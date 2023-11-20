  Kripto Piyasasına İlgi Son Sürat Devam Ediyor: Yatırım Araçlarında Dikkat Çeken Rekor!

Kripto para platformu Fineqia tarafından hazırlanan bir rapor herkesin dikkatini çekmeye başardı. Buna göre küresel kripto para borsasında işlem gören yatırım araçları (ETP) 2023 yılında önemli bir ilgi gördü ve bu alanda temel varlıkların büyümesini geride bıraktı. Fineqia; 21Shares, Grayscale ve CoinShares gibi kurumlar tarafından ihraç edilen kripto tabanlı ETP ürünlerinin 1 Ocak ila 31 Ekim 2023 arasında yönetim altındaki toplam varlıklarda (AUM) %91’lik bir artış yaşadığını açıkladı.

ETP Ürünlerinde Dikkat Çeken İlgi

Kripto ETP ürünlerinde yaşanan artış, temel kripto varlıkların büyümesini %30’luk bir oranda geride bıraktı, kripto para varlıkları aynı dönemde yaklaşık %70 oranında nispeten daha yavaş bir büyüme yaşadı. Fineqia ekibinin araştırması; 21Shares, Grayscale Investment, VanEck Associates ve diğerleri gibi araştırmalardan alınan ETP AUM verilerine göre şu anda ihraç edilen toplam 168 kripto ETP ürününü hedef alıyor. Fineqia sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Araştırma; 21Shares, Grayscale, CoinShares, ETC Group, VanEck, WisdomTree ve diğer ihraççılar tarafından çıkarılan tüm ürünleri içeriyor.”

Fineqia’nın araştırma analisti Matteo Greco, verilerin her ayın ilk iş gününde güncellendiğini ve dolayısıyla verilerin bir önceki ayın sonunda ifade edildiğini belirtti. Greco, verilerin resmi kaynaklardan ve ihraççıların web sitelerinde bulunmadığı durumlarda veri analiz platformlarından toplandığını da açıkladı ve devam etti:

“Tüm veriler bir elektronik tabloda saklanıyor ve Ağustos 2022’den başlayarak her ay depolanıyor.”

Kripto Piyasasında Yükseliş Devam Ediyor

Bitcoin, 1 Ocak ila 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yaşanılan dönemde %104 oranında bir artışla kripto piyasasında en çok kazananlaran yatırım araçlarından biri oldu. CoinGecko’dan alınan verilere göre piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, aynı dönemde %50 oranında artış yaşadı.

Fineqia ekibine göre, kripto ETP AUM verisi Ekim ayında 38 milyar dolarlık değere ulaşarak bir önceki aya göre %25 oranında arttı ve Mayıs 2022’den beri yanaşan süreçte en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam kripto para piyasası değeri de Ekim ayında %17 arttı ve 1,15 trilyon dolardan 1,35 trilyon dolara yükseldi.