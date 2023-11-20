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  •   Hafta Hızlı Başladı! Altcoin’ler Uçuşa Hazır! SOL, XRP, ADA Yükseldi! Günün En İyi Altcoin’leri Hangileri?

Hafta Hızlı Başladı! Altcoin’ler Uçuşa Hazır! SOL, XRP, ADA Yükseldi! Günün En İyi Altcoin’leri Hangileri?

Özet

  • FOMC tutanak açıklaması öncesi Bitcoin ve altcoin'lerde yükseliş beklentisi güçlendi.
  • Ethereum, XRP, Solana, Cardano'da yükseliş görüldü.
  • Günün en iyi altcoin'leri Synthetix, NEAR Protocol, Arweave oldu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:30
20 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Yatırımcılar güven ortamının yeniden sağlandığı düşüncesi, kripto fiyatlarında 20 Kasım itibariyle yükseliş düşüncesinin tazelendiği görüşünü yansıttı. Piyasada, olası Bitcoin Spot ETF onayına dayandırılan iyimserlik bulunuyor ve dedikodular son zamanlarda yükselişi tetikledi.

Kripto Paralarda Son Durum

Trader’ların çekimser davranışları sebebiyle geçtiğimiz hafta yükseliş seyri tersine dönmüş ve kazançlarının bir kısmını silinmişti. Bunun yanı sıra, BlackRock tarafından geçen hafta Spot Ethereum ETF’si dosyalandı, ancak SEC aldığı kararlarla ABD’deki tüm ETF’leri yeniden geciktirdi.

Özellikle, yatırımcılar için 21 Kasım Salı günü açıklanacak olan FOMC tutanaklarını kritik anlamlar ifade ediyor. Bu hafta, ABD ekonomisinin mevcut ekonomik sağlığı ve Fed’in önümüzdeki günlerde faiz artırım planlarıyla ilgili potansiyel hamlesi hakkında yatırımcıların cevap bulabileceği bir açıklama olacak.

Bitcoin fiyatı 37.142 dolardan işlem görürken, işlem hacmi %20,11 artışla 14 milyar dolar seviyesine yükseldi. Kripto paralarda yaşanan son yükseliş gün7 günlük süreçte yaşanan %0,53’lük bir artışla da kanıtlandı ve ortaya çıkan son kayıplarının bir kısmını giderilmesine de yardımcı oldu.

Ethereum fiyatında %2,45’lik artış yaşandı ve 2.002,57 dolardan işlem görüyor. Altcoin listesinde başı çeken XRP’nin fiyatı %2,69 artış yaşadı ve 0,6239 dolara yükseldi. Solana fiyatı ise günlerdir yaşadığı düşüşün ardından yazım saati itibariyle %3,38 artışla 59,98 dolara yükseldi. Cardano fiyatında da artış görüldü ve 0,3832 dolara ulaştı.

Dogecoin fiyatı %2,32 artışla 0,08025 dolara olurken, hacminde gözle görülür bir düşüş yaşandı ve %55,99’luk düşüşle 541,48 milyon dolara geriledi. Ek olarak, Shiba Inu fiyatında da görece düşük bir artış gerçekleşti ve %2,13 artışla 0,000008632 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pepe Coin fiyatı rakiplerinden daha net bir yükseliş gerçekleştirdi ve %8,89’luk artışla 0,000001229 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacminde de %78,83’lük artış yaşandı ve 92,87 milyon dolar oldu. Daha da önemlisi son 30 gün içerisinde PEPE fiyatı %90 arttı.

Günün En İyi Altcoin’leri

Synthetix fiyatı yazım saati itibariyle günün en çok kazananlarından bir tanesi oldu ve %21,14 artışla 3,56 dolardan işlem görüyor. Dün itibariyle yapılan son incelemede ise işlem hacminin %106,89 oranında arttığı ve 151,83 milyon dolara yükseldiği görüldü.

Günün en çok kazanan bir diğer altcoin’i NEAR Protocol oldu. Son 24 saatlik süreçte %14,26 artışla 2,03 oldu. İşlem hacmi de %60,88 artışla 289,68 milyon dolar seviyesine geldi. Son olarak Arweave fiyatı Pazartesi günü %12,03 arttı ve 8,95 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

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