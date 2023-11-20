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  •   Mega Rallisi İle Gündemden Düşmeyen Altcoin’den Bir Rekor Daha: 3 Milyar Doları Geçti!

Mega Rallisi İle Gündemden Düşmeyen Altcoin’den Bir Rekor Daha: 3 Milyar Doları Geçti!

Özet

  • Solana'nın merkeziyetsiz borsalarının (DEX) işlem hacmi bir haftada yüzde 54 artışla 3 milyar doların üzerine çıktı.
  • Solana, haftalık işlem hacmi bakımından üçüncü sırada yer alıyor ve Ethereum'u geride bırakarak önemli bir büyüme kaydediyor.
  • Orca ve Raydium gibi Solana tabanlı merkeziyetsiz borsalar, büyük kazançlar elde ederek ekosistemin dinamik büyümesini yansıtıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:50
20 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Solana‘nın (SOL) merkeziyetsiz borsaları (DEX), işlem hacminde yüzde 54’lük kayda değer bir artışla kripto para dünyasını ateşledi ve sadece bir hafta içinde 3 milyar dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

Solana’nın İşlem Hacmindeki Güçlü Hakimiyeti

DeFiLlama’nın sağladığı son verilere göre, Solana’nın merkeziyetsiz borsa işlem hacmi sadece bir hafta içinde yüzde 54 artarak yeni zirvelere ulaştı. Veriler, Solana’nın DEX platformlarının toplam işlem hacminin sadece 3.01 milyar doları aşmakla kalmadığını, son 24 saatteki işlem hacminin BSC Chain‘i bile geride bıraktığını gösteriyor.

Solana şu anda haftalık işlem hacmi bakımından üçüncü en büyük Blockchain konumunda. Şu anda 9.87 milyar dolar hacim ile Ethereum‘un (ETH) ve 4.49 milyar dolar ile Arbitrum‘un (ARB) gibi devlerin hemen arkasında yer alıyor.

Bununla birlikte, Kasım ayı Solana için istikrarlı bir büyüme ayı oldu ve piyasadaki Bitcoin (BTC) ve diğer büyük altcoin’lerden çok daha iyi performans gösterdi. SOL geçtiğimiz ay yüzde 197’lik etkileyici bir artış göstererek 59,75’e ulaştı ve geçtiğimiz yıla göre yüzde 350’lik olağanüstü bir artış kaydetti.

Orca ve Raydium Parlıyor

Solana Blockcain’inin patlayıcı büyümesinin ön saflarında, her ikisi de yüzde 70’in üzerinde göz kamaştırıcı kazançlar kaydeden amiral gemisi merkeziyetsiz borsa platformları Orca ve Raydium yer alıyor. Özellikle Orca’nın altcoin’inin fiyatı, Solana ekosistemindeki dinamik büyümeyi yansıtacak şekilde yaklaşık yüzde 20 oranında etkileyici bir artış yaptı.

VanEck’ten ünlü yatırımcı Cathie Wood, geçen hafta Solana’nın büyüme potansiyeline ilişkin iyimserliğini dile getirerek SOL’da anında yüzde 20’lik bir artışa neden olmuştu. VanEck’in cesur tahmini, SOL’u 2030 yılına kadar 3 bin 211 dolar ile önemli bir kilometre taşına ulaşacağı yönünde. Solana, kripto para piyasasındaki olumsuz tabloyu yaptığı yükselişle değiştirmeye devam ederken, bu rekor kıran başarılı ve dinamik büyümesi yeni zirvelere ulaşan bir Blockchain’e işaret ediyor.

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