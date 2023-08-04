Upbit’in Spot İşlem Hacmi Yükselirken Binance’in Hakimiyeti Geriliyor

Özet

  • - Güney Koreli dijital varlık platformu Upbit, Temmuz ayında spot işlem hacminde %42,3'lük bir artışla Coinbase ve OKX'i geride bırakarak liderliği ele geçirdi.
  • - Bu değişim, Upbit'in toplamda 29,8 milyar dolarlık işlem hacmiyle pazar payını %5,78'e yükselterek önemli bir büyüme yaşadığını gösterdi.
  • - Binance ise son beş ayda %40,4'lük bir pazar payı gerilemesi ile düşüş yaşamaya devam ediyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Negatif
19:30
4 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Veri ajansı CCData tarafından yakın zamanda yapılan bir analizde, Güney Koreli dijital varlık platformu Upbit, spot işlem hacminde önde gelen küresel borsalar Coinbase ve OKX’i geride bıraktı. Bu değişim, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in karşılaştığı düzenleyici zorluklarla aynı zamana denk geldi.

Upbit Büyüme Hızıyla Dikkat Çekti

Analize göre, Temmuz ayı Upbit’in alım satım faaliyetlerinde beklenmedik bir artış getirdi. Platformdaki spot işlem hacmi %42,3 gibi bir oranda artarak toplamda 29,8 milyar $’a ulaştı. Buna karşılık rakipleri Coinbase ve OKX işlem hacimlerinde bir gerileme yaşadı ve sırasıyla %11,6 ve %5,75’lik düşüşler kaydetti. Sonuç olarak Coinbase ve OKX’in işlem hacimleri sırasıyla 28,6 milyar $ ve 29,0 milyar $’a gerileyerek önceki dönemlere göre geride kaldıklarını ortaya koydu.

Ayrıca Upbit’in hacmindeki artış kripto para birimi ekosistemindeki daha geniş güç dinamiklerinde bir değişimi yansıtıyor. Bu başarının, Upbit’in pazar payını %5,78’e yükselterek merkezi borsalar arasında önemli bir artış yaşadığını gösterdi.

Upbit kazançlara hakim olurken, Huobi Global ve Kucoin gibi diğer platformlar da işlem hacmine göre pazar payında daha az da olsa bir büyümeye tanık oldu ve sırasıyla %3,84 ve %2,21’e ulaştı.

Binance’in Piyasa Hakimiyeti Düşüyor

Binance, 208 milyar dolarlık hacmiyle kripto paraların spot ticaretinde lider platform olmaya devam etse de, hacim gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz beş ay içinde Binance’in pazar payı istikrarlı bir şekilde %40,4 gerileyerek son bir yılın en düşük noktasına indi. Bu gerileme, bir zamanlar sahip olduğu hakimiyetten önemli bir değişimi temsil eden %57,5’lik bir zirveden sonra meydana geldi.

Dahası Binance, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin borsaya karşı dolandırıcılık suçlamalarını iddia etmesi nedeniyle potansiyel yasal engelleriyle karşı karşıya kalabilir. Ancak, Kasım 2022’de FTX’in çöküşüne benzer potansiyel bir banka operasyonu da dahil olmak üzere bu tür suçlamaların sonuçları savcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Öncelik, tüketici kayıplarının önemli olduğu ve kripto piyasalarında paniğin yaşandığı FTX’in durumunun tekrarlanmasını önlemek.

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