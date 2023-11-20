  Son Dakika: Solana Rakibi Altcoin Alibaba Müjdesini Verdi! APT Coin Neden Yükseliyor?

Kripto paralar toparlanmaya devam ettiğine göre büyük ortaklık haberlerinin yolunu gözleyebiliriz. İlk haber APTOS’tan geldi. Popüler Solana rakibi akıllı sözleşme platformu Aptos son düşüş dalgasında önemli ölçüde güç kaybetmişti. Çin’in teknoloji deviyle yeni ortaklık ne anlama geliyor? İşte detaylar.

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APT Coin Neden Yükseliyor?

Asya pazarı kripto paralar için halen önemli ve düzenleyici netlik konusunda ABD’nin ilerisinde olan birçok bölge umut verici. Hong Kong’un Haziran ayında attığı adımla birlikte bölgede iştah arttı. Aptos Foundation ve Alibaba Cloud, Asya’daki ilk ortak markalı Move geliştirici topluluğunu başlatacak. Asya-Pasifik Web3 topluluğunu genişletmek ve güçlendirmek için bir dizi hackathon ve bölgesel etkinlikte birlikte çalışacaklar.

Aptos Foundation ve Singapur merkezli teknoloji devi Alibaba Cloud, Asya-Pasifik bölgesinde Web3 erişilebilirliğini destekliyor. Duyuruda şunlar yazıyor;

“Alibaba Cloud, Aptos Vakfı’nı Alibaba Cloud hızlandırıcı programına kayıtlı Web3 ile ilgili tüm projeler için lider blockchain sponsoru olarak görevlendirdi. Aptos Vakfı, bu rolüyle, gelecek vaat eden Aptos tabanlı projelere ekosistem fonu desteği ve uzman tavsiyesi sağlayacak.”

Aptos Vakfı Ekosistem ve Hibeler Başkanı Bashar Lazaar şunları söyledi;

“Aptos Vakfı, APAC bölgesinde kitlesel benimsemeyi hızlandırmaya odaklanırken, bir sonraki adım olarak Alibaba Cloud ile ortaklık kurmayı dört gözle bekliyoruz. Yarının önde gelen geliştiricilerinin oyunun kurallarını değiştiren fikirlerini görmek ve desteklemek için sabırsızlanıyoruz.”

APT Coin fiyatı haberin ardından 7,28 dolardan 7,47 dolara kadar yükseldi.