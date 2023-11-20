  Hazır Olun! Son 30 Günde 2x Yapan Altcoin’de Analistler Gözlerini Yüzde 150 Yükselişe Çevrildi!

Near Protocol (NEAR) fiyatı, Ekim ayında azalan bir paralel kanaldan çıktı ve bu hızlı yükselişi tetikledi. Fiyat yükselişinin ardından fiyat 1,60 dolar direnç alanının üzerine çıktı ve bugün itibariyle 2,15 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yatırımcıların ise sorusu şu, fiyat yeni bir yıllık ATH seviyesine ulaşacak mı?

NEAR Fiyatı Yükseliyor

NEAR fiyatı 2023 yılının başından bu yana azalan bir paralel kanal içinde düşüşünü sürdürüyordu. Düşüş sırasında direnç ve destek trend çizgileri birçok kez ziyaret edildi. NEAR’da 2 Ekim’de trend çizgisinin reddedilmesinin ardından (kırmızı simge) fiyat 18 Ekim’de 0,98 dolar gibi düşük bir seviyeye geriledi.

Ancak bu fiyat hareketinin ardından altcoin hızla yükselişe geçti. Şimdiye kadar son 32 günlük süreçte %120 artış yaşadı ve bugün 2,15 dolara seviyesine. Habere konu olan fiyat, Nisan 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti. NEAR, yükseliş sırasında 1,60 dolar yatay direnç alanını kırdı ve artışını daha da güçlendirdi.

Piyasa katılımcıları, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını takip etmek, bir varlıkta birikim yapmak veya onu elden çıkartmak konusunda Göreceli Güç Endeksini (RSI) bir momentum aracı olarak kullanır.

50’nin üzerinde gerçekleşen okumalar ve yükseliş eğilimi boğaların hala güçlü olduğunu gösterirken, 50’nin altında bulunan değerler bunun tersine işaret eder. Haftalık RSI 50’nin üzerinde ve her iki olumlu işaret de varlığını koruyor. Ayrıca, gösterge düşüş eğilimi trend de (yeşil) çıkmış görünüyor.

Near ve Analist Yorumları

X’te açıklama yapan analistler de NEAR fiyat beklentileri için yükseliş yorumları yapıyor. Investmox tarafından uzun vadeli hacimde önemli bir artışa dikkat çekildi ve bunun fiyatta benzer bir artıştan önce yaşanıyor olabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, Baba isimli analist de gelecekteki kısa vadeli trend hakkında o kadar da iyimser değil olmadığını belirtti ve şu sözlere yer verdi:

NEAR Protocol’ün $NEAR token’ında açıkça tanımlanmış bir aşırı alım ile güçlü bir direnç bölgesinin ortasındayız. Ancak elimizdeki seçeneklerin şunlar olduğunu şimdiden tahmin edebiliriz. Ya bu bölgede birikim yaparız ve 1,9 dolar civarında bir sonraki direnci ararız ve yarışa devam ederiz ya bu bölgede geri çekiliriz ve ardından 2,1 dolar civarında daha uzak bir direnç ararız.

NEAR Coin Geleceği

Haftalık grafikte görülen değerler NEAR fiyat artışının devamı konusunda yatırımcılara umut sağlıyor. Grafiğe göre, altcoin’in 440 günlük azalan direnç trend çizgisinden de çıktığı görülüyor.

Haftalık RSI’daki önemli bir yükseliş sapması görüldü ve bu da tam olarak artıştan önce geldi. Böyle bir sapma genel olarak bir fiyat düşüşüne bir momentum artışı eşlik ettiğinde ortaya çıkar. Bunun ardından ise genel olarak yükseliş trendinin tersine döndüğü görülebilir.

RSI’ın şu anda 50’nin üzerinde olması da böyle bir olayın yaşanması ihtimalini de destekliyor. Ana direnç bölgesi 2,70 dolar seviyesinde bulunuyor. NEAR bu bölgenin üzerine çıkarsa, %150 artışla 5,50 dolardaki bir sonraki dirence hareket edebilir. Böyle bir yükseliş yapılan NEAR fiyat tahminine rağmen, 2,70 dolar direnç alanında yaşanılabilecek bir ret, 1,50 dolarlık en yakın desteğe %30’luk bir düşüşe de yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.