaştırmak için stratejik hamlesine karşılık geliyor. Özellikle, bankaların ve finans kurumlarının kripto paralar ile giderek daha fazla deney yaptığı bir dünyada bu işbirliği sektörün kripto paraların kapsamlı düzenlemelerin eksikliği ve dolandırıcılık ve dolandırıcılığa yatkınlığı konusundaki endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Mastercard Başkanı Ajay Bhalla‘ya göre günümüzün dijital finans ortamının birbirine bağlılığı hem ciddi riskleri hem de çeşitli fırsatları beraberinde getiriyor.

Normal fiat para işlemlerinden beş kat daha yüksek olduğu bildirilen kripto para işlemlerinde giderek artan dolandırıcılıkla birlikte, Feedzai ile yapılan işbirliği, finans kurumlarını meşru ve şüpheli işlemleri ayırt ederek tespit etmek için donanımlı hale getiriyor. Dahası bu işbirliği Mastercard’ın 2021 yılında CipherTrace Armada’yı satın almasının üzerine inşa edilerek kripto para piyasasının gelişmiş teknolojilerle güvence altına alma taahhüdünü pekiştiriyor.