Aralık Ayı Yaklaşırken Patlama Yapma İhtimali Yüksek 5 Altcoin

2021 boğa koşusunda, DeFi coinleri yıldız olarak ortaya çıktı. Ayrıca yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. AAVE ve MKR gibi token’lar mavi çip statüsünü elde ederek merkeziyetsiz finans sektöründeki potansiyel için bir emsal oluşturdu. Kripto topluluğu bir sonraki boğa koşusuna hazırlanırken, strateji oluşturmak ve gelecek vaat eden varlıkları belirlemek gerekiyor. Bu bağlamda, yatırımcılara hem alım satım hem de pasif gelir fırsatları sunan DeFi altcoin’leri öne çıkmakta. Patlama yapma ihtimali son derece yüksek 5 altcoin’e bakalım.

COMP Devrime Yakıt Sağlıyor

Listemizdeki ilk yarışmacı, Ethereum ağında önde gelen bir borç verme projesi Compound Finance’in protokol token’ı olan COMP. Kullanıcılara teminat olarak kripto yatırma ve yıllık getiri elde etme olanağı sunan Compound, zorlu bir güç olarak duruyor. Piyasa değeri 358 milyon 940 bin dolar olan ve 52,48 dolardan fiyatlandırılan COMP, seçimimizdeki en büyük piyasa değerine sahip coin olma özelliğini taşıyor. DefiLlama verilerine göre toplamda 2 milyar 239 milyon dolarlık toplam kilitli değere sahip.

JST: Tron’un DeFi Güç Merkezi

İkinci sırada, Tron Blockchain’de gelişen bir DeFi projesi olan JUST için yerel coin olan JST yer alıyor. Borç verme ve borç alma protokolü olan JustLend ile 5 milyar 986 milyon dolarlık bir TVL’ye sahip olan JST, Tron ekosisteminde yükselişe geçenler için cazip bir seçim olarak konumlanıyor. Fiyatı 0,033 dolar ve piyasa değeri 291 milyon dolar olan JST, kripto para piyasasında değer olarak şu an 147. sırada yer alıyor.

RDNT: Radiant Capital’in Benzersiz Yaklaşımı

Sırada, Arbitrum, BNB Chain ve Ethereum’daki likiditeyi birleştirmeyi amaçlayan merkezi olmayan bir uygulama olan Radiant Capital’in yerel coin’i RDNT var. Bir zincirdeki teminatın başka bir zincirdeki kredileri güvence altına almasına izin veren ayırt edici bir özelliğe sahip olan RDNT, DefiLlama verilerine göre toplamda, 351 milyon 800 bin dolarlık bir TVL’ye sahip. 0,26 dolar fiyat ve 92 milyon 700 bin dolarlık piyasa değeri ile kripto para piyasasında 321. sırada yer alıyor.

SILO: Borç Vermede Yükselen Güvenlik

Dördüncü sırada yer alan SILO, bölümlere ayrılmış para piyasaları aracılığıyla güvenliğe öncelik veren, gözetim dışı bir borç verme protokolü olan Silo Finance’in token’ı. Ethereum ve Arbitrum üzerinde aktif olan SILO, DefiLlama verilerine göre toplamda 206 milyon 980 bin dolarlık TVL’ye sahip. Piyasa değeri 18 milyon dolar olan SILO yazıyı yazarken 0,071 dolardan işlem görüyor. SILO piyasa değeri sıralamasında 761. sırada yer alıyor.

FXS: Frax Finance’in Ekosistemini Güçlendirmek

Listemizin sonunda Frax Finance’in arkasındaki itici güç olan FXS yer alıyor. Bu token, FraxSwap, FraxFerry ve FraxLend gibi bir dizi ürünü besleyerek 854 milyon dolarlık bir TVL’ye katkıda bulunuyor. 563 milyon 490 bin dolarlık piyasa değeri ile 7,54 dolardan fiyatlandırılan FXS, piyasa değeri sıralamasında 90. sırada yer alıyor.