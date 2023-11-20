  160 Yıllık Banka Bombayı Patlattı: Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Hizmet Sunacak!

İspanyol finansal hizmetler devi Banco Santander‘in bir parçası olan Santander Private Banking International, İsviçre’deki belirli müşterilerine en büyük iki kripto para Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ticareti ve saklama hizmeti sunmaya başladı.

Gelecekte Listeye Daha Fazla Kripto Para Eklenecek

CoinDesk’in ulaştığı şirket içi duyuruya göre Santander Private Banking International, İsviçre’deki belirli yüksek servet sahibi müşterilerine Bitcoin ve Ethereum için alım satım ve saklama hizmeti sunmaya başladı. Şirket içi duyuruya göre Santander Private Banking International kripto para hizmeti için desteklediği kripto paralar listesini önümüzdeki birkaç ay içinde genişletmeyi ve BTC ve ETH‘nin yanına bankanın kriterlerini karşılayan ek kripto paralar eklemeyi planlıyor.

Santander Private Banking International, hizmetin yalnızca ilişki yöneticileri aracılığıyla müşteri talebi üzerine sağlandığını ve varlıkların, bankanın özel kriptografik anahtarları güvenli bir ortamda tutulduğu düzenlenmiş bir saklama modelinde tutulduğunu belirtiyor.

Piyasa gözlemcileri çoğu büyük bankanın token‘izasyonla uğraşmayı tercih ettiği, halka açık Blockchain‘lere ve bunlar üzerinde çalışan kripto paralar için destek sunmaktan kaçınma eğilimi gösterdiği bir dönemde Santander Private Banking International’ın bu adımını cesur bir adım olarak görüyor.

160 Yıllık Bankanın 166 Milyon Müşterisi Bulunuyor

Banco Santander 160 yıldan daha eski ve 166 milyon müşteriye sahip. Özel banka 210 bin servet sahibi müşteriye hizmet veriyor ve bankanın varlıkları ve müşteri mevduatları yaklaşık 315 milyar dolar civarında bulunuyor.

Santander Private Banking International’ın kripto para ve dijital varlıklar müdürü John Whelan CoinDesk’e gönderdiği bir e-postada, “Dijital varlıklarla ilgili İsviçre’nin getirdiği düzenlemeler, müşterilerimiz için netlik ve kapsamlı bir düzenleyici ortam sağladığı için dünyadaki ilk ve en gelişmiş düzenlemelerden biridir” dedi ve “Alternatif bir varlık sınıfı olarak kripto para tutma yaygınlaşmaya devam ettikçe, müşterilerimizin varlıklarından sorumlu olmak için mevcut finansal kurumlarına güvenmeyi tercih etmelerini bekliyoruz.” eklemesini yaptı.