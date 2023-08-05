Kripto para piyasasındaki satış baskısının ortasında en büyük memecoin Dogecoin‘in (DOGE) fiyatı 0,0838 dolar seviyesinde dirençle karşılaştıktan sonra bir düzeltme aşamasına girdi. Geçtiğimiz iki hafta içinde önde gelen memecoin’in fiyatı yüzde 13,4 değer kaybetti ve aylıkta kaydedilen en düşük fiyat seviyesi olan 0,0725 dolara geriledi. Günlük fiyat grafiğindeki bu geri çekilme bayrak adı verilen bir yükseliş devam formasyonunun oluştuğunu gösteriyor. DOGE’un bir sonraki toparlanma döngüsüne girmesi için bu formasyonun direnç trend çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. İşte DOGE için öne çıkan senaryolar.

Dogecoin Fiyat Analizi

Dogecoin‘deki düşüş trendinde, bayrak formasyonunun alt trend çizgisinden destek buldu. Memecoin’in eski adıyla Twitter yeni adıyla X’e entegre edileceğine dair spekülasyonların neden olduğu hype’la fiyat son üç gündür yukarı yönde hareket ediyor.

Sıçrama eğilimine sahip sahip günlük mumlar, alıcıların bu destekte talep baskısına neden olduklarına ve bu da düşüşün tersine dönerek yükselişin başlama ihtimalinin artırdığını gösteriyor. DOGE’un fiyatının bu yazının hazırlandığı sırada gün içi yüzde 2,67 yükselişle 0,075 dolar direncini aşması da yükseliş ihtimalini artırıyor.

Günlük zaman dilimindeki mum yukarıda belirtilen direncin üzerinde kapanacak olursa, alıcılar genel trend çizgisini kırıp geçmek için fiyatı yüzde 5 oranında artırarak yeni bir ralli yapabilirler. Bununla birlikte formasyonun direnç trend çizgisi kırılmadığı sürece düzeltmenin devam etmesi beklenebilir.

DOGE’un Fiyatı 0,085 Direncini Aşabilir mi?

Bayrak formasyonlarının oluşumu, yatırımcılara indirimli fiyatlardan satın alma yapmaları için bir geri çekilme fırsatı sunar. Direnç trend çizgisinden potansiyel bir yükseliş kırılması, düzeltme aşamasının sonuna gelindiği şeklinde okunabilir. İdeal bir yükseliş koşulunda Dogecoin’in fiyatının ilk hedef seviye olan 0,085 dolara ulaşması ardından 0,093 dolara yükselmesi söz konusu olacaktır.

Dogecoin’in fiyat grafiğindeki 20 ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar‘ın (EMA) potansiyel düşüş eğilimi mevcut düşen trendin uzayacağına işaret ederken, 50 seviyesinin üzerindeki günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), alıcı momentumunun sürekli geri dönüş için yükseldiğini gösteriyor.