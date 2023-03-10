Popüler kripto para borsalarının coin’leri zaman zaman öne çıkan ama genellikle piyasada sağlam yeri olan coin’ler olarak karşımıza çıkıyor.

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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda bulunan Binance’in yerel kripto para birimi Binance Coin (BNB) tüm piyasa ile birlikte gözle görülür bir düşüş kaydetti. BNB, önemli destek seviyelerini bir bir kırdı. Peki, bundan sonra BNB’de hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor?

Binance Coin’e Dikkat!

Binance Coin (BNB) yazının hazırlandığı sırada 290 dolarlık önemli seviye altında hareket ediyor ve 273 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak yüzde 6 düşüş yaşayan BNB için 300 dolar ve ardından 290 doların kaybedilmesinin kötüye işaret olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla mevcut belirsiz ortamda BNB yatırımcılarının temkinli olmasında fayda var.

Bunlara ek olarak popüler borsa coin’inin şu anda 285 doların ve 100 basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor olması da analistlerin dikkatini çekiyor. Yapılan açıklamalara göre BNB/USD çiftinin 4 saatlik grafiğinde 288 dolara yakın dirençle oluşan önemli bir düşüş eğilimi çizgisi var. Dolayısıyla 288 doların üzerine çıkılamaması halinde BNB’nin düşüşünü derinleştirebileceği ifade ediliyor.

Bunların yanında BNB fiyatının 325 dolarlık direnç bölgesinden sonra düşüşe başlamasının takip edilmesi gereken önemli bir durum olduğu ifade ediliyor. Düşüşün 285 dolar altında hız kazanmış olması ise ayıların aktif olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor.

BNB’de Önemli Seviyeler

Analistlere göre BNB’nin artışa başlaması için öncelikle 288 ve ardından 290 dolarlık seviyeleri aşması şart. 290 dolar üzerinde ise 300 doların güçlü bir direnç olarak hareket ettiği dile getiriliyor.

Bunlara ek olarak analistler 100 saatlik basit hareketli ortalama olan 285 doların da takip edilmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer BNB 285 dolarlık direnci kıramazsa aşağı yönlü hamle devam edebilir ve şu anda bulunduğumuz nokta bu sefer bir direnç olarak işlem görebilir.

Analistlere göre 273 dolar sonrasında ilk güçlü destek 265 dolar seviyesinde yatıyor. 265 dolar sonrasında 262 doların önemli olduğunu ifade eden analistler 250 doların kırılması halinde uzun bir düşüş trendinin başlayabileceğini öne sürüyor.