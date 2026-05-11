Uyuyan Bitcoin cüzdanı 40 milyar dolarlık transfer gerçekleştirdi

Pazar günü dikkat çeken bir işlem kripto para piyasasında merak uyandırdı. Uzun süre işlem görmeyen eski bir Bitcoin cüzdanından, toplam değeri 40 milyar dolar olan BTC farklı bir adrese taşındı. Blockchain izleme platformu Whale Alert’in verdiği bilgiye göre hareket, saat 19:16’da gerçekleşti.

İşlemdeki BTC’ler, 2013 yılından beri herhangi bir hareket görmeyen bir cüzdandan, yeni ve daha modern görünümlü bir bitcoin adresine aktarıldı. Orijinal sahibi 2013’in Kasım ayında aldığı paraları, on yıldan uzun süre boyunca yerinden oynatmamıştı.

Eski yatırımcıların dönüşü

Son dönemde on yıl ve daha uzun süredir hareketsiz kalan bazı büyük Bitcoin cüzdanlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Özellikle bitcoin’in fiyatı 2024 sonlarında 100 bin dolar eşiğini geçtikten sonra, ilk dönem yatırımcıları ve madenciler elindeki BTC’leri farklı adreslere taşımaya başladı.

Geçmiş yıllarda cüzdan değişikliklerinin sıklığı görece düşükken, son aylarda bu durum gözle görülür şekilde arttı. Özellikle Temmuz 2023’te, her biri 10.000 BTC barındıran sekiz farklı eski cüzdan ilk kez 14 yıl sonra hareket etmişti. Bu işlemler bitcoin’in rekor seviyelerine ulaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Transferin nedeni henüz bilinmiyor

Söz konusu son transferin amacı ise netlik kazanmadı. Büyük yatırımcıların genellikle bakiyelerini yönetmek veya daha güvenli depolama yöntemlerine geçmek için böyle işlemler yaptığı biliniyor. Bunun yanında, bazı transferler ileride borsaya aktarma veya satış niyetiyle de yapılabiliyor.

Ancak bu işlemde BTC’lerin aktarım yapıldığı yeni adresin, bilinen popüler borsalarla herhangi bir bağlantısı tespit edilmedi. Analistler, işlemin kişisel güvenlik veya adres yönetimi amacıyla yapılmış olabileceğini öne sürüyor.

Blok zinciri izleme platformu Whale Alert, “Cüzdanın yaklaşık on bir yıl süren sessizliğin ardından devasa miktarda bitcoin yeni bir adrese taşındı. Transferin nedeni henüz açıklanmasa da hareketlilik dikkat çekici” bilgisini paylaştı.

Bitcoin fiyatında son durum

Kripto para piyasasında uzun süredir tutulmuş BTC’lerdeki bu tip büyük transferler, genellikle piyasada fiyat ve hacim dalgalanmalarına neden olabiliyor. Son dönemde hareketsiz kalan cüzdanların tekrar aktifleşmesi, bazı yatırımcılarca olası bir satış baskısı olarak algılanıyor.

CoinDesk’in piyasa verilerine göre bitcoin fiyatı haberin yazıldığı anda yaklaşık 80.700 dolar seviyesinde ve gece yarısından bu yana yüzde 1’in üzerinde gerilemiş durumda. CryptoAppsy verilerine göre $BTC şu anda 80.700 dolar civarından el değiştiriyor.

Kripto para piyasasında eski yatırımcı cüzdanlarındaki bu tarz yüksek tutarlı hareketler, fiyatın gelecekteki yönüne dair piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.