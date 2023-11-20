f Kripto Piyasasına İlgi Son Sürat Devam Ediyor: Yatırım Araçlarında Dikkat Çeken Rekor! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Kripto Piyasasına İlgi Son Sürat Devam Ediyor: Yatırım Araçlarında Dikkat Çeken Rekor!

Kripto Piyasasına İlgi Son Sürat Devam Ediyor: Yatırım Araçlarında Dikkat Çeken Rekor!

Özet

  • Kripto para platformu Fineqia'dan dikkat çeken bir rapor yayınlandı.
  • Buna göre 2023 yılına kripto piyasasında yer alan yatırım araçları damga vurdu.
  • Yatırım araçlarında yaşanan yükseliş temel varlıklara göre %30 değer kazandı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:40
20 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Kripto para platformu Fineqia tarafından hazırlanan bir rapor herkesin dikkatini çekmeye başardı. Buna göre küresel kripto para borsasında işlem gören yatırım araçları (ETP) 2023 yılında önemli bir ilgi gördü ve bu alanda temel varlıkların büyümesini geride bıraktı. Fineqia; 21Shares, Grayscale ve CoinShares gibi kurumlar tarafından ihraç edilen kripto tabanlı ETP ürünlerinin 1 Ocak ila 31 Ekim 2023 arasında yönetim altındaki toplam varlıklarda (AUM) %91’lik bir artış yaşadığını açıkladı.

ETP Ürünlerinde Dikkat Çeken İlgi

Kripto ETP ürünlerinde yaşanan artış, temel kripto varlıkların büyümesini %30’luk bir oranda geride bıraktı, kripto para varlıkları aynı dönemde yaklaşık %70 oranında nispeten daha yavaş bir büyüme yaşadı. Fineqia ekibinin araştırması; 21Shares, Grayscale Investment, VanEck Associates ve diğerleri gibi araştırmalardan alınan ETP AUM verilerine göre şu anda ihraç edilen toplam 168 kripto ETP ürününü hedef alıyor. Fineqia sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Araştırma; 21Shares, Grayscale, CoinShares, ETC Group, VanEck, WisdomTree ve diğer ihraççılar tarafından çıkarılan tüm ürünleri içeriyor.”

Fineqia’nın araştırma analisti Matteo Greco, verilerin her ayın ilk iş gününde güncellendiğini ve dolayısıyla verilerin bir önceki ayın sonunda ifade edildiğini belirtti. Greco, verilerin resmi kaynaklardan ve ihraççıların web sitelerinde bulunmadığı durumlarda veri analiz platformlarından toplandığını da açıkladı ve devam etti:

“Tüm veriler bir elektronik tabloda saklanıyor ve Ağustos 2022’den başlayarak her ay depolanıyor.”

Kripto Piyasasında Yükseliş Devam Ediyor

Bitcoin, 1 Ocak ila 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yaşanılan dönemde %104 oranında bir artışla kripto piyasasında en çok kazananlaran yatırım araçlarından biri oldu. CoinGecko’dan alınan verilere göre piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, aynı dönemde %50 oranında artış yaşadı.

Fineqia ekibine göre, kripto ETP AUM verisi Ekim ayında 38 milyar dolarlık değere ulaşarak bir önceki aya göre %25 oranında arttı ve Mayıs 2022’den beri yanaşan süreçte en yüksek seviyeye ulaştı. Toplam kripto para piyasası değeri de Ekim ayında %17 arttı ve 1,15 trilyon dolardan 1,35 trilyon dolara yükseldi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Changpeng Zhao’dan Dikkat Çeken Halving Paylaşımı: Gözler Bitcoin’e Çevrildi
Changpeng Zhao’dan Dikkat Çeken Halving Paylaşımı: Gözler Bitcoin’e Çevrildi
Bitcoin İçin Aşırı İddialı Rapor: Hiç Bu Kadar İyi Görünmemişti!
Bitcoin İçin Aşırı İddialı Rapor: Hiç Bu Kadar İyi Görünmemişti!
SEC Yine Bildiğimiz Gibi! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Merakla Beklenen ETF Konusunda Flaş Açıklama!
SEC Yine Bildiğimiz Gibi! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Merakla Beklenen ETF Konusunda Flaş Açıklama!
SEC Yine Formunda ve Beklenen Oldu! Spot Bitcoin ETF Kararı Geldi
SEC Yine Formunda ve Beklenen Oldu! Spot Bitcoin ETF Kararı Geldi
Kripto Para Piyasasında Neden Düşüş Yaşanıyor? Üç Ana Maddede BTC ve Piyasa Düşüşü
Kripto Para Piyasasında Neden Düşüş Yaşanıyor? Üç Ana Maddede BTC ve Piyasa Düşüşü
Coinshares Yöneticisi Açıkladı! Gerçekleşirse Bu Kripto Para 2.5X Yapacak
Coinshares Yöneticisi Açıkladı! Gerçekleşirse Bu Kripto Para 2.5X Yapacak
Bitcoin Fiyatı Neden 38.000 Dolar Seviyesini Geçemiyor? Detaylı Veri Analizi
Bitcoin Fiyatı Neden 38.000 Dolar Seviyesini Geçemiyor? Detaylı Veri Analizi
Sıcak Gelişme! Dev Bitcoin Borsası Upbit’te BTC Sıkıntısı! Neler Oluyor?
Sıcak Gelişme! Dev Bitcoin Borsası Upbit’te BTC Sıkıntısı! Neler Oluyor?
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023