1 Ağustos’ta finans dünyasında önemli bir olay meydana geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi. Fitch, ABD hükümetinin kredi notunu AAA’dan AA+’ya düşürdü. Bu not indirimi, ABD hükümetinin mali sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirme kabiliyetine olan güvenin azaldığına işaret ediyordu. Diğer taraftan popüler kripto yorumcusu DOGE hakkında tahminini paylaştı.

Fitch Kararı ve Kripto Paralar

Not indirimi yatırımcıları temkinli bir duruşa itti ve birçoğunun paralarını hisse senetleri, gümüş, petrol ve uzun vadeli tahviller gibi varlıklardan çıkarmasına yol açtı. Bunun yerine, belirsiz zamanlarda daha güvenli seçenekler olarak algılanan nakit ve kısa vadeli enstrümanları tercih ettiler. Aşağıdaki Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, Fitch‘in ABD hükümetinin kredi notunu düşürme kararı emtia ve hisse senetlerinde de karşılık buldu.

Moody’s Analytics’in Mayıs ayında yayınladığı bir rapor, ABD Hazine borcunun notunun düşürülmesinin finans sektöründe daha fazla not indirimine yol açabileceği potansiyel bir domino etkisine işaret ediyordu. İlginç bir şekilde, kredi temerrüt takaslarının (CDS) gösterdiği gibi risk primi karara rağmen sabit kaldı.

Sonuç olarak Bitcoin, ABD hükümetinin kredi notunun düşürülmesinden hemen etkilenmeyebilir. Likiditeye olan ilk kaçış, erken piyasa türbülansı sırasında merkezi olmayan varlıkların faydalarını genellikle göz ardı eder. Bitcoin’in dijital kıtlığı ve sabit arzı göz önüne alındığında, nakit paraya değer kaybettirebilecek genişleyen devlet borçlarının ortasında değerli bir varlık olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, yatırımcılar Bitcoin’i giderek daha fazla güvenli bir liman ve merkezi olmayan yapısı nedeniyle sansüre dirençli sağlam bir varlık sınıfı olarak değerlendirebilir.

Buna benzer bir şeyi en son 2022 başında uzmanların enflasyon vs BTC için söylediğini hatırlıyorum. Umalım ki yeni hikayede Bitcoin kendi misyonunu ifade edebileceği bir talep dalası görsün.

Dogecoin Uzman Yorumu

DOGE bugün çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Semafor akşam saatlerde X’in (eski adıyla Twitter) platforma entegre bir borsa açabileceğinden bahsediyordu. Bu DOGE hakkında devasa spekülasyonlar doğurabilecek bir haber olduğu için yatırımcılar grafiğin başına geçti. Ancak haberin yayınlanmasının üzerinden 1 saat geçmeden Elon Musk “bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok” dedi ve konu kapandı. Şirketin entegre ödeme hizmetleri konusunda lisans başvuruları olduğunu daha önce söylemiştik. Entegre borsa fikri de şirketin sahibi Elon Musk olduğu için kulağa uçuk gelmiyor. Bakalım belki de önümüzdeki günlerde muzip milyarder müjdeyi kendi verir. Semafor bu iddiaları potansiyel yatırımcılara gönderilen sunumlara dayandırıyordu.

Diğer taraftan büyük hareketleri önceden bilmesiyle tanınan kripto yorumcusu Kaleo insanların daha fazla DOGE biriktireceğini söylüyor. Ona fiyattaki düşüş sona erdi ve yakında 0,1 dolar bölgesine tırmanabilir.