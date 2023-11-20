f Son Dakika: Solana Rakibi Altcoin Alibaba Müjdesini Verdi! APT Coin Neden Yükseliyor? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Son Dakika: Solana Rakibi Altcoin Alibaba Müjdesini Verdi! APT Coin Neden Yükseliyor?

Son Dakika: Solana Rakibi Altcoin Alibaba Müjdesini Verdi! APT Coin Neden Yükseliyor?

Özet

  • Aptos ve Alibaba yeni ortaklığı duyurdu.
  • Birlikte kripto etkinlikleri düzenleyecekler ve ilk Move topluluğunu oluşturacaklar.
  • Move bir yazılım dili ve Meta çatısı altında geliştirilmişti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:59
20 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paralar toparlanmaya devam ettiğine göre büyük ortaklık haberlerinin yolunu gözleyebiliriz. İlk haber APTOS’tan geldi. Popüler Solana rakibi akıllı sözleşme platformu Aptos son düşüş dalgasında önemli ölçüde güç kaybetmişti. Çin’in teknoloji deviyle yeni ortaklık ne anlama geliyor? İşte detaylar.

İçerik Rehberi

APT Coin Neden Yükseliyor?

Asya pazarı kripto paralar için halen önemli ve düzenleyici netlik konusunda ABD’nin ilerisinde olan birçok bölge umut verici. Hong Kong’un Haziran ayında attığı adımla birlikte bölgede iştah arttı. Aptos Foundation ve Alibaba Cloud, Asya’daki ilk ortak markalı Move geliştirici topluluğunu başlatacak. Asya-Pasifik Web3 topluluğunu genişletmek ve güçlendirmek için bir dizi hackathon ve bölgesel etkinlikte birlikte çalışacaklar.

Aptos Foundation ve Singapur merkezli teknoloji devi Alibaba Cloud, Asya-Pasifik bölgesinde Web3 erişilebilirliğini destekliyor. Duyuruda şunlar yazıyor;

“Alibaba Cloud, Aptos Vakfı’nı Alibaba Cloud hızlandırıcı programına kayıtlı Web3 ile ilgili tüm projeler için lider blockchain sponsoru olarak görevlendirdi. Aptos Vakfı, bu rolüyle, gelecek vaat eden Aptos tabanlı projelere ekosistem fonu desteği ve uzman tavsiyesi sağlayacak.”

Aptos Vakfı Ekosistem ve Hibeler Başkanı Bashar Lazaar şunları söyledi;

“Aptos Vakfı, APAC bölgesinde kitlesel benimsemeyi hızlandırmaya odaklanırken, bir sonraki adım olarak Alibaba Cloud ile ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz. Yarının önde gelen geliştiricilerinin oyunun kurallarını değiştiren fikirlerini görmek ve desteklemek için sabırsızlanıyoruz.”

APT Coin fiyatı haberin ardından 7,28 dolardan 7,47 dolara kadar yükseldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Şimdi Hangi Altcoin’ler Alınmalı? İşte “Ben Ralli Yapacağım” Diye Bağıran 3 Altcoin!
Şimdi Hangi Altcoin’ler Alınmalı? İşte “Ben Ralli Yapacağım” Diye Bağıran 3 Altcoin!
19 Bankanın Gözü BTC, ETH ve Bu Altcoin’de! DOT, ADA, SOL, LTC, XLM’i Unutturan Altcoin Hangisi?
19 Bankanın Gözü BTC, ETH ve Bu Altcoin’de! DOT, ADA, SOL, LTC, XLM’i Unutturan Altcoin Hangisi?
Layer-1 Projelerinde Yükseliş Devam Ediyor: Solana, Avax ve Near’dan Yüzde 100’ün Üzerinde Yükseliş
Layer-1 Projelerinde Yükseliş Devam Ediyor: Solana, Avax ve Near’dan Yüzde 100’ün Üzerinde Yükseliş
Daan Crypto Trades Ümitlendirdi! CEEK Coin Yorum, LUNA Coin Fiyat Tahminleri
Daan Crypto Trades Ümitlendirdi! CEEK Coin Yorum, LUNA Coin Fiyat Tahminleri
Efsaneleşen Analist Yine Sahnede! Bu 2 Altcoin’de “Eksponansiyel” Büyüme Bekliyor!
Efsaneleşen Analist Yine Sahnede! Bu 2 Altcoin’de “Eksponansiyel” Büyüme Bekliyor!
Hazır Olun! Son 30 Günde 2x Yapan Altcoin’de Analistler Gözlerini Yüzde 150 Yükselişe Çevrildi!
Hazır Olun! Son 30 Günde 2x Yapan Altcoin’de Analistler Gözlerini Yüzde 150 Yükselişe Çevrildi!
Gözlerinizi Bu 2 Altcoin’den Ayırmayın! Uzman “Parlayabilirler” Diyerek Paylaştı!
Gözlerinizi Bu 2 Altcoin’den Ayırmayın! Uzman “Parlayabilirler” Diyerek Paylaştı!
İlk 5 İçerisindeki Altcoin’de Yatırımcıyı Düşüş Korkusu Sardı! 25 Milyon Token Borsalara Aktarıldı!
İlk 5 İçerisindeki Altcoin’de Yatırımcıyı Düşüş Korkusu Sardı! 25 Milyon Token Borsalara Aktarıldı!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023