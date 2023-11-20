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Sıcak Gelişme! Kurumsal Yatırımcılar Coştu! Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Aldılar

Özet

  • Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ve altcoin’lere yönelik hamlesi devam ediyor.
  • Geride bıraktığımız haftada 176 milyon dolarlık giriş dikkat çekti.
  • 2023 yılı net girişler 1 milyar 320 milyon dolara ulaştı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
14:11
20 Kasım 2023
Yazar: Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasına yönelik kurumsal yatırımcının ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Buna göre haftalık bazda 176 milyon dolarlık giriş, kripto para piyasasında heyecan uyandırdı. Bu durum üst üste sekiz haftalık girişlere işaret etti. Ayrıca kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına yönelik iyimserliğinin de bir göstergesi durumunda.

altcoin cointurk

Kurumsallar Bitcoin ve Altcoin’lere Hücum Ediyor

Kurumsal yatırımcıların akın etmesiyle kripto hacimlerindeki ETP payı da artış gösterdi. Buna göre uzun vadeli tarihsel ortalama olan yüzde 3,4’e kıyasla ortalama yüzde 11 ile yükselişe işaret etti. Bu yüzdenin 2020/21 boğa piyasasında görülen ortalamaların oldukça üzerinde olduğunu belirtelim.

coinshares cointurk

Kripto varlık yatırım ürünleri, 8 haftadır devam eden haftalık girişlerin bir devamı olarak geçen hafta toplam 176 milyon dolar tutarında giriş gördü. Buna göre yılbaşından bugüne kadar girişler 1 milyar 320 milyon dolar oldu. Ancak bu rakam 2021’deki 10 milyar 700 milyon dolar ile 2020 yılındaki 6 milyar 600 milyon doların çok gerisinde. ETP’lerdeki işlem hacimleri haftada ortalama 3 milyar dolar ile bu yılın ortalaması olan 1 milyar 500 milyon doların iki katına ulaşmış durumda.

Altcoin’lere Akış Nasıl Şekillendi?

Bitcoin’in haricinde altcoin projelerine yönelik kurumsal ilgide bu hafta şaşırtan sonuçlar var. Buna göre Solana 13 milyon 600 bin dolarlık yatırım çekerek geçen haftada olduğu gibi bu hafta da kurumsal ilginin odağı oldu. Diğer taraftan Ethereum 3 milyon 300 bin dolar, son günlerde önemli artışlar gerçekleştiren Avalanche ise 1 milyon 800 bin dolarlık kurumsal giriş gördü. Uniswap ve Polygon’da ise küçük çıkışlar var. Buna göre sırasıyla 550 bin dolar ve 860 bin dolarlık çıkışlar oldu. Short odaklı Bitcoin yatırım ürününde de çıkışların olduğu görülüyor. Buna göre 8 milyon 500 bin dolarlık çıkış dikkat çekti.

Son olarak bölgesel bazda baktığımızda Kanada 98 milyon dolar, Almanya 63 milyon dolar ve İsviçre 35 milyon dolar ile kurumsal girişlerin başını çeken ülkeler oldu. Diğer taraftan ABD’de vadeli işlemlere dayalı ürünlerden toplam 19 milyon dolar çıkış görüldü.

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